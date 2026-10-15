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США нашли новый способ вернуть Путина к мирным переговорам: в FT узнали детали

Анна Ярославская
15 октября 2026, 08:38
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Замороженные активы РФ могли бы стать разменной монетой в торге с Кремлем. Впрочем, европейские делегаты отвергли идею Уиткоффа и Кушнера.
Уиткофф, Кушнер, евро
США предложили Европе разморозить часть средств РФ - FT / Коллаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com

Главное из публикации Financial Times:

  • США предложили разморозить часть активов РФ
  • Средства Кремля предлагают перевести в фонд под надзором США
  • Идею Вашингтона Европа отвергла

США предложили европейским странам разморозить часть суверенных активов России, заблокированных после начала полномасштабного вторжения в Украину. Эти средства Вашингтон предлагает передать в специальную структуру под своим надзором. Так команда Дональда Трампа рассчитывает вернуть Владимира Путина за стол переговоров. Идею озвучили на прошлой неделе в Майами на встрече с представителями Украины, Франции, Германии, Великобритании, ЕС и НАТО, сообщает Financial Times.

Инициативу представили спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. По данным четырех осведомленных собеседников издания, американская сторона предложила несколько способов высвободить средства. Один из них – новый финансовый инструмент специального назначения, который будет контролировать Вашингтон.

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Европейские делегаты план отвергли. Однако само предложение встревожило европейские столицы и Киев. Там задумались о настоящих намерениях США и о том, насколько по-разному союзники видят давление на Москву.

"Им сказали, что этого просто не произойдет", – рассказал один из собеседников FT, описывая реакцию европейцев.

По данным источников, присутствовавшие на встрече представители Европы выступили и против отказа от контроля над средствами, и против возврата России хотя бы какой-то их части.

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Что говорят в Вашингтоне и Киеве

Американский чиновник пояснил FT, что судьбу замороженных активов обсуждали как элемент комплексного мирного соглашения. Как именно средства будут высвобождать и на что их потратят, пока не решено. По его словам, идей о послевоенном использовании этих денег выдвигалось немало. Украинские участники переговоров добавили, что с американцами эту тему поднимали и на предыдущих встречах.

Вашингтон также попросил Киев подготовить план, как будут расходоваться средства из любых источников. Кроме того, США хотят, чтобы Украина вместе со Всемирным банком провела антикоррупционные реформы и усилила подотчетность.

Это не первый сигнал о готовности Белого дома к экономическим уступкам Москве. Ранее The New York Times со ссылкой на осведомленных чиновников писала, что администрация Трампа предлагала России ряд экономических уступок, в том числе возможную разморозку миллиардов долларов, чтобы добиться частичного прекращения огня. Среди других вариантов обсуждали продажу зарубежных активов "Лукойла" группе ближневосточных инвесторов, среди которых есть люди с деловыми связями с американскими переговорщиками.

Встреча в Майами совпала по времени с новым шагом навстречу Кремлю. После телефонного разговора с Путиным Трамп 9 октября объявил о сделке по поставкам российского дизтоплива. Минфин США в тот же день выдал временную генеральную лицензию. По ней санкции до апреля 2027 года не будут применяться к поставкам российского дизеля, загруженного на танкеры по состоянию на 9 октября.

Судьба €260 млрд и позиция Кремля

Западные союзники заморозили около €260 млрд российских государственных активов в 2022 году, большая часть этой суммы хранится в ЕС. Украина уже получила от стран G7 кредит на €45 млрд, обеспеченный доходами от этих средств. При этом многие европейские столицы выступают против использования самого тела активов из-за юридических рисков.

В конце прошлого года лидеры ЕС обязались направить эти средства на восстановление Украины, если Россия не выплатит репарации. Любое решение о разморозке требует консенсуса всех 27 стран блока, что маловероятно. Похожий пункт был и в американском мирном плане из 28 пунктов, который год назад так и не получил поддержки.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

В Москве тем временем готовятся бороться за заблокированные миллиарды. По данным FT, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в среду заявил российским госСМИ, что Москва приложит все усилия, чтобы вернуть, по его словам, "украденные активы".

"Это включает юридическую работу, судебные процессы и судебное преследование", – подчеркнул Песков.

Переговоры Украины, Европы и США в Майами завершились досрочно - что известно

Как писал Главред, переговоры представителей США, стран E3, Еврокомиссии, Украины и НАТО в Майами о путях деэскалации и завершения войны с Россией завершились раньше, чем планировалось. Второго дня переговоров не было.

Встреча проходила 9 октября в закрытом загородном клубе Shell Bay Club, совладельцем которого является Стив Уиткофф. В состав украинской делегации входили глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица.

Повестка встречи охватила сразу несколько уровней - от ближайших месяцев до послевоенной архитектуры безопасности.

"Обсуждения охватили широкий круг вопросов, в частности краткосрочные меры, связанные с подготовкой к зиме (энергетическая устойчивость, экспорт зерновых), гарантии безопасности, а также долгосрочные договоренности о безопасности Украины и Европы с целью предотвращения будущих конфликтов и поддержки послевоенного восстановления и экономического процветания Украины, включая вступление в ЕС", - сообщил Уиткофф в соцсети X.

По словам спецпредставителя, продуктивный обмен мнениями позволил определить направления для дальнейшей проработки перед следующим контактом Соединенных Штатов с Россией.

Дизельная сделка Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп 9 октября объявил о договоренности с главой Кремля Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Параметры сделки Трамп изложил в Truth Social, детализировав график отгрузок на ближайшие месяцы.

"Я только что завершил чрезвычайно успешный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого было согласовано, что Россия немедленно поставит более 300 000 тонн дизельного топлива на американский и мировой рынок, еще 500 000 тонн в течение ноября и 1 000 000 тонн сразу после этого", - написал Трамп.

Общий объем, по его словам, должен достичь 3 млн тонн в сжатые сроки. В сочетании с нефтью, идущей через Ормузский пролив, это, по прогнозу американского президента, обвалит цены на дизель для американцев и всего мира рекордными темпами.

Реакция Банковой была резкой. В интервью Axios Владимир Зеленский подчеркнул, что одностороннее снятие ограничений со страны-агрессора выглядит несправедливым и нечестным шагом.

"Знаете, это похоже на подарок ко дню рождения для Путина. Это выглядит абсолютно ужасно", - сказал украинский президент, имея в виду день рождения российского диктатора 7 октября.

В публикации в соцсети X глава государства сформулировал претензию жестче: любое ослабление санкционного давления вне рамок долгосрочной договоренности о деэскалации является очевидной слабостью.

Дизельное соглашение Трампа и Путина
Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

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Об источнике: Financial Times

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

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