Групповые мишени для HIMARS: ВСУ мощно бьют по россиянам на полигонах – Forbes

Украинские HIMARS по меньшей мере трижды с февраля наносили удары по российским полигонам.

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ВСУ наносят удары из HIMARS / Wikipedia, УНИАН

Не менее пяти раз за последние полгода ВСУ ударили из HIMARS по местам скопления российских оккупантов вблизи линии фронта. Недавний обстрел произошел на этой неделе, предположительно на открытом стрельбище недалеко от Петровского района Донецка.

Как пишет Forbes, на видео последствий атаки запечатлены не менее десятка погибших российских солдат и разбитые транспортные средства, что явно указывает на высокоточные удары.

Уточняется, что украинские HIMARS по меньшей мере трижды с февраля наносили удары по российским полигонам в этом районе, уничтожив около 100 оккупантов. Еще два украинских ракетных удара за тот же период — по одному на юге и северо-востоке Украины — добавили к числу погибших по меньшей мере еще 150 человек.

видео дня

Подчеркивается, что вся оккупированная Россией Украина находится в пределах радиуса действия ракеты М30/31 или радиуса действия ракеты М39, которая запускается украинскими гусеничными пусковыми установками М270.

По словам научного сотрудника Центра новой американской безопасности в Вашингтоне Стейси Петтиджона, постоянные беспилотники "затрудняют концентрацию сил". А управляемые ракеты делают такую концентрацию потенциально фатальной для задействованных войск.

Издание пишет, что российские ракеты также поражали и украинских бойцов, но Россия потеряла гораздо больше своих солдат, чем Украина. По данным Пентагона, около 728 тысяч российских солдат были убиты, ранены или взяты в плен в Украине.

Журналисты указывают, что экстремальные потери оказывают непропорционально разъедающий эффект на российские вооруженные силы. Кремль мобилизует 30 000 новых солдат в месяц только для того, чтобы заменить потери на поле боя — и ускоряет подготовку этих новобранцев, чтобы быстрее доставить их на фронт.

Вместе с тем дисциплина и компетентность среди оккупантов падают. "Российские вооруженные силы в Украине имеют крайне ограниченные возможности для ведения маневренной войны из-за как потери средств мобильности, так и отсутствия подготовки среди штабов и войск", — пояснял Украинский центр оборонных стратегий.

Тот же самый недостаток подготовки помогает объяснить, почему россияне продолжают собираться большими группами в пределах досягаемости смертоносных ракет, а затем от них погибают.

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Ранее сообщалось о том, что в районе полигона РФ в Донецкой области - серия взрывов. На Мариупольском направлении прозвучала серия взрывов, вероятно, прилетело по казармам врага, рассказал Петр Андрющенко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что под удар HIMARS на юге попал российский генерал. Удар был нанесен по КП оккупантов в пригороде оккупированного Геническа Херсонской области.

Как сообщалось ранее, в оккупированном Луганске прогремела серия мощных взрывов. Российские оккупанты обвиняют в этом Украину, заявляя, что ВСУ атаковали ракетами ATACMS и Storm Shadow. По данным росСМИ, в Луганске было 12 взрывов, удар нанесен по Высшему авиационному училищу штурманов и Луганскому машиностроительному заводу.

/ Инфографика: Главред

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