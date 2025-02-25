4 страны выступают против передачи Украине активов РФ: в Politico назвали причины

Кратко:
- Франция, Германия, Италия, Испания выступают против передачи Украине активов РФ
- Также выступает против президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
- Они боятся напугать международных инвесторов и потерять преимущество в переговорах
Ряд стран Евросоюза и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступают против передачи Украине замороженных активов страны-агрессора России.
Об этом сообщает Politico. В издании отмечают, что страны Европы могут арестовать активы РФ из-за того, что они остаются в стороне переговоров США и России. Таким образом они могут попытаться обеспечить себе возможность принять участие в этих переговорах.
Среди стран, которые выступают против передачи активов Украине: Франция, Германия, Италия, Испания. Также против этого выступает президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В то же время страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония), а также государства Северной Европы считают, что средства из замороженных активов России нужно немедленно передать Украине. Кроме того, эту позицию поддерживают Польша и Чехия, а также главный дипломат ЕС Кая Каллас.
В издании отмечают, что те, кто выступает против такого решения, опасаются, что конфискация активов напугает международных инвесторов, а также может лишить Евросоюз наибольшего преимущества в мирных переговорах.
"Если бы вы разморозили активы и отдали Украине, у вас их больше нет, и вы не можете использовать их как разменную монету", - заявил один из дипломатов Евросоюза из последнего лагеря.
Замороженные активы РФ - последние новости
Как ранее сообщал Главред, США выделяют Украине 15 млрд долл из замороженных российских активов. Денис Шмыгаль отметил, что средства будут направлены на социальные и гуманитарные расходы.
Также ранее сообщалось, что ЕС перечислил Украине первые 3 млрд евро из российских активов. В целом инициатива стран G7 ERA предусматривает направление Украине 50 млрд долларов.
В Reuters сообщали, что Россия готова отдать замороженные активы Украине, но есть нюанс. РФ может передать замороженные 300 миллиардов долларов на восстановление Украины.
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Замороженные активы РФ
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину западные страны заморозили активы Центрального банка России на сумму около 300 миллиардов долларов. Часть прибыли от этих средств уже направляется на помощь Украине.
В конце июля ЕС передал Украине первый транш из доходов активов РФ. Урсула фон дер Ляйен отметила, что эти деньги предназначены для поддержки обороны и восстановления Украины.
В конце октбяря стало известно, что Великобритания выделит Украине почти 3 миллиарда долларов, используя замороженные российские активы. Кредит от Британии предназначен для бюджетной поддержки военных расходов Украины. Он направлен на то, чтобы страна инвестировала деньги в ключевое оборудование для поддержания своих усилий в войне, развязанной Россией. Речь идет о противовоздушной обороне, артиллерии и "более широкой поддержке оборудования".
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