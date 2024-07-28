УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В Курской области РФ прогремели взрывы, пылает нефтебаза: подробности

Алёна Воронина
28 июля 2024, 07:47
152
Местные жители пожаловались на ряд взрывов, которые раздались после пролета дронов. После этого начала пылать нефтебаза.
Пожар на нефтебазе в Курской области России
Пожар на нефтебазе в Курской области РФ/ коллаж: Главред, фото: скрин

В Курской области страны-агрессора России в ночь на воскресенье, 28 июля, прогремели взрывы. Сначала были слышны звуки пролета беспилотников, а после взрывов начала пылать нефтебаза.

Об этом сообщают очевидцы в пабликах. По предварительным данным, вспыхнула нефтебаза в селе Полевая.

Как сообщают, российские пропагандистские СМИ, местные жители услышали несколько мощных взрывов в районе местной нефтебазы примерно в начале второго часа ночи по местному времени. До этого они слышали характерный звук пролета дронов. После взрывов очевидцы увидели в небе сильное задымление. Официальной информации об этом пока не было.

видео дня

Местные паблики сообщают, что на нефтебазе после атаки дронов пылает три резервуара.

Кроме этого, в местных чатах очевидцы рассказывают, что взрывы произошли также в еще одном городе - Судже, где расположена нефтебаза "Роснефти".

Пожар на нефтебазе в Курской области России
Пожар на нефтебазе в Курской области РФ/ скрин

Смотрите видео пожара на нефтебазе в Курской области РФ:

Взрывы в России - последние новости

Ранее сообщалось, что в Туапсе прогремело 5 взрывов - в РФ заявили об атаке дронов на НПЗ. Очевидцы сообщали о характерных звуках пролета БПЛА.

Также 23 июля сообщалось, что в РФ жалуются на прилет по порту "Кавказ". Россияне ныли в местных чатах, что был "прилет" по порту "Кавказ". Туда после взрывов промчались автомобили скорой помощи и пожарные машины.

Напомним, произошла атака дронов на аэродром "Дягилево" в Рязани - там базируются Ту-95. В стране-агрессоре России заявили об атаке дронов на Рязань. В районе военного аэродрома "Дягилево" прогремели взрывы.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России нефтебаза взрыв
Реклама

Главное за день

РФ ночью ударила по Украине ракетой Х-59 и дронами, сбить удалось не все: детали

РФ ночью ударила по Украине ракетой Х-59 и дронами, сбить удалось не все: детали

08:39 Украина
В Курской области РФ прогремели взрывы, пылает нефтебаза: подробности

В Курской области РФ прогремели взрывы, пылает нефтебаза: подробности

07:47 Мир
Во время учебного полета на К-10 Swift погиб курсант: подробности трагедии

Во время учебного полета на К-10 Swift погиб курсант: подробности трагедии

00:12 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Мощный удар на востоке: у РФ катастрофические потери, в ВСУ назвали направление 2832

Мощный удар на востоке: у РФ катастрофические потери, в ВСУ назвали направление

Эрдоган просил НАТО применить 5-ю статью против РФ: почему Альянс не решился 2218

Эрдоган просил НАТО применить 5-ю статью против РФ: почему Альянс не решился

Потери будут огромные: британский полковник предположил, что принесет поражение РФ 1893

Потери будут огромные: британский полковник предположил, что принесет поражение РФ

РФ потеряла Черноморский флот: у россиян началась истерика 1736

РФ потеряла Черноморский флот: у россиян началась истерика

Последние новости

08:39

РФ ночью ударила по Украине ракетой Х-59 и дронами, сбить удалось не все: детали

07:47

В Курской области РФ прогремели взрывы, пылает нефтебаза: подробностиВидео

06:21

Мирные переговоры: мы прошли большой круг и вернулись к начальной точкемнение

05:20

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти букву S за 15 секунд

04:43

Гороскоп на завтра 29 июля: Близнецам - сплошное удовольствие, Львам - особое знакомство

Угрозы Венгрии из-за российской нефти: чего ждать УкраинеУгрозы Венгрии из-за российской нефти: чего ждать Украине
03:34

