УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Чаще бить не могут: РФ сократила паузы между ракетными ударами по Украине - Коваленко

Алёна Воронина
17 июня 2024, 09:25
29
Если оккупанты захотят бить по Украине чаще, им придется учитывать возможности своего производства - РФ не имеет возможности выйти за пределы ограниченного БК.
Ракета, Александр Коваленко
РФ сократила паузы между ракетными ударами по Украине/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Facebook Александр Коваленко

Страна-агрессор Россия снова начала придерживаться тактики нанесения ударов с паузами в несколько дней. Такую же тактику российские оккупанты применяли и в прошлом году - они предварительно накапливали ракеты, а затем в течение нескольких месяцев наносили регулярные удары каждые 2-3 недели, в основном ограниченным боекомплектом.

Не исключено, что сейчас российские захватчики применяют именно такую тактику, но в условиях более проблематичного накопления ракет и при учете опустошения складов с советскими запасами. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, сообщает OBOZ.UA.

По словам Коваленко, производство ракет в России не увеличилось, а остается на уровне прошлогодних показателей. Так, российские оккупанты в среднем могут производить до двух ракет Х-101/555 в сутки, от 20 до 30 ракет КРМБ "Калибр" в месяц, до 20 ракет 9М723 ОТК "Искандер" в месяц, а также в среднем одну ракету Х47М2 "Кинжал" в месяц.

видео дня

Коваленко отметил, что из всего этого списка особую настороженность вызывают ракеты "Калибр", которых из-за редкого применения у оккупантов накопилось много. "Клибров" у РФ даже больше, чем Х-101/555/55 вместе взятых.

"Также есть риски возобновления ударов ракетами П-800 "Оникс". Но в обоих случаях эти удары со стороны оккупационных войск также не будут иметь массового характера из-за ограниченных возможностей применения носителей (в первом случае) и ограниченного количества пусковых (во втором). То есть при желании учащения ударов российскому командованию следует учитывать собственные возможности производства - возможности выйти за пределы ограниченного БК они не имеют", - сказал Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Удары ракетами и дронами по Украине - последние новости

Напомним, в ночь на 14 июня РФ атаковала Украину ракетами и "Шахедами" - в нескольких областях прогремели взрывы. Оккупанты запускали по нашему государству ночью много ракет и дронов-камикадзе "Шахед". Они направлялись в основном на западные области.

После этого стало известно, что оккупанты атаковали Украину 14 ракетами и 17 дронами, 7 ракет не удалось сбить. Захватчики запускали ракеты различных типов и дроны-камикадзе "Шахед". Удалось сбить не все вражеские воздушные цели.

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл реальные цели атак РФ. Враг пытается заставить украинцев бояться, чтобы люди бежали из городов и сел, говорит Владимир Зеленский. Армия страны-агрессора России применяет в месяц 3200-3500 управляемых авиабомб. Они атакуют гражданскую инфраструктуру, чтобы заставить людей бояться.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Александр Коваленко ракетный удар
Реклама

Главное за день

Чаще бить не могут: РФ сократила паузы между ракетными ударами по Украине - Коваленко

Чаще бить не могут: РФ сократила паузы между ракетными ударами по Украине - Коваленко

09:25 Украина
РФ масштабно атаковали БПЛА: ударили по тракторному заводу и металлургическому комбинату

РФ масштабно атаковали БПЛА: ударили по тракторному заводу и металлургическому комбинату

08:22 Мир
НАТО хочет развернуть большее количество ядерного оружия из-за угрозы со стороны РФ и Китая

НАТО хочет развернуть большее количество ядерного оружия из-за угрозы со стороны РФ и Китая

07:55 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 июня: Водолеям - прибыль, Весам - конфликты 19046

Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 июня: Водолеям - прибыль, Весам - конфликты

Мухи будут облетать дом десятой дорогой: бабушкино средство борьбы с насекомыми 14873

Мухи будут облетать дом десятой дорогой: бабушкино средство борьбы с насекомыми

Сотни самолетов сотрут войска РФ в Крыму: неожиданный прогноз победы Украины 4299

Сотни самолетов "сотрут" войска РФ в Крыму: неожиданный прогноз победы Украины

Поздравления с Днем отца - трогательный картинки и сильные слова 3320

Поздравления с Днем отца - трогательный картинки и сильные слова

Последние новости

09:25

Чаще бить не могут: РФ сократила паузы между ракетными ударами по Украине - Коваленко

09:06

"Бывшая жена Позитива – любовница Потапа": что происходит в браке Насти Каменских и рэпера

09:02

Гороскоп на завтра 18 июня: Рыбам - самый счастливый день, Скорпионам - опасная ревность

08:22

РФ масштабно атаковали БПЛА: ударили по тракторному заводу и металлургическому комбинату

07:55

НАТО хочет развернуть большее количество