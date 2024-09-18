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Групповые мишени для HIMARS: ВСУ мощно бьют по россиянам на полигонах – Forbes

Алексей Тесля
18 сентября 2024, 09:50
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Украинские HIMARS по меньшей мере трижды с февраля наносили удары по российским полигонам.
HIMARS
ВСУ наносят удары из HIMARS / Wikipedia, УНИАН

Не менее пяти раз за последние полгода ВСУ ударили из HIMARS по местам скопления российских оккупантов вблизи линии фронта. Недавний обстрел произошел на этой неделе, предположительно на открытом стрельбище недалеко от Петровского района Донецка.

Как пишет Forbes, на видео последствий атаки запечатлены не менее десятка погибших российских солдат и разбитые транспортные средства, что явно указывает на высокоточные удары.

Уточняется, что украинские HIMARS по меньшей мере трижды с февраля наносили удары по российским полигонам в этом районе, уничтожив около 100 оккупантов. Еще два украинских ракетных удара за тот же период — по одному на юге и северо-востоке Украины — добавили к числу погибших по меньшей мере еще 150 человек.

видео дня

Подчеркивается, что вся оккупированная Россией Украина находится в пределах радиуса действия ракеты М30/31 или радиуса действия ракеты М39, которая запускается украинскими гусеничными пусковыми установками М270.

По словам научного сотрудника Центра новой американской безопасности в Вашингтоне Стейси Петтиджона, постоянные беспилотники "затрудняют концентрацию сил". А управляемые ракеты делают такую концентрацию потенциально фатальной для задействованных войск.

Издание пишет, что российские ракеты также поражали и украинских бойцов, но Россия потеряла гораздо больше своих солдат, чем Украина. По данным Пентагона, около 728 тысяч российских солдат были убиты, ранены или взяты в плен в Украине.

Журналисты указывают, что экстремальные потери оказывают непропорционально разъедающий эффект на российские вооруженные силы. Кремль мобилизует 30 000 новых солдат в месяц только для того, чтобы заменить потери на поле боя — и ускоряет подготовку этих новобранцев, чтобы быстрее доставить их на фронт.

Вместе с тем дисциплина и компетентность среди оккупантов падают. "Российские вооруженные силы в Украине имеют крайне ограниченные возможности для ведения маневренной войны из-за как потери средств мобильности, так и отсутствия подготовки среди штабов и войск", — пояснял Украинский центр оборонных стратегий.

Тот же самый недостаток подготовки помогает объяснить, почему россияне продолжают собираться большими группами в пределах досягаемости смертоносных ракет, а затем от них погибают.

Что известно о Forbes

Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.

Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире.

Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте.

В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

Ранее сообщалось о том, что в районе полигона РФ в Донецкой области - серия взрывов. На Мариупольском направлении прозвучала серия взрывов, вероятно, прилетело по казармам врага, рассказал Петр Андрющенко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что под удар HIMARS на юге попал российский генерал. Удар был нанесен по КП оккупантов в пригороде оккупированного Геническа Херсонской области.

Как сообщалось ранее, в оккупированном Луганске прогремела серия мощных взрывов. Российские оккупанты обвиняют в этом Украину, заявляя, что ВСУ атаковали ракетами ATACMS и Storm Shadow. По данным росСМИ, в Луганске было 12 взрывов, удар нанесен по Высшему авиационному училищу штурманов и Луганскому машиностроительному заводу.

HIMARS, Хаймарс
/ Инфографика: Главред

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