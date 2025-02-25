ЕС имеет 'секретное оружие', которое поможет Украине на переговорах с РФ - Politico

У ЕС есть финансовый рычаг влияния на войну в Украине - замороженные российские активы на 200 млрд евро, пишет Politico.

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ЕС имеет €200 млрд для давления на РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ua.depositphotos.com, pixabay.com

Кратко:

ЕС располагает "секретным оружием" - 200 млрд евро российских активов

Эти средства могут усилить давление на РФ и изменить ход переговоров

Российские активы также могут компенсировать Украине возможную потерю помощи от США

Президент США Дональд Трамп ведет себя так, будто имеет все козыри для переговоров и завершения войны в Украине. Но у ЕС есть свое "секретное оружие" - замороженные российские активы на 200 миллиардов евро, которые могут изменить ход переговоров и стать серьезным рычагом давления на Москву. Об этом пишет Politico.

Львиная доля этих средств (около 200 миллиардов евро) находится в брюссельском учреждении Euroclear, где они продолжают приносить прибыль. США же контролируют лишь 5 миллиардов долларов. Конфискация этих средств могла бы не только усилить экономическое давление на Россию, но и дать ЕС больше рычагов влияния в мирных переговорах, где Вашингтон и Москва пытаются диктовать свои условия.

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Однако в ЕС нет единой позиции по этому вопросу. Пока страны Балтии, Польша, Чехия и представители Еврокомиссии настаивают на немедленном переводе замороженных средств Украине, Франция, Германия, Италия и Испания опасаются последствий для финансовой стабильности блока. Они считают, что эти активы являются ценной разменной монетой в будущих переговорах с Кремлем.

Сторонники немедленной передачи активов Киеву утверждают, что это позволит компенсировать возможный уход США от военной поддержки Украины, если Трамп решит свернуть помощь.

"Замороженными российскими активами мы можем заменить американскую помощь, если США все же решат больше не поддерживать Украину", - заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

По его словам, в Европе в целом заморожено около 300 миллиардов евро активов и их нужно использовать. Похожего мнения придерживается министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, который отметил, что юридические вопросы не должны быть препятствием.

"Я не принимаю аргумент, что это юридически проблематично... Нам нужна политическая воля, чтобы сделать это", - сказал Будрис в интервью изданию.

Впрочем, как отметили в издании, в Европе есть и противники такого решения. Франция, Германия, Италия, Испания и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опасаются, что размораживание активов может негативно повлиять на международных инвесторов. Также есть риск потерять этот рычаг влияния на Россию во время возможных переговоров.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с Трампом в Вашингтоне 24 февраля поддержал использование процентов от замороженных активов в поддержку Украины. Однако он подчеркнул, что конфискация этих средств была бы незаконной. В то же время Макрон заявил, что российские активы должны оставаться замороженными как рычаг давления на РФ.

Замороженные активы РФ - последние новости

Как сообщал Главред, страны ЕС разделились в вопросе передачи Украине замороженных активов РФ. Франция, Германия, Италия, Испания и Урсула фон дер Ляйен выступают против, опасаясь последствий для инвесторов и переговоров. В то же время Балтийские и Северные страны, Польша, Чехия и Кая Каллас настаивают на немедленной передаче средств Украине.

Также Россия якобы готова разрешить использование замороженных активов в Европе для восстановления Украины, но настаивает, чтобы часть средств пошла на оккупированные территории, пишет Reuters. Этот вопрос обсуждался на тайных переговорах РФ и США в Саудовской Аравии.

Кроме этого, Украина получила 3 млрд евро от ЕС в рамках инициативы G7 ERA, сообщил 10 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Это первый транш средств, обеспеченных доходами от замороженных активов РФ. В целом ЕС предоставит 18 млрд евро, а вся программа предусматривает 50 млрд долларов помощи Украине.

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