Сеяр Куршутов выиграл судебный процесс против Георгия Туки по делу о защите репутации

Все средства, полученные от Туки, предприниматель передаст Первому добровольческому мобильному госпиталю им. Николая Пирогова.

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Печерский районный суд Киева удовлетворил основные требования предпринимателя и инвестора Сеяра Куршутова по делу против бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и активиста Георгия Туки. Суд признал недостоверной информацию из постов Туки в социальных сетях, которая, по решению суда, порочит честь, достоинство и деловую репутацию Куршутова. Об этом говорится в решении суда от 20 октября 2026 года по делу № 757/42237/26-ц.

Куршутов заявил, что не ограничится судебной победой и будет добиваться исполнения решения всеми предусмотренными законом способами, в том числе через Единый реестр досудебных расследований. Если Тука будет обжаловать решение, это может увеличить сумму судебных издержек.

"Для меня это уже вопрос принципа. Я хочу, чтобы Георгий Тука и ему подобные ответили за свои публичные слова в установленном законом порядке. Я буду добиваться не только решения суда, но и его исполнения. Если решение не будет исполнено добровольно, я воспользуюсь законными механизмами принудительного взыскания. Военным медикам нужны средства", - сказал Куршутов.

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В чем причина судебного спора

Предприниматель обратился в суд из-за постов Туки в Facebook и Telegram-канале "ДумайТЕ", опубликованных с января по июль 2026 года. В них Тука утверждал, что Куршутов якобы имеет действующий паспорт гражданина РФ, контролирует компании, поставляющие дроны для государственных оборонных органов по завышенным ценам, а также отмывает деньги через иностранный бизнес.

Представители Куршутова заявили, что эти обвинения не соответствуют действительности и нанесли ущерб его деловой репутации.

"Я обычно не обращаю внимания на подобные комментарии. Но в какой-то момент решил внести свой вклад в борьбу с безосновательным навешиванием ярлыков. Особенно когда люди, которые сами ничего не создают, позволяют себе без доказательств обвинять тех, кто работает, развивает бизнес и создает что-то полезное", - отметил предприниматель.

Какие доказательства рассмотрел суд

Сторона Куршутова предоставила апостилированный документ МВД РФ, подтверждающий, что предприниматель никогда не приобретал российского гражданства и не получал паспорта РФ.

Суд также отметил, что Тука не предоставил доказательств, подтверждающих обвинения в преступлениях. В частности, в материалах дела не было соответствующих судебных приговоров, уведомлений о подозрении или выписок о судимостях.

Что постановил суд

Печерский районный суд города Киева постановил:

Признать информацию недостоверной - сведения из спорных постов признаны нарушающими неимущественные права Куршутова.

- сведения из спорных постов признаны нарушающими неимущественные права Куршутова. Обязать Туку опровергнуть её - в течение 10 дней после вступления решения в законную силу он должен опубликовать резолютивную часть решения на своих страницах в Facebook и Telegram.

- в течение 10 дней после вступления решения в законную силу он должен опубликовать резолютивную часть решения на своих страницах в Facebook и Telegram. Взыскать с Туки средства в пользу Куршутова - компенсацию морального вреда и судебные расходы, в частности на судебный сбор, фиксацию материалов из интернета и проведение экспертизы. Общая сумма расходов, указанная в материале, превышает 420 000 грн.

Куршутов заявил, что планирует направить все средства, полученные от Туки по судебным решениям, на поддержку крупнейшей в Украине неправительственной добровольческой команды гражданских медиков и вспомогательного персонала, которая работает в зоне боевых действий с 2014 года.

"Все средства, которые я получу от Георгия Туки в качестве компенсации и возмещения судебных издержек, а это могут быть миллионы гривен, планирую передать Первому добровольческому мобильному госпиталю им. Николая Пирогова. Моя семья помогает этой команде с 2016 года", - сказал предприниматель.

Куршутов также обратился к тем, кто, по его мнению, мог стоять за публикациями Туки против него и его семьи.

"Отдельно приветствую всех, кто поддерживал эти публикации или был заинтересован в их появлении. Не оставляйте Георгия Туку одного - помогайте ему с адвокатами и юридической защитой. Это может обернуться для него дорогостоящей историей. Я считаю, что за этой кампанией стоят нечистые на руку конкуренты, близкие к экс-министру, которые торгуют непригодными к полётам дронами и системами сигнализации в России на пятом году войны. Я не собираюсь останавливаться: все причастные должны понести ответственность в законном порядке", - подытожил предприниматель.

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