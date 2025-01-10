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ЕС перечислил Украине первые 3 млрд евро из российских активов: что известно

Юлия Закрепа
10 января 2025, 12:50
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В целом инициатива стран G7 ERA предусматривает направление Украине 50 млрд долларов.
ЕС перечислил Украине первые 3 млрд евро из российских активов: что известно
Украина получила средства из российских активов / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/Denys_Smyhal

Ключевые тезисы Шмыгаля:

  • Европейский союз предоставит Украине 18 млрд евро
  • Куда пойдут переданные средства для Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что государственный бюджет Украины получил 3 млрд евро от Европейского Союза в рамках инициативы "Большой семерки" ERA. В целом ЕС предоставит 18 млрд евро.

"Это первый транш средств от Евросоюза, которые обеспечены доходами от российских замороженных активов", - написал он в своем Telegram.

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По его словам, Украина направит этот ресурс на приоритетные бюджетные расходы.

Шмыгаль отметил, что в целом инициатива стран G7 ERA предусматривает направление Украине 50 млрд долларов, из которых 20 млрд долларов предоставит Европейский Союз.

"Таким образом воплощаем в жизнь принцип "Россия заплатит", и усиливаем финансовую устойчивость Украины в 2025 году", - добавил он.

Военная помощь - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Украине передадут $1,1 миллиарда. Таким образом, финансирование от МВФ в текущем году достигнет почти 5,4 млрд долларов США, а общая сумма выплат по программе EFF составит 9,8 млрд долларов США. Несмотря на сложные условия, экономика Украины демонстрирует устойчивость.

Стало известно, почему Шольц против нового пакета помощи Украине. В СМИ раскрыли, что в правительстве уже несколько недель продолжаются споры относительно дополнительной военной помощи для Украины. Содержимое пакета компоновали в соответствии с запросом украинской стороны.

Германия передаст Украине 4000 дронов-камикадзе. Беспилотники компании Helsing оснащены технологиями искусственного интеллекта, что дает им высокую автономность в условиях действия вражеских средств радиоэлектронной борьбы. В индустрии эти дроны сравнивают с ракетами Taurus.

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