В Курской области РФ прогремели взрывы, пылает нефтебаза: подробности

В Курской области страны-агрессора России в ночь на воскресенье, 28 июля, прогремели взрывы. Сначала были слышны звуки пролета беспилотников, а после взрывов начала пылать нефтебаза.
Об этом сообщают очевидцы в пабликах. По предварительным данным, вспыхнула нефтебаза в селе Полевая.
Как сообщают, российские пропагандистские СМИ, местные жители услышали несколько мощных взрывов в районе местной нефтебазы примерно в начале второго часа ночи по местному времени. До этого они слышали характерный звук пролета дронов. После взрывов очевидцы увидели в небе сильное задымление. Официальной информации об этом пока не было.
Местные паблики сообщают, что на нефтебазе после атаки дронов пылает три резервуара.
Кроме этого, в местных чатах очевидцы рассказывают, что взрывы произошли также в еще одном городе - Судже, где расположена нефтебаза "Роснефти".
Смотрите видео пожара на нефтебазе в Курской области РФ:
Взрывы в России - последние новости
Ранее сообщалось, что в Туапсе прогремело 5 взрывов - в РФ заявили об атаке дронов на НПЗ. Очевидцы сообщали о характерных звуках пролета БПЛА.
Также 23 июля сообщалось, что в РФ жалуются на прилет по порту "Кавказ". Россияне ныли в местных чатах, что был "прилет" по порту "Кавказ". Туда после взрывов промчались автомобили скорой помощи и пожарные машины.
Напомним, произошла атака дронов на аэродром "Дягилево" в Рязани - там базируются Ту-95. В стране-агрессоре России заявили об атаке дронов на Рязань. В районе военного аэродрома "Дягилево" прогремели взрывы.
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