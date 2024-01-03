Чем опасна ракета Кинжал: главные особенности оружия

Ракета Кинжал - характеристики и угрозы. Обо всём этом расскажет Главред.

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Чем опасна ракета кинжал / коллаж: Главред, фото: Википедия, Picryl

2 января Российская Федерация ударила по столице Украины рекордным количеством ракет "Кинжал". Этот вид оружия является настоящей гордостью вражеской армии. Мы расскажем, чем опасна ракета "Кинжал" и почему ей уделяется такое внимание.

Ракета Кинжал - характеристики

Как правило, в России "Кинжалом" называют не саму ракету, а комплекс, который её запускает. Чаще всего это авиационный ракетный комплекс, который позволяет атаковать цели с воздуха, соответственно саму ракету запускает самолет. Данный комплекс способен поражать не только стационарные цели, но и те, что движутся.

Главная опасность ракеты заключается в том, что она гиперзвуковая и имеет возможность маневрировать, то есть - её тяжело сбить, а также она может поражать цель, что находится в движении.

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Скорость ракеты Кинжал

Как мы уже сказали, авиационны ракетный комплекс "Кинжал" особенный тем, что он гиперзвуковой. Ракета, которую авиация запускает с высоты, может разгоняться в полете до скорости, превышающей скорость звука, то есть - до 14 688 км/ч. Такую скорость она может достичь на высоте 20 км.

Ракета Кинжал - радиус поражения и дальность

Дальность ракеты "Кинжал" достигает 2000 км, однако если такую ракету запустить с авиации, она может разогнаться и до 3000 километров. Глубина поражения по бетонным сооружениям, согласно некоторым данным, может достигать 1,2 м.

Стоимость ракеты Кинжал

Данная ракета сочетает в себе качества баллистической и крылатой. Она является одной из самых дорогих. Стоимость одного "Кинжала" может достигать 10 млн долларов. Общий пуск с авиации может обойтись в 60 миллионов долларов.

Ракета Кинжал - характеристики и угрозы / Главред

Смотрите видео о главных характеристиках ракеты "Кинжал":

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