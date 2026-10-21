"Есть сдвиг": Путин начал переговоры с Уиткоффом, основные заявления

Ключевые тезисы:
- Путин и Уиткофф обсудили Украину и экономические связи
- Уиткофф заявил о сдвиге после переговоров в Осло
- Москва заявила о готовности возобновить сотрудничество с США
Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин встретился со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Стороны обсудили итоги переговоров в Осло, возможности урегулирования войны в Украине и перспективы экономического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Что было сказано в начале встречи
В ходе переговоров Путин поинтересовался результатами встречи Уиткоффа с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась накануне в Осло с участием представителей европейских государств.
"В ходе телефонного разговора я подчеркивал, что необходимо прекратить этот конфликт, имея в виду прежде всего потери среднего военного состава с обеих сторон", - заявил военный преступник Путин.
Уиткофф положительно оценил результаты предыдущих контактов с украинской и европейской сторонами. Он сообщил, что планирует ознакомить российского президента с достигнутыми результатами.
"Я считаю, что переговоры были продуктивными, и я хотел бы сказать, что наблюдается прогресс, я проинформирую вас о нем. Я надеюсь, что действительно у нас созданы необходимые условия для того, чтобы успешно добиться прекращения огня в этом украинско-российском конфликте", - отметил Уиткофф.
Уиткофф привез документы по урегулированию войны РФ против Украины
Одной из тем встречи стало дальнейшее обсуждение путей завершения войны. Уиткофф привез документы, в которых изложены подходы к урегулированию ситуации в Украине.
Американский представитель также высказался за возвращение к формату переговоров с участием трех сторон.
"Необходимо возобновить трехсторонние переговоры Россия - США - Украина, на которых могли бы обсуждаться технические вопросы", - заявил Уиткофф.
Путин заявил об интересе к экономическому сотрудничеству с США
Особое внимание в ходе встречи было уделено возможностям развития экономических отношений между Россией и Соединенными Штатами. Путин заявил, что стороны могли бы обсудить возобновление двусторонних контактов и сотрудничества в экономической сфере.
"Обеим сторонам было бы интересно обсудить вопросы, связанные с нашими планами восстановления двусторонних отношений и российско-американских контактов, в частности в сфере экономического сотрудничества", - заявил российский диктатор.
Он также упомянул о возможном расширении поставок российской продукции на американский рынок.
"РФ могла бы поставлять удобрения в больших количествах на американский рынок", - отметил Путин.
Уиткофф, со своей стороны, заявил о перспективах развития экономических отношений между двумя странами после завершения войны в Украине.
Путин, кроме того, сообщил, что после принятия решения по дизельному топливу цены на мировых рынках снизились на 5–6%.
Москва заявила о готовности помочь с иранским кризисом
В ходе переговоров военный преступник Путин предложил обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, в частности вокруг Ирана. Российский президент подчеркнул давние отношения Москвы с Тегераном и заявил о готовности содействовать урегулированию кризиса.
"Особые доверительные отношения с Ираном, с нашими партнерами в Иране, с нашими друзьями, ведь они формировались десятилетиями, и если мы можем хоть что-то сделать для урегулирования этой ситуации, мы с удовольствием это сделаем", - заявил Путин.
Путин заявил об освобождении американца, похищенного в Изюме
В ходе встречи также был затронут вопрос об освобождении американца Стивена Габбарда, которого российские оккупанты похитили в украинском Изюме в 2022 году и впоследствии осудили за "наемничество".
По словам Путина, Габбард уже находился в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Уиткофф поблагодарил российского лидера за освобождение американца.
"Я хотел бы поблагодарить вас от имени нашего президента; я благодарю вас от имени Соединённых Штатов. И делаю я это потому, что Российская Федерация освободила Стивена Габбарда", - заявил Уиткофф.
Американский представитель также рассказал, что несколько дней назад встречался с сыном освобожденного мужчины, который служит священником в греческой церкви.
В июне 2025 года американское издание The New York Times писало, что 73-летний учитель английского языка Стивен Хаббард находился в российской тюрьме в Мордовии и подвергался пыткам из-за своего американского гражданства.
Что этому предшествовало
Украинский вопрос должен был стать главной темой встречи Путина и Уиткоффа. Об этом перед переговорами сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Не знаю, будет ли сегодня какая-то договоренность, но переговоры по украинскому конфликту, конечно, - это главная часть сегодняшних контактов", - сказал Ушаков журналистам.
По его словам, встречу в Константиновском дворце запланировали на первую половину дня 21 октября. Подготовка к ней началась за несколько дней до переговоров.
Ушаков также подтвердил участие Кирилла Дмитриева и сообщил, что Джаред Кушнер не приедет в Санкт-Петербург из-за болезни. Накануне Кушнер принимал участие в переговорах в Осло в онлайн-формате.
По завершении контактов в России Уиткофф должен был вернуться в Осло. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что надеется получить от американского представителя информацию о результатах его встречи с Путиным.
Трамп нашел слабое место Путина: мнение эксперта
Президент США Дональд Трамп нашел финансовые рычаги давления на Владимира Путина, которые могут заставить российское руководство согласиться на переговоры с Украиной. По оценке Марии Максаковой, санкции начали непосредственно затрагивать финансовые интересы окружения российского президента. Об этом заявила Мария Максакова во время чата на Главреде.
Одним из ключевых направлений санкционного давления стали ограничения в отношении платежной сети А7, которую Россия и Иран использовали для обхода финансовых ограничений. Максакова считает, что эти меры впервые привели к прямым финансовым потерям для окружения российского президента.
"Мне кажется, что именно санкции против А7 (А7 - это глобальная платежная сеть, которую использовали Россия и Иран для обхода финансовых ограничений, она работала как альтернатива SWIFT, - ред.) стали тем, что непосредственно затронуло активы путинской группировки. Только сейчас они начали нести прямые убытки", - отметила Максакова.
Мирные переговоры - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, издание The Atlantic опубликовало материал, в котором предупреждает, что предстоящие 8 недель могут стать судьбоносными для Украины. Аналитики отмечают, что РФ стремится использовать зимний период в качестве оружия с помощью накопленных ракет и дронов для разрушения энергетики, а ключевыми ориентирами ближайшего времени считаются выборы в США 3 ноября и дипломатические саммиты в середине ноября.
Параллельно специальный посланник США Стив Уиткофф отправился в Санкт-Петербург для встречи с Владимиром Путиным. Целью визита является представление обновленных предложений по мирному урегулированию и идеи трехстороннего саммита лидеров, сформированных по итогам серии консультаций в Осло с участием украинской и европейской сторон.
На переговорах в Осло Владимир Зеленский обозначил четкую позицию Украины относительно гарантий безопасности, территориальных вопросов, санкционного давления и послевоенного восстановления. Кроме того, была обсуждена концепция прекращения ударов по энергетике и рамки безопасности, которые американские представители берут за основу для дальнейшей передачи Кремлю.
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О персоне: Мария Максакова
Мария Петровна Максакова-Игенбергс (24 июля 1977 года, Мюнхен, ФРГ) - российская и украинская (с 2016 года) оперная певица (меццо-сопрано), общественная деятельница, бывшая депутат Госдумы РФ VI созыва от партии "Единая Россия" (исключена 16 февраля 2017 года). С декабря 2016 года проживает в Украине. Осуждает российское вторжение в Украину. В октябре 2017 года в интервью журналисту Айдеру Муждабаеву извинилась перед украинцами и крымскими татарами за голосование Госдумы РФ за аннексию Крыма Россией и подчеркнула, что в момент голосования отсутствовала в парламенте и в стране, пишет Википедия.
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