РФ потеряла Черноморский флот: у россиян началась истерика

02:45

"Убиваем россиян": командир штурмовиков ВСУ раскрыл колоссальные потери РФ

02:00

Почему не стоит мыть волосы перед визитом к парикмахеру: стилист раскрыл хитростьВидео

00:29

Муж Алсу приказал охране не пускать певицу в квартиру

Реклама
00:12

Во время учебного полета на К-10 Swift погиб курсант: подробности трагедии

27 июля, суббота
23:33

"Прогресс - не наш. Волчье - не наше": комбат 47 ОМБр раскрыл адскую ситуацию на фронте

22:35

Минобороны назвало впечатляющее число раненых военных, которые возвращаются в строй

22:31

В Укрэнерго заявили об отмене отключений: кому светит больше электроэнергии

21:32

Дрон бьет как Tomahawk: "огненные" детали удара по аэродрому Оленья в РФ

21:16

Сможет ли Украина вытащить свой счастливый "билет мира"?мнение

20:49

Украина на последних минутах вырвала победу над Марокко на Олимпиаде-2024

20:22

На фоне неизлечимой болезни: Селин Дион произвела фурор своим выступлениемВидео

20:20

Украину не примут в ЕС и НАТО: Орбан зашкварился скандальным заявлением

20:05

"Должны быть готовы": ГПСУ о возможности наступления РФ с Беларуси и со стороны Сумщины

19:52

Потери будут огромные: британский полковник предположил, что принесет поражение РФ

Реклама
19:42

США одернули Китай из-за поддержки РФ: Пекин заговорил о "мирных переговорах"

18:47

"Наехал" на США, как Путин: Орбан оскандалился заявлением по "Северным потокам"

18:43

Света не будет всего четыре часа: график отключения электроэнергии на 28 июля

18:26

Удары ВСУ Storm Shadow по целям в РФ: в Британии раскрыли позицию Лондона

18:10

В Украину идет антициклон Gustav: где будут бушевать грозы и невыносимая жара

17:53

Поклоны и песня Пугачевой: Данилко выступил на концерте в ЮрмалеВидео

17:33

Как поставить апостроф на ноутбуке: самые простые советы

17:26

Выглядит шикарно: Пугачева показалась в ЮрмалеВидео

17:19

Взорванные вертолеты применяли в войне с Украиной: детали удара ГУР по целям в РФВидео

17:00

Оккупанты обстреляли центр Глухова на Сумщине: погиб ребенок, много раненыхФото

16:24

Новая тактика врага: РФ постепенно идет вперед, но вряд ли захватит Донбасс – WP

15:59

Под Волгоградом разбился российский истребитель Су-34: что известноВидео

15:23

Цветочный микс в одном горшке: что можно посадить и как не загубить растения

15:09

Мощный удар на востоке: у РФ катастрофические потери, в ВСУ назвали направление

15:02

Мощная спецоперация ГУР: удалось поразить сразу несколько самолетов РФ - СМИ

14:34

Украина работает над освобождением Крыма: какие шаги предпринимают ВСУ

14:25

Если я не выиграю, начнется Третья мировая война: Трамп "выделился" заявлением

13:59

Новое наступление в планах: враг может готовить атаку на Запорожье

13:51

Обновление данных в ТЦК: кто сможет избежать штрафов

13:33

Путинистка Талызина оказалась под наблюдением медиков

Реклама
13:17

"Хотел идти на войну": мать предполагаемого убийцы Фарион отреагировала на его поступок

13:13

Оккупанты могут легко попасть в окружение: подробности от командира ВСУ

13:07

Блокада 5-й при нападении на НАТО: назван сценарий действий США

13:06

Как "вырастить" богатство: приметы и суеверия о денежном дереве

12:27

Звонок в США: РФ пожаловалась на подготовку Украиной "тайной операции" - NYT

12:22

Новые графики отключений: в Минэнерго анонсировали изменения на сегодня

12:18

В Евросоюзе выдвинули два требования Китаю по войне России против Украины

11:38

Угроза жизни: принц Гарри больше не привезет Меган Маркл в Британию

11:34

Пожар на объекте промышленности в Полтаве: детали ночной атаки РФ по Украине

10:57

РФ перебрасывает войска на два направления в Донецкой области: раскрыты детали

^
Мобилизация в Украине
Как теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работает
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять