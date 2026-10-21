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"Есть сдвиг": Путин начал переговоры с Уиткоффом, основные заявления

Юрий Берендий
21 октября 2026, 12:32обновлено 21 октября, 13:07
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Путин встретился с представителем Трампа Стивом Уиткоффом для обсуждения войны РФ против Украины.
Основные заявления Виткоффа и Путина перед переговорами в Санкт-Петербурге
Основные заявления Уиткоффа и Путина перед переговорами в Санкт-Петербурге / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

  • Путин и Уиткофф обсудили Украину и экономические связи
  • Уиткофф заявил о сдвиге после переговоров в Осло
  • Москва заявила о готовности возобновить сотрудничество с США

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин встретился со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Стороны обсудили итоги переговоров в Осло, возможности урегулирования войны в Украине и перспективы экономического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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Что было сказано в начале встречи

В ходе переговоров Путин поинтересовался результатами встречи Уиткоффа с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась накануне в Осло с участием представителей европейских государств.

"В ходе телефонного разговора я подчеркивал, что необходимо прекратить этот конфликт, имея в виду прежде всего потери среднего военного состава с обеих сторон", - заявил военный преступник Путин.

Уиткофф положительно оценил результаты предыдущих контактов с украинской и европейской сторонами. Он сообщил, что планирует ознакомить российского президента с достигнутыми результатами.

"Я считаю, что переговоры были продуктивными, и я хотел бы сказать, что наблюдается прогресс, я проинформирую вас о нем. Я надеюсь, что действительно у нас созданы необходимые условия для того, чтобы успешно добиться прекращения огня в этом украинско-российском конфликте", - отметил Уиткофф.

Уиткофф привез документы по урегулированию войны РФ против Украины

Одной из тем встречи стало дальнейшее обсуждение путей завершения войны. Уиткофф привез документы, в которых изложены подходы к урегулированию ситуации в Украине.

Американский представитель также высказался за возвращение к формату переговоров с участием трех сторон.

"Необходимо возобновить трехсторонние переговоры Россия - США - Украина, на которых могли бы обсуждаться технические вопросы", - заявил Уиткофф.

Путин заявил об интересе к экономическому сотрудничеству с США

Особое внимание в ходе встречи было уделено возможностям развития экономических отношений между Россией и Соединенными Штатами. Путин заявил, что стороны могли бы обсудить возобновление двусторонних контактов и сотрудничества в экономической сфере.

"Обеим сторонам было бы интересно обсудить вопросы, связанные с нашими планами восстановления двусторонних отношений и российско-американских контактов, в частности в сфере экономического сотрудничества", - заявил российский диктатор.

Он также упомянул о возможном расширении поставок российской продукции на американский рынок.

"РФ могла бы поставлять удобрения в больших количествах на американский рынок", - отметил Путин.

Уиткофф, со своей стороны, заявил о перспективах развития экономических отношений между двумя странами после завершения войны в Украине.

Путин, кроме того, сообщил, что после принятия решения по дизельному топливу цены на мировых рынках снизились на 5–6%.

Москва заявила о готовности помочь с иранским кризисом

В ходе переговоров военный преступник Путин предложил обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, в частности вокруг Ирана. Российский президент подчеркнул давние отношения Москвы с Тегераном и заявил о готовности содействовать урегулированию кризиса.

"Особые доверительные отношения с Ираном, с нашими партнерами в Иране, с нашими друзьями, ведь они формировались десятилетиями, и если мы можем хоть что-то сделать для урегулирования этой ситуации, мы с удовольствием это сделаем", - заявил Путин.

Путин заявил об освобождении американца, похищенного в Изюме

В ходе встречи также был затронут вопрос об освобождении американца Стивена Габбарда, которого российские оккупанты похитили в украинском Изюме в 2022 году и впоследствии осудили за "наемничество".

По словам Путина, Габбард уже находился в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Уиткофф поблагодарил российского лидера за освобождение американца.

"Я хотел бы поблагодарить вас от имени нашего президента; я благодарю вас от имени Соединённых Штатов. И делаю я это потому, что Российская Федерация освободила Стивена Габбарда", - заявил Уиткофф.

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Американский представитель также рассказал, что несколько дней назад встречался с сыном освобожденного мужчины, который служит священником в греческой церкви.

В июне 2025 года американское издание The New York Times писало, что 73-летний учитель английского языка Стивен Хаббард находился в российской тюрьме в Мордовии и подвергался пыткам из-за своего американского гражданства.

Что этому предшествовало

Украинский вопрос должен был стать главной темой встречи Путина и Уиткоффа. Об этом перед переговорами сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Не знаю, будет ли сегодня какая-то договоренность, но переговоры по украинскому конфликту, конечно, - это главная часть сегодняшних контактов", - сказал Ушаков журналистам.

По его словам, встречу в Константиновском дворце запланировали на первую половину дня 21 октября. Подготовка к ней началась за несколько дней до переговоров.

Ушаков также подтвердил участие Кирилла Дмитриева и сообщил, что Джаред Кушнер не приедет в Санкт-Петербург из-за болезни. Накануне Кушнер принимал участие в переговорах в Осло в онлайн-формате.

По завершении контактов в России Уиткофф должен был вернуться в Осло. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что надеется получить от американского представителя информацию о результатах его встречи с Путиным.

Трамп нашел слабое место Путина: мнение эксперта

Президент США Дональд Трамп нашел финансовые рычаги давления на Владимира Путина, которые могут заставить российское руководство согласиться на переговоры с Украиной. По оценке Марии Максаковой, санкции начали непосредственно затрагивать финансовые интересы окружения российского президента. Об этом заявила Мария Максакова во время чата на Главреде.

Одним из ключевых направлений санкционного давления стали ограничения в отношении платежной сети А7, которую Россия и Иран использовали для обхода финансовых ограничений. Максакова считает, что эти меры впервые привели к прямым финансовым потерям для окружения российского президента.

"Мне кажется, что именно санкции против А7 (А7 - это глобальная платежная сеть, которую использовали Россия и Иран для обхода финансовых ограничений, она работала как альтернатива SWIFT, - ред.) стали тем, что непосредственно затронуло активы путинской группировки. Только сейчас они начали нести прямые убытки", - отметила Максакова.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, издание The Atlantic опубликовало материал, в котором предупреждает, что предстоящие 8 недель могут стать судьбоносными для Украины. Аналитики отмечают, что РФ стремится использовать зимний период в качестве оружия с помощью накопленных ракет и дронов для разрушения энергетики, а ключевыми ориентирами ближайшего времени считаются выборы в США 3 ноября и дипломатические саммиты в середине ноября.

Параллельно специальный посланник США Стив Уиткофф отправился в Санкт-Петербург для встречи с Владимиром Путиным. Целью визита является представление обновленных предложений по мирному урегулированию и идеи трехстороннего саммита лидеров, сформированных по итогам серии консультаций в Осло с участием украинской и европейской сторон.

На переговорах в Осло Владимир Зеленский обозначил четкую позицию Украины относительно гарантий безопасности, территориальных вопросов, санкционного давления и послевоенного восстановления. Кроме того, была обсуждена концепция прекращения ударов по энергетике и рамки безопасности, которые американские представители берут за основу для дальнейшей передачи Кремлю.

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О персоне: Мария Максакова

Мария Петровна Максакова-Игенбергс (24 июля 1977 года, Мюнхен, ФРГ) - российская и украинская (с 2016 года) оперная певица (меццо-сопрано), общественная деятельница, бывшая депутат Госдумы РФ VI созыва от партии "Единая Россия" (исключена 16 февраля 2017 года). С декабря 2016 года проживает в Украине. Осуждает российское вторжение в Украину. В октябре 2017 года в интервью журналисту Айдеру Муждабаеву извинилась перед украинцами и крымскими татарами за голосование Госдумы РФ за аннексию Крыма Россией и подчеркнула, что в момент голосования отсутствовала в парламенте и в стране, пишет Википедия.

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