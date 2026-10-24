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Донбасс - территория, из-за которой продолжается война: Рубио заявил об уступках

Мария Николишин
24 октября 2026, 09:02
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Госсекретарь США убежден, что прекратить боевые действия можно только с помощью дипломатии.
Донбасс - территория, из-за которой продолжается война: Рубио заявил об уступках
Рубио заявил, что Донбасс стал главным вопросом / коллаж: Главред, фото: facebook.com/MarcoRubio, deepstatemap

Главное из заявления Рубио:

  • Россия не может захватить Донбасс силой, Украина не отдает его
  • Киев придерживается своей позиции из-за суверенитета и безопасности
  • США готовы и в дальнейшем выступать посредником в переговорах

Государственный секретарь США Марко Рубио охарактеризовал российско-украинскую войну как борьбу за Донбасс, который Москва пытается захватить военным путем, а Украина отказывается отдавать. Поэтому для прекращения боевых действий сторонам придется искать компромисс при посредничестве Вашингтона. Об этом Рубио заявил в интервью индийскому изданию India Today, опубликованном на сайте Государственного департамента США.

"Люди продолжают говорить, что это "война в Украине". Эта война - за Донбасс. Она идет за один регион страны", - сказал он.

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Он утверждает, что речь идет примерно о 11% территории Украины, которую Россия стремится захватить, но не может получить военным путем. В то же время, по его словам, Украина не хочет отдавать эти территории, имея для этого веские причины.

"Из соображений суверенитета и собственной долгосрочной безопасности", - пояснил чиновник.

Временно оккупированные территории Украины
Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Рубио считает, что для окончания войны потребуются уступки с обеих сторон. Конфликт не удастся разрешить на поле боя, а прекратить его можно будет только дипломатическим путем.

"Вопрос заключается в том, можно ли достичь результата, при котором обе стороны получат определенную выгоду, но также пойдут на уступки и доведут это до конца", - отметил он.

Госсекретарь добавил, что Соединенные Штаты готовы и в дальнейшем выступать посредником в переговорах между Киевом и Москвой, но признал, что сама встреча сторон не гарантирует решения проблемы.

"У нас нет никаких шансов решить ее, если мы не сможем свести их вместе", - подытожил Рубио.

Марко Рубио
Марко Рубио / Инфографика Главред

Какая цель Кремля в переговорах

Аналитики Института изучения войны отмечали, что Кремль использует переговоры с США не для завершения войны против Украины, а для того, чтобы добиться экономических уступок, которые позволят Москве и в дальнейшем финансировать боевые действия.

В частности, Кремль уже более полутора лет пытается склонить команду Трампа на свою сторону. В нынешнем раунде контактов Москва настаивает на якобы безвыходном положении Украины.

"Это напоминает прежнюю тактику Кремля, когда он пытался убедить Соединенные Штаты и Запад в целом в неизбежном крахе украинской обороны, подталкивая Украину к превентивной капитуляции", - отмечают аналитики.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что подписал бы мирное соглашение о завершении войны уже сегодня и готов остановить боевые действия на нынешней линии соприкосновения. При этом Киев не согласится признать оккупированные территории российскими.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина и страна-агрессор Россия согласились на переговоры о завершении войны. В то же время он признал, что достижение мирного соглашения остается сложной задачей.

В то же время бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает, что война в Украине может закончиться переговорами, которые будут основываться на результатах ведения боевых действий. Роль армии в результатах этих переговоров определяющая.

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О персоне: Марко Рубио

Марко Антонио Рубио - американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года - сенатор США от штата Флорида и фаворит "Чайного движения".

В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия.

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