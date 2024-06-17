Чаще бить не могут: РФ сократила паузы между ракетными ударами по Украине - Коваленко

Если оккупанты захотят бить по Украине чаще, им придется учитывать возможности своего производства - РФ не имеет возможности выйти за пределы ограниченного БК.

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РФ сократила паузы между ракетными ударами по Украине/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Facebook Александр Коваленко

Страна-агрессор Россия снова начала придерживаться тактики нанесения ударов с паузами в несколько дней. Такую же тактику российские оккупанты применяли и в прошлом году - они предварительно накапливали ракеты, а затем в течение нескольких месяцев наносили регулярные удары каждые 2-3 недели, в основном ограниченным боекомплектом.

Не исключено, что сейчас российские захватчики применяют именно такую тактику, но в условиях более проблематичного накопления ракет и при учете опустошения складов с советскими запасами. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, сообщает OBOZ.UA.

По словам Коваленко, производство ракет в России не увеличилось, а остается на уровне прошлогодних показателей. Так, российские оккупанты в среднем могут производить до двух ракет Х-101/555 в сутки, от 20 до 30 ракет КРМБ "Калибр" в месяц, до 20 ракет 9М723 ОТК "Искандер" в месяц, а также в среднем одну ракету Х47М2 "Кинжал" в месяц.

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Коваленко отметил, что из всего этого списка особую настороженность вызывают ракеты "Калибр", которых из-за редкого применения у оккупантов накопилось много. "Клибров" у РФ даже больше, чем Х-101/555/55 вместе взятых.

"Также есть риски возобновления ударов ракетами П-800 "Оникс". Но в обоих случаях эти удары со стороны оккупационных войск также не будут иметь массового характера из-за ограниченных возможностей применения носителей (в первом случае) и ограниченного количества пусковых (во втором). То есть при желании учащения ударов российскому командованию следует учитывать собственные возможности производства - возможности выйти за пределы ограниченного БК они не имеют", - сказал Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Удары ракетами и дронами по Украине - последние новости

Напомним, в ночь на 14 июня РФ атаковала Украину ракетами и "Шахедами" - в нескольких областях прогремели взрывы. Оккупанты запускали по нашему государству ночью много ракет и дронов-камикадзе "Шахед". Они направлялись в основном на западные области.

После этого стало известно, что оккупанты атаковали Украину 14 ракетами и 17 дронами, 7 ракет не удалось сбить. Захватчики запускали ракеты различных типов и дроны-камикадзе "Шахед". Удалось сбить не все вражеские воздушные цели.

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл реальные цели атак РФ. Враг пытается заставить украинцев бояться, чтобы люди бежали из городов и сел, говорит Владимир Зеленский. Армия страны-агрессора России применяет в месяц 3200-3500 управляемых авиабомб. Они атакуют гражданскую инфраструктуру, чтобы заставить людей бояться.

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