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Есть ли шанс завершить войну: Вэнс сделал неожиданное заявление о переговорах

Мария Николишин
22 октября 2026, 20:12обновлено 22 октября, 21:02
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Вице-президент США признал, что заключить мирное соглашение будет сложно, а результат контактов Уиткоффа с обеими сторонами пока неизвестен.
Есть ли шанс завершить войну: Вэнс сделал неожиданное заявление о переговорах
Вэнс назвал главное препятствие на пути к мирному соглашению / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента, t.me/news_kremlin

Ключевые тезисы:

  • Украина и Россия договорились о переговорах по прекращению войны
  • Уиткофф несколько дней поддерживал контакты с Киевом и Москвой
  • Результат переговоров пока неизвестен

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина и страна-агрессор Россия согласились на переговоры о прекращении войны. В то же время он признал, что достижение мирного соглашения остается сложной задачей. Об этом Вэнс рассказал журналистам Forbes.

Отвечая на вопрос журналиста, чем нынешняя попытка будет отличаться от предыдущих, он назвал главное препятствие, которое до сих пор блокировало достижение договоренностей.

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"Причина, по которой нам до сих пор не удалось заключить мирное соглашение, заключается в том, что у сторон были слишком расходящиеся позиции по отдельным деталям переговорного процесса", - пояснил вице-президент США.

По его словам, ключевую роль в нынешнем раунде переговоров играет специальный посланник президента США Стив Уиткофф. В течение последних нескольких дней он поддерживал контакт с руководством как Киева, так и Москвы и положительно оценивает перспективы.

Есть ли шанс завершить войну: Вэнс сделал неожиданное заявление о переговорах

Видео с заявлением Вэнса о переговорах можно посмотреть по ссылке.

Однако Вэнс подчеркнул, что результат этих контактов пока неизвестен.

"В таких делах действуешь так: делаешь попытку, оцениваешь достигнутый прогресс, а затем продолжаешь работу. Иногда это срабатывает, иногда - нет", - подытожил он.

Джей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс / Инфографика: Главред

Когда могут возобновиться трехсторонние переговоры

Политолог Петр Олещук считает, что Россия может возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной в ноябре, однако это не будет означать реального продвижения к завершению войны.

По его мнению, диктатор и военный преступник Владимир Путин использует новую встречу для демонстрации дипломатического прогресса Дональду Трампу, в то время как боевые действия будут продолжаться.

"Подчеркиваю, это не переговоры, а имитация. Реальные переговоры начнутся только тогда, когда будет заключено соглашение о временном прекращении огня. А переговоры, которые ведутся параллельно с боевыми действиями, не принесут результата, потому что стороны будут пытаться отстоять более выгодные позиции", - подчеркнул он.

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что переговоры между США, Украиной и Россией продолжатся в трехстороннем формате на техническом уровне. Он также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп продолжает выступать за завершение войны и достижение устойчивого мирного урегулирования.

Кроме того, Украина и ее партнеры обсудили гарантии безопасности, территориальные вопросы, санкции против России и план восстановления страны после войны в ходе переговоров в Осло с участием президента Владимира Зеленского, спецпосланника США Стива Уиткоффа и европейских лидеров.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявлял, что Украина продолжает непростые переговоры с Соединенными Штатами, направленные на завершение войны с Россией. Для достижения устойчивого мира всем участникам процесса необходимо объективно оценивать ситуацию и опираться на достоверную информацию.

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О персоне: Петр Олещук

Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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