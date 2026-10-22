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Какую позицию в отношении войны в Украине занимает Индия: Моди выступил с заявлением

Дарья Пшеничник
22 октября 2026, 17:10
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Премьер Индии сделал заявление на переговорах с главой польского правительства, которые должны вывести партнерство двух стран на новый уровень.
Какую позицию в отношении войны в Украине занимает Индия: Моди выступил с заявлением
Моди сделал заявление о войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, twitter.com/AdityaRajKau

Кратко:

видео дня
  • Моди пообещал поддерживать любую мирную инициативу в отношении Украины
  • Заявление прозвучало на брифинге с Дональдом Туском в Нью-Дели
  • Туск находится в Индии с официальным визитом 21–23 октября

Индия поддержит любую инициативу, способную приблизить окончание войны в Украине. Такую позицию премьер-министр Нарендра Моди озвучил 22 октября в Нью-Дели на совместном брифинге с главой польского правительства Дональдом Туском, сообщает RMF24.

Несмотря на преимущественно экономическую повестку дня визита, индийский лидер отдельно коснулся темы войны в Украине.

"Давайте не будем забывать о том, что происходит в Украине. Мы будем поддерживать все усилия, направленные на достижение мира", - подчеркнул Моди.

Туск прибыл в Индию с официальным визитом 21–23 октября по приглашению Моди. Польского премьера сопровождают министр финансов и экономики Анджей Доманский и крупная бизнес-делегация. Это лишь вторая поездка Туска в Индию в качестве премьера Польши - предыдущая состоялась еще в 2010 году, сообщает DD India.

Демократия и человечность как фундамент

Значительную часть выступления Моди посвятил тому, что, по его мнению, сближает две географически удаленные страны.

Оба государства "верят в принцип верховенства права и демократии", - подчеркнул индийский премьер.

Он также отметил, что дружественные отношения между Нью-Дели и Варшавой основываются не только на дипломатических контактах. Их основой, по словам Моди, являются общие ценности - в частности, то, как обе страны понимают человечность.

Какие решения за спиной Киева определят исход войны

Ближайшие восемь недель станут решающими для Украины. В этот же период три события могут определить будущее Украины. Об этом пишут журналисты Джонатан Лемир и Саймон Шустер в статье для американского издания The Atlantic.

Первое событие, которое может повлиять на российско-украинскую войну, - это выборы в США 3 ноября, до которых осталось две недели.

Второе событие - это саммит в середине ноября в Китае, где президент России Владимир Путин хочет встретиться с Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы спланировать, как закончить войну, но без участия Украины в переговорах.

Третья важная дата - это саммит "Группы двадцати" на поле для гольфа Трампа в районе Майами, запланированный на середину декабря.

По данным The Atlantic, Дональд Трамп рассматривает эту встречу как возможность достичь договоренности о прекращении войны России против Украины.

Какие войны
Какие войны "остановил" Трамп, какие начал / Инфографика: Главред

Мирный план Индии по прекращению войны в Украине - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Индия предложила Украине и России трехэтапный план перемирия, который должен остановить удары по энергетике и восстановить безопасную торговлю через Черное море. Инициатива Нью-Дели шире предложений других посредников.

Впоследствии в Кремле подтвердили, что Индия передала Москве свои идеи по прекращению войны в Украине. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 7 октября поблагодарил Нью-Дели за готовность присоединиться к поиску решения, но подробностей предложений не раскрыл.

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига сообщал, что Украина готова рассмотреть предложение Индии о возможном прекращении огня со страной-агрессором Россией.

Речь шла о перемирии в энергетической сфере и в Чёрном море. Это одно из четырёх предложений о прекращении огня, которые получал Киев.

Об источнике: RMF24.pl

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