РФ выпустила по Киеву уже 20 'Кинжалов', ни один не достиг города — Воздушные силы

Речь идет об успешной работе ПВО с мая 2023 года — когда ВСУ получили ЗРК Patriot.

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РФ продолжает терроризировать столицу баллистикой / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Россияне выпустили по Киеву уже 20 баллистических ракет "Кинжал". Ни одна баллистическая ракета, выпущенная по Киеву с момента получения систем Patriot, не достигла города, рассказал в интервью Укринформ командир 96-й зенитной ракетной бригады полковник Воздушных сил ВСУ Сергей Яременко.

Яременко уточнил, что речь идет не только о "Кинжалах", но и о других баллистических ракетах, которые использует враг.

"Когда мы работаем против баллистики, для нас не важно, это "Кинжал" Х-47М, или "Искандер-М", или 48Н (ракета с применением С-400), или "Циркон", запущенный из ракетного комплекса "Бастион". Для нас это в первую очередь баллистическая цель. Уже потом аналитики, эксперты на основании определенных характеристик, поиска обломков идентифицируют, какая именно это была воздушная цель", — пояснил военный.

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Впрочем, он отметил, что благодаря насыщению ПВО Киева западными системами удалось сбить 100% "Кинжалов".

"Скажу единственное: все "Кинжалы", которые были запущены по столице Украины с момента, когда было объявлено, что зенитный ракетный комплекс Patriot заступил на боевое дежурство, все были успешно перехвачены. Ни одна баллистическая цель с начала мая 2023 года не достигла своей цели в пределах столицы нашей страны. Более 20 "Кинжалов" были запущены по Киеву и все — успешно перехвачены", — поделился Яременко.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Удары по Киеву — последние новости

В ночь на 4 июля российские оккупанты атаковали Киев дронами. Все ударные беспилотники противника были уничтожены на подступах к столице. Обошлось без жертв и разрушений. Жизнедеятельность города не нарушена.

До этого в ночь на 27 июня российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, в частности выпустив один "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской области РФ. В результате противовоздушного боя сбито 28 воздушных целей. Той ночью взрывы раздавались и в Киеве.

Эксперт Александр Коваленко предположил, что сейчас захватчики применяют тактику ударов с паузами в несколько дней, но в условиях более проблематичного накопления ракет и при учете опустошения складов с советскими запасами.

Кинжал - основные характеристики/ Инфографика: Главред

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