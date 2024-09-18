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Атака на склад с БК в Торопце: под удар попали дефицитные ракеты, причина землетрясения

Яна Ставская
18 сентября 2024, 13:03обновлено 18 сентября, 13:33
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Предположительно, именно детонация склада с "Кинжалами" могла вызвать землетрясение в городе.
Атака на склад с БК в Торопце: под удар попали дефицитные ракеты, причина землетрясения
Россияне утверждают, что на складе хранилось всего до 30 тысяч тонн различных видов боеприпасов / Колаж Главреда. Фото: МЧС России, скриншоты видео

Российские пропагандисты днем, 18 сентября, подтвердили поражение и существенные потери оккупантов во время атаки БПЛА на склад со снарядами в Торопце Тверской области.

По данным путинского публика "Кремлевская табакерка", склад якобы был атакован не менее 8 беспилотниками, хотя Минобороны страны-агрессора отчитывается о сбитии "полсотни БПЛА".

"Силам ПВО удалось сбить только три - остальные ударили по арсеналу боеприпасов... Почему часть оружия хранилась под открытым небом - открытый вопрос. На этом арсенале совсем недавно строили новые бетонные укрытия - не помогло", - жалуются пропагандисты.

видео дня

По уточненным данным "военкоров", на складе, в частности, хранились около десятка дефицитных для российской армии "Кинжалов". Ракеты якобы подвезли в Тверскую область менее недели назад.

ракета кинджал кинжал инфографика
Ракета Кинжал - характеристики / Инфографика: Главред

Именно детонация "Кинжалов" могла вызвать землетрясение в городе, считают пропагандисты.

Пропагандисты Путина призвали уже даже не сажать тех, кто "сдал" информацию ВСУ, а "расстреливать".

Город Торопец - что о нем известно

Торопец - город в Тверской области России. Впервые упоминается в 1074 году и является одним из древнейших городов Тверской области. Входит в список Исторических поселений России.

В Торопце расположена воинская часть 54169, ее уже по меньшей мере трижды атаковали дроны: 18 сентября, 29 июня и 5 мая 2024 года. Власти региона и Минобороны РФ об этом не сообщали.

Удары по России - мнение эксперта

Новый дрон "Паляница", презентованный Зеленским на День Независимости, открывает новые горизонты использования отечественных беспилотных средств поражения, убежден авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени А.К. Антонова Валерий Романенко.

В блоге на Главред он отметил, что реактивный беспилотник "Паляница" понадобится нам для того, чтобы наносить удары по вражеской авиации. Если раньше мы в основном били по нефтеперерабатывающим заводам, складам боеприпасов, горюче-смазочных материалов и аэродромам, то с появлением этого дрона приоритетной целью станет сама авиация.

Торопец - главное об ударе по складу БК россиян

В ночь на среду, 18 сентября, ряд БПЛА атаковали склад с боеприпасами россиян в городе Торопец Тверской области. На месте прилетов произошел масштабный пожар, началась детонация.

Известно, что в результате детонации в городе фиксировалось землетрясение.

СБУ взяла ответственность за атаку на склад. По опубликованным данным, на полигоне хранились как ракеты к С-300, так и артиллерийские снаряды, а также "Искандеры" и северокорейская баллистика. Всего - около 30 тысяч тонн различных боеприпасов.

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