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Не хуже Taurus: Германия передаст Украине 4000 дронов-камикадзе - Bild

Анна Ярославская
18 ноября 2024, 10:56
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Всего у компании Helsing якобы заказали 4000 таких беспилотников для Украины. С декабря они могут начать поступать в Украину партиями.
Писториус, НАТО
Борис Писториус фактически подтвердил намерения о поставке дронов / Коллаж: Главред, фото: Фото: gov.pl/web/obrona-narodowa, НАТО

Кратко:

  • Германия передаст Украине 4000 дронов
  • С декабря БПЛА будут поставляться партиями
  • Беспилотники Helsing называют мини-Таурусами

Вскоре Германия может начать поставки Украине дронов-камикадзе компании Helsing, которые могут очень эффективно поражать цели на значительном расстоянии.

Как пишет Bild, беспилотники компании Helsing оснащены технологиями искусственного интеллекта, что дает им высокую автономность в условиях действия вражеских средств радиоэлектронной борьбы. В индустрии эти дроны сравнивают с ракетами Taurus.

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Всего у компании якобы заказали 4000 таких беспилотников для Украины. С декабря они могут начать поступать партиями по несколько сотен в месяц.

Отдельные прототипы якобы уже испытываются и совершенствуются в реальных боевых условиях на востоке Украины.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус сказал, что "очень рад тому, что поставки этих дронов, оснащенных технологиями ИИ, уже начинаются". По его словам, Украина сможет использовать их против таких важных вражеских целей, как командные пункты.

Что известно о дронах Helsing

Helsing имеет дальность полета в 4 раза больше, чем у типичных украинских дронов-камикадзе. Также они существенно дешевле, чем американские Switchblade и российские "Zala" и "Ланцет".

Особенностью беспилотника является современное программное обеспечение, которое помогает ему "ориентироваться" на местности по многим маркерами и лететь к цели даже в сложных погодных условиях или "выжженной земли", а также влияния средств РЭБ.

Когда беспилотник идентифицировал цель и оператор подтвердил ее, он дальше способен осуществить поражение автономно, даже если связь будет потеряна.

Ракета Taurus
Ракета Taurus - что о ней известно / Инфографика: Главред

Ракеты Taurus для Украины - последние новости

Главред писал, что канцлер Германии Олаф Шольц наотрез отказался предоставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Тем временем лидер оппозиционной партии Христианско-демократический союз и кандидат на должность канцлера Германии Фридрих Мерц готов поддержать предоставление Украине крылатых ракет большой дальности Taurus, если российские бомбардировки Украины продолжатся. По его словам, решение о передаче такого оружия нельзя принимать в спешке. Первым делом нужно снять ограничение на дальность нанесения ударов.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что среди немецких политиков нет единства по вопросу передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Она поддержала передачу Украине оружия такого вида и отметила, что понимает важность для Украины дальнобойных ракет, поскольку посещала Харьков, где организовать эффективную ПВО невозможно из-за близости к границе.

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Ракеты Taurus - что о них известно

Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника.

Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника).

Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км.

Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг.

Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования).

Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

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