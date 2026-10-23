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Октябрь – последнее удачное время: какие растения посадить, чтобы сад расцвел весной

Дарья Пшеничник
23 октября 2026, 23:02
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Осенью часть многолетников, деревьев и кустарников успевает укорениться, но не каждое популярное растение переживет зиму.
Октябрь – последнее удачное время: какие растения посадить, чтобы сад расцвел весной
Какие растения посадить в октябре / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

Вы узнаете:

видео дня
  • Какие растения стоит посадить в октябре
  • Как правильно сажать пионы
  • Какие цветы рискованно сажать осенью

Октябрь остается одним из лучших месяцев для посадки пионов, морозостойкой шалфея, а также многих декоративных деревьев и кустарников. В то же время с некоторыми популярными цветами, в частности с вербеной и гаурой, осенью лучше не рисковать, так как они могут вымерзнуть, сообщает Wprost.

Пионы лучше всего высаживать именно осенью. Именно в это время в продаже появляются корневища с голым корнем. Растениям нужно солнечное место и плодородная, рыхлая почва без застоя воды. Пионы долговечны и хорошо переносят мороз.

Самая частая ошибка при посадке касается глубины, на которую закапывают корневище.

"Почки на корне следует засыпать лишь тонким слоем почвы, максимум примерно 2,5 см. Если посадить растение слишком глубоко, оно, возможно, будет расти, но годами не зацветет", - предупреждает издание.

После посадки пионы следует полить и замульчировать, оставив свободное место вокруг почек, чтобы не засыпать их толстым слоем органики.

Пересадка пионов осенью: пошаговый гайд
Пересадка пионов осенью: пошаговый гайд / Инфографика: Главред

Шалфей, деревья и кустарники успевают укорениться к зиме

Осенью можно сажать и шалфей, но только многолетние морозостойкие виды - прежде всего шалфей дубовый и другие клумбовые сорта. Они любят много солнца и водопроницаемую почву, поэтому на тяжелой земле стоит позаботиться о дренаже. Чувствительные к морозу виды шалфея издание советует оставить до весны.

Октябрь также подходит для многих выносливых декоративных деревьев и кустарников, особенно тех, что продаются с открытым корнем или с корневым комком. Главное условие - почва не должна быть промерзшей или слишком влажной.

После посадки растение нужно обильно полить даже в дождливую осень: вода помогает почве плотно уплотниться вокруг корней и заполняет пустоты. Молодые посадки рекомендуется мульчировать корой или хорошо перепревшим компостом - это сохраняет влагу и защищает корни от резких перепадов температуры.

Вербена и гаура рискуют вымерзнуть

В советах по осенней посадке часто упоминают вербену, однако не все её виды выдерживают мороз. Даже популярная вербена патагонская может погибнуть во время особенно холодной и влажной зимы, если растет на открытом для ветра месте. Ей нужен теплый солнечный участок, а в более прохладных регионах - сухая зимняя мульча.

Похожая ситуация с гаурой. Это эффектное многолетнее растение долго цветет, однако его зимостойкость в польском климате под вопросом, а на тяжелой влажной почве риск вымерзания еще выше. Для новых насаждений издание советует выбирать виды, которые надежнее перезимовывают.

Осенняя посадка имеет ещё одно преимущество: весной в саду требуется меньше работы, так как часть растений уже начала формировать корневую систему. Однако не всё, что посажено в октябре, зацветёт следующей весной - пионам, например, нужно время, чтобы прижиться, а полного эффекта от них можно ожидать лишь через несколько сезонов.

Смотрите видео о 12 кустах для осенней посадки и 3, которые осенью не сажают:

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Об источнике - Wprost

Wprost - это польское еженедельное издание, освещающее широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно значимые вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищевых продуктов.

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