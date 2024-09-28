Передача Украине ракет Taurus: в Берлине высказались насчет ударов по РФ

Среди немецких политиков нет единства по вопросу передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Она поддержала передачу Украине оружия такого вида и отметила в интервью Bloomberg, что понимает важность для Украины дальнобойных ракет, поскольку посещала Харьков, где организовать эффективную ПВО невозможно из-за близости к границе.
"Единственная мера безопасности, как мне рассказали: считайте до 45, если вы достигли 50, вы в безопасности, если нет – очевидно, что в вас попали", - пояснила собеседница.
Глава МИД ФРГ указала на важность разрешения Украине наносить удары западным оружием по РФ – чтобы не ждать, пока ракета пересечет границу, а уничтожать военные объекты страны-агрессора.
При этом она поддержала отправку Украине Германией ракет Taurus, однако подчеркнула, что для этого необходимо единогласное решение коалиции, однако пока в ней нет единства:
"По Taurus - мы демократия. У нас нет единства в нашей коалиции. Вот почему мы не поставляем Taurus. У меня есть личное мнение по этому поводу, но мы коалиция. Так что мы должны принять единогласное решение", - добавила Бербок.
Ракеты Taurus - что о них известно
Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника.
Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника).
Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км.
Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг.
Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования).
Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.
Ранее Олаф Шольц сделал заявление о ракетах Taurus для Украины. Он заявил о "давлении" на него из-за вопросам поставок Украине дальнобойных Taurus.
Как сообщалось ранее, Владимир Путин разразился угрозами в адрес Запада. По его словам, если Украина получит право бить вглубь территории России, Москва ответит "соответствующе". Путин считает, что такое решение означает якобы прямое участие НАТО в российско-украинской войне.
Напомним, ранее Олаф Шольц резко объявил о позиции Германии по поставкам Украине Taurus. Германия уже приняла окончательное решение, связанному с поставками ракет Taurus для Украины, и не будет ничего менять.
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