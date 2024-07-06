Раздавались мощные взрывы на Сумщине: РФ ударила по энергетической инфраструктуре

В Сумской областной военной администрации сообщили, что в ночь на 6 июля страна-агрессор Россия нанесла мощный удар по энергетической инфраструктуре Сумской области.
"Из-за атаки россиян с применением БпЛА типа "Шахед" были обесточены населенные пункты области в нескольких районах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что аварийно-ремонтные службы работают над восстановлением электроснабжения. Последствия вражеской атаки уточняются, добавили в ОВА.
Командующий Воздушных Сил Николай Олещук сообщил, что в ночь на субботу, 6 июля, российские войска нанесли удары по Украине 27 ударными беспилотниками "Shahed-131/136".
Оккупанты запускали "Shahed" с территории временно аннексированного Крыма и российской Курской области.
"Этой ночью защитникам неба удалось поразить 24 "Шахеда" в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Черниговской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской областях", - говорится в сообщении.
Что такое дрон Shahed
Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Атака РФ по Украине: что известно
Напомним, что РФ обстреляла 6 аэродромов Украины. Анатолий Храпчинский отметил, что россияне пытаются моделировать систему ударов, чтобы проверить наличие самолетов F-16 в Украине. За июнь враг совершил 6 массированных комбинированных ударов по аэродромам Украины.
РФ выпустила по Киеву уже 20 "Кинжалов". Известно, что ни одна баллистическая ракета, выпущенная по Киеву с момента получения систем Patriot, не достигла города. Сергей Яременко отметил, что речь идет не только о "Кинжалах", но и о других баллистических ракетах, которые использует враг.
За сутки РФ запустила почти 300 разведывательных дронов. Силы обороны Юга Украины сообщили, что в течение суток 4 июля страна-агрессор Россия нарастила применение разведывательных беспилотников - было зафиксировано 296 дронов.
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