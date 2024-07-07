СБУ ночью провела рейд по нефтебазам РФ в Краснодарском крае: детали

Украинские военные продолжают целенаправленно уничтожать энергетические военные объекты россиян на территории РФ.

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На ряде топливных объектов в РФ прогремели взрывы / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео из российских пабликов

СБУ стоит за масштабной атакой на нефтебазы оккупантов в Краснодарском крае в ночь на 6 июля, рассказали источники УП в спецслужбе.

Атаку осуществили на нефтебазу "Лукойл-Югнефтепродукт" возле станицы Павловская Краснодарского края, где весь день не могли потушить пожар.

Пожар на двух резервуарах начался после двух взрывов.

видео дня

Также дроны попали по территории нефтебазы "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" в станице Ленинградская. Повреждены не менее трех резервуаров с топливом.

Взрывы в Краснодарском крае - что известно

В ночь с 5 на 6 июля три района Краснодарского края РФ подверглись атакам беспилотников . В результате этих ударов была повреждена башня связи и загорелись резервуары хранения топлива на нефтебазах.

По данным оперштаба, были атакованы Ейский, Ленинградский и Павловский районы. В Ейске беспилотники якобы сбила российская ПВО.

Взрывы в России - последние новости

Как писал Главред, СБУ подтвердила сегодняшний ночной удар по складу с боеприпасами российских оккупантов в Воронежской области. Утверждается, что враг хранил там ракеты.

Из-за падения снарядов на прилегающую территорию продолжалась эвакуация из трех населенных пунктов, был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Пороховой завод на территории Тамбовской области РФ тоже подвергся атаке дронов в четверг, 4 июля. Это следует из кадров, опубликованных в Сети. Кроме того, информацию об успешной спецоперации подтвердили в ГУР.

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

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