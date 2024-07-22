В Туапсе прогремело 5 взрывов: в РФ заявили об атаке дронов на НПЗ

Очевидцы сообщали о характерных звуках пролëта БПЛА.

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В РФ заявили об атака дронов на НПЗ в Туапсе / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

В ночь на 22 июля в российском Туапсе прогремело несколько громких взрывов. Как пишут росСМИ, местный НПЗ атаковали дроны. Работали силы ПВО.

По данным Telegram-канала Shot, местные жители сообщили, что взрывы в стороне местной нефтебазы начали раздаваться примерно в районе 3:30.

Всего было слышно около 5 громких взрывов. До этого очевидцы сообщали о характерных звуках пролëта БПЛА.

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"Предварительно, в городе сработала система ПВО, целью вражеских беспилотников мог быть местный НПЗ", - говорится в сообщении.

Позже глава Туапсинского района сообщил, что силы ПВО якобы сбили 8 дронов.

"Сегодня с 03:17 до 04:20 в районе города Туапсе система ПВО поразила 8 БПЛА. Повреждений инфраструктуры и жилых домов не обнаружено, пострадавших нет", - сообщил он.

Предварительно, в результате атаки загорелась территория НПЗ.

Смотрите видео - В российском Туапсе ночью прогремели взрывы:

По данным Минобороны РФ, силы ПВО якобы сбили 47 беспилотников над Ростовской областью. Всего за ночь якобы перехвачены 75 дронов, утверждают в ведомстве.

Атаки на НПЗ в России

СБУ стоит за масштабной атакой на нефтебазы оккупантов в Краснодарском крае в ночь на 6 июля.

Атаку осуществили на нефтебазу "Лукойл-Югнефтепродукт" возле станицы Павловская Краснодарского края, где весь день не могли потушить пожар. Пожар на двух резервуарах начался после двух взрывов.

Также дроны попали по территории нефтебазы "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" в станице Ленинградская. Повреждены не менее трех резервуаров с топливом.

В ночь на 13 июля в Ростовской области страны-агрессора РФ прогремели взрывы. Беспилотники атаковали нефтебазу в Цимлянском районе, в результате возник пожар.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже поражено более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов, нефтебаз государства-террориста России.

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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