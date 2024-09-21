"Способны долететь до Москвы": Шольц сделал заявление о ракетах Taurus для Украины

Шольц заявил о "давлении" на него из-за вопросам поставок Украине дальнобойных Taurus.

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Шольц не изменил позицию по ракетам Taurus для Украины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, из открытых источников

Германия не планирует поставлять Украине ракеты Taurus, которые способны долететь до Москвы. Позиция Берлина по данному вопросу не претерпела изменений. Об этом заявил канцлер Олаф Шольц.

Как сообщает DPA, он пожаловался на "давление" из-за вопроса относительно передачи ракет. Однако канцлер так и не передумал.

"Несмотря на то, что многие оказывали давление на меня, я не буду оказывать крылатые ракеты, способные долететь до Москвы. Я уверяю на этом месте, что останусь при этой позиции", - подчеркнул Олаф Шольц. видео дня

Кратко о ракетах Taurus / Инфографика: Главред

Ракеты Taurus - что о них известно Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника. Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника). Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км. Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг. Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования).

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