Зачем кладут лавровый лист в машину: дело вовсе не в суевериях

Лавровый лист в автомобиле используют для ароматизации салона. Действительно ли он отпугивает насекомых и помогает избавиться от неприятных запахов?

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Лавровый лист в салоне автомобиля / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Зачем водители кладут лавровый лист в машину

Помогает ли лавр от запахов и насекомых

Как безопасно использовать лавровый лист в салоне

Лавровый лист в салоне автомобиля часто воспринимают как талисман или суеверие. Однако эту популярную пряность используют и в быту, в частности для ароматизации воздуха. В то же время не все приписываемые ей свойства имеют научное подтверждение. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает испанское издание 20minutos.es, традиция держать лавровый лист в автомобиле распространена среди некоторых водителей. Одни верят в его символическую защиту в дороге, другие надеются, что природный аромат поможет освежить салон. Однако важно различать бытовые способы использования лавра и свойства, не имеющие достаточных научных доказательств.

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Лавровый лист как натуральный ароматизатор

Одна из причин, по которой водители оставляют лавровый лист в салоне, - его характерный пряный запах. Сухие листочки могут придавать воздуху легкий аромат и стать альтернативой некоторым искусственным освежителям.

В то же время лавровый лист не устраняет источник неприятного запаха. Если в салоне ощущается сырость, затхлость или запах плесени, стоит проверить коврики, обивку, систему кондиционирования и возможные места попадания воды. Простое размещение пряностей не заменит очистку и просушку автомобиля.

Защищает ли лавровый лист от насекомых

Лавровые листья содержат эфирные масла и ароматические соединения, запах которых может влиять на поведение некоторых насекомых. Именно поэтому лавр традиционно используют в быту как средство для отпугивания вредителей.

Некоторые водители кладут сухие листочки в бардачок, карманы дверей или под сиденья, надеясь отпугнуть муравьев и других мелких насекомых. Однако эффективность такого способа в салоне автомобиля не гарантирована, поэтому рассматривать лавровый лист как надежный репеллент не стоит.

Если в машине появились насекомые, нужно прежде всего убрать крошки и остатки еды, очистить салон и выяснить, откуда они попадают внутрь.

Видео о том, чем полезен лавровый лист, можно посмотреть здесь:

Помогает ли аромат лавра успокоиться за рулем

Ароматические соединения растений часто используют в ароматерапии, однако утверждения о том, что лавровый лист в салоне автомобиля снижает тревожность или помогает водителю справиться со стрессом, требуют осторожного отношения.

Нет достаточных доказательств того, что несколько сухих листочков в машине оказывают выраженный успокаивающий эффект или повышают концентрацию внимания. К тому же реакция на запахи индивидуальна: некоторые люди воспринимают их приятно, а у других они могут вызывать дискомфорт.

Во время вождения автомобиля важно не отвлекаться на посторонние предметы и запахи. Если поездка вызывает напряжение, стоит остановиться в безопасном месте и отдохнуть.

Как быстро разморозить лобовое стекло автомобиля инфографика / Главред

Как разместить лавровый лист в автомобиле

Если вам нравится запах лавра, можно положить несколько сухих листочков в небольшой бумажный пакетик и оставить его в бардачке или другом закрытом отсеке. При необходимости листья можно заменить, когда аромат ослабнет.

Не стоит размещать его возле педалей, на приборной панели или в других местах, откуда он может упасть и помешать управлению. Также не следует класть предметы в зону срабатывания подушек безопасности.

Лавровый лист может быть простым бытовым ароматизатором, но не заменяет надлежащего ухода за автомобилем, проверенных средств борьбы с насекомыми или правил безопасного вождения.

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Об источнике: 20minutos.es 20minutos.es - одно из ведущих испанских онлайн-изданий с ежемесячной аудиторией более 30 миллионов читателей, входящее в медиагруппу Henneo. Ресурс специализируется на оперативных общественно-политических новостях, а также на обширном блоке практических материалов о доме, лайфстайле, здоровье и бытовых советах. Для издания характерны лаконичный журналистский стиль, акцент на полезных повседневных решениях для читателей и высокий уровень доверия аудитории.

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