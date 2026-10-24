Цветные полоски на шинах сбивают водителей с толку: что они означают

Синяя линия на шине одной марки может означать совсем другое, чем у конкурента.

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Зачем на новых шинах рисуют цветные линии / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Зачем производители наносят на протектор цветные полосы

Что означают цветные пятнышки на боковине шины

Покупая новые шины, многие водители могут заметить на колесах цветные полосы. Кажется, что они свидетельствуют о лучшем сцеплении с дорогой, определенном составе резины или эксплуатационных характеристиках, но реальность совсем другая.

Главред решил разобраться, что означают разноцветные полоски на шинах.

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Почему на шинах есть цветные полоски

Цветные полосы на протекторе новых шин не свидетельствуют ни о качестве, ни о характеристиках покрышки. Это служебная маркировка, поэтому две шины одной модели и размера с разными полосами или без них для водителя ничем не отличаются, пишет Auto Swiat.

Полоски помогают отслеживать, на каком этапе производства находится конкретная шина и где она должна оказаться в определенный момент. Ими также обозначают различные резиновые смеси и материалы. Считывают эту маркировку и работники предприятия, и автоматизированное оборудование.

Различия между одинаковыми шинами объясняются организацией производства. Если модель выпускают несколько заводов, каждый может маркировать ее по-своему или не маркировать вовсе.

Кроме того, с помощью полос иногда различают производственные партии: шины, изготовленные за одну неделю, могут иметь другую маркировку, чем те же самые покрышки из предыдущей или следующей партии.

Единого стандарта цветов в отрасли нет. Синяя линия у одного бренда может означать совсем другое, чем у конкурента, а на отдельных предприятиях информацию кодирует не одна полоса, а сочетание нескольких цветов.

На что действительно стоит обращать внимание

Гораздо больше практического смысла имеет маркировка на боковине. Цветными точками производитель обозначает самую тяжелую или самую легкую точку шины.

Эти отметки предназначены для шиномонтажника. Оптимально, когда самая тяжелая точка шины расположена напротив самой тяжелой точки диска, на котором тоже есть такая маркировка, но более стойкая. В то же время отсутствие точек не станет препятствием: опытный мастер в хорошо оснащенной мастерской правильно смонтирует колесо и без них.

Как правильно хранить шины / Инфографика: Главред

На что обратить внимание при покупке шин

Выбирая новые шины, стоит учитывать не только типоразмер. Индексы скорости и нагрузки должны соответствовать массе и динамическим возможностям автомобиля. Среди дополнительных характеристик, которые могут иметь значение, - звукопоглощающая вставка и усиленная конструкция.

На что обратить внимание при покупке автомобильных шин – видео:

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