США нашли новый способ вернуть Путина к мирным переговорам: в FT узнали детали

Главное из публикации Financial Times:
- США предложили разморозить часть активов РФ
- Средства Кремля предлагают перевести в фонд под надзором США
- Идею Вашингтона Европа отвергла
США предложили европейским странам разморозить часть суверенных активов России, заблокированных после начала полномасштабного вторжения в Украину. Эти средства Вашингтон предлагает передать в специальную структуру под своим надзором. Так команда Дональда Трампа рассчитывает вернуть Владимира Путина за стол переговоров. Идею озвучили на прошлой неделе в Майами на встрече с представителями Украины, Франции, Германии, Великобритании, ЕС и НАТО, сообщает Financial Times.
Инициативу представили спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. По данным четырех осведомленных собеседников издания, американская сторона предложила несколько способов высвободить средства. Один из них – новый финансовый инструмент специального назначения, который будет контролировать Вашингтон.
Европейские делегаты план отвергли. Однако само предложение встревожило европейские столицы и Киев. Там задумались о настоящих намерениях США и о том, насколько по-разному союзники видят давление на Москву.
"Им сказали, что этого просто не произойдет", – рассказал один из собеседников FT, описывая реакцию европейцев.
По данным источников, присутствовавшие на встрече представители Европы выступили и против отказа от контроля над средствами, и против возврата России хотя бы какой-то их части.
Что говорят в Вашингтоне и Киеве
Американский чиновник пояснил FT, что судьбу замороженных активов обсуждали как элемент комплексного мирного соглашения. Как именно средства будут высвобождать и на что их потратят, пока не решено. По его словам, идей о послевоенном использовании этих денег выдвигалось немало. Украинские участники переговоров добавили, что с американцами эту тему поднимали и на предыдущих встречах.
Вашингтон также попросил Киев подготовить план, как будут расходоваться средства из любых источников. Кроме того, США хотят, чтобы Украина вместе со Всемирным банком провела антикоррупционные реформы и усилила подотчетность.
Это не первый сигнал о готовности Белого дома к экономическим уступкам Москве. Ранее The New York Times со ссылкой на осведомленных чиновников писала, что администрация Трампа предлагала России ряд экономических уступок, в том числе возможную разморозку миллиардов долларов, чтобы добиться частичного прекращения огня. Среди других вариантов обсуждали продажу зарубежных активов "Лукойла" группе ближневосточных инвесторов, среди которых есть люди с деловыми связями с американскими переговорщиками.
Встреча в Майами совпала по времени с новым шагом навстречу Кремлю. После телефонного разговора с Путиным Трамп 9 октября объявил о сделке по поставкам российского дизтоплива. Минфин США в тот же день выдал временную генеральную лицензию. По ней санкции до апреля 2027 года не будут применяться к поставкам российского дизеля, загруженного на танкеры по состоянию на 9 октября.
Судьба €260 млрд и позиция Кремля
Западные союзники заморозили около €260 млрд российских государственных активов в 2022 году, большая часть этой суммы хранится в ЕС. Украина уже получила от стран G7 кредит на €45 млрд, обеспеченный доходами от этих средств. При этом многие европейские столицы выступают против использования самого тела активов из-за юридических рисков.
В конце прошлого года лидеры ЕС обязались направить эти средства на восстановление Украины, если Россия не выплатит репарации. Любое решение о разморозке требует консенсуса всех 27 стран блока, что маловероятно. Похожий пункт был и в американском мирном плане из 28 пунктов, который год назад так и не получил поддержки.
В Москве тем временем готовятся бороться за заблокированные миллиарды. По данным FT, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в среду заявил российским госСМИ, что Москва приложит все усилия, чтобы вернуть, по его словам, "украденные активы".
"Это включает юридическую работу, судебные процессы и судебное преследование", – подчеркнул Песков.
Переговоры Украины, Европы и США в Майами завершились досрочно - что известно
Как писал Главред, переговоры представителей США, стран E3, Еврокомиссии, Украины и НАТО в Майами о путях деэскалации и завершения войны с Россией завершились раньше, чем планировалось. Второго дня переговоров не было.
Встреча проходила 9 октября в закрытом загородном клубе Shell Bay Club, совладельцем которого является Стив Уиткофф. В состав украинской делегации входили глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица.
Повестка встречи охватила сразу несколько уровней - от ближайших месяцев до послевоенной архитектуры безопасности.
"Обсуждения охватили широкий круг вопросов, в частности краткосрочные меры, связанные с подготовкой к зиме (энергетическая устойчивость, экспорт зерновых), гарантии безопасности, а также долгосрочные договоренности о безопасности Украины и Европы с целью предотвращения будущих конфликтов и поддержки послевоенного восстановления и экономического процветания Украины, включая вступление в ЕС", - сообщил Уиткофф в соцсети X.
По словам спецпредставителя, продуктивный обмен мнениями позволил определить направления для дальнейшей проработки перед следующим контактом Соединенных Штатов с Россией.
Дизельная сделка Трампа и Путина
Президент США Дональд Трамп 9 октября объявил о договоренности с главой Кремля Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.
Параметры сделки Трамп изложил в Truth Social, детализировав график отгрузок на ближайшие месяцы.
"Я только что завершил чрезвычайно успешный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого было согласовано, что Россия немедленно поставит более 300 000 тонн дизельного топлива на американский и мировой рынок, еще 500 000 тонн в течение ноября и 1 000 000 тонн сразу после этого", - написал Трамп.
Общий объем, по его словам, должен достичь 3 млн тонн в сжатые сроки. В сочетании с нефтью, идущей через Ормузский пролив, это, по прогнозу американского президента, обвалит цены на дизель для американцев и всего мира рекордными темпами.
Реакция Банковой была резкой. В интервью Axios Владимир Зеленский подчеркнул, что одностороннее снятие ограничений со страны-агрессора выглядит несправедливым и нечестным шагом.
"Знаете, это похоже на подарок ко дню рождения для Путина. Это выглядит абсолютно ужасно", - сказал украинский президент, имея в виду день рождения российского диктатора 7 октября.
В публикации в соцсети X глава государства сформулировал претензию жестче: любое ослабление санкционного давления вне рамок долгосрочной договоренности о деэскалации является очевидной слабостью.
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Об источнике: Financial Times
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