Передача Украине ракет Taurus: в Берлине высказались насчет ударов по РФ

Анналена Бербок указала на важность разрешения Украине наносить удары западным оружием по РФ.

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В Германии высказались по поводу отправки в Украину ракет Taurus / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Среди немецких политиков нет единства по вопросу передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Она поддержала передачу Украине оружия такого вида и отметила в интервью Bloomberg, что понимает важность для Украины дальнобойных ракет, поскольку посещала Харьков, где организовать эффективную ПВО невозможно из-за близости к границе.

"Единственная мера безопасности, как мне рассказали: считайте до 45, если вы достигли 50, вы в безопасности, если нет – очевидно, что в вас попали", - пояснила собеседница.

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Глава МИД ФРГ указала на важность разрешения Украине наносить удары западным оружием по РФ – чтобы не ждать, пока ракета пересечет границу, а уничтожать военные объекты страны-агрессора.

При этом она поддержала отправку Украине Германией ракет Taurus, однако подчеркнула, что для этого необходимо единогласное решение коалиции, однако пока в ней нет единства:

"По Taurus - мы демократия. У нас нет единства в нашей коалиции. Вот почему мы не поставляем Taurus. У меня есть личное мнение по этому поводу, но мы коалиция. Так что мы должны принять единогласное решение", - добавила Бербок.

Ракеты Taurus - что о них известно Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника. Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника). Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км. Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг. Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования). Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

Ранее Олаф Шольц сделал заявление о ракетах Taurus для Украины. Он заявил о "давлении" на него из-за вопросам поставок Украине дальнобойных Taurus.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин разразился угрозами в адрес Запада. По его словам, если Украина получит право бить вглубь территории России, Москва ответит "соответствующе". Путин считает, что такое решение означает якобы прямое участие НАТО в российско-украинской войне.

Напомним, ранее Олаф Шольц резко объявил о позиции Германии по поставкам Украине Taurus. Германия уже приняла окончательное решение, связанному с поставками ракет Taurus для Украины, и не будет ничего менять.

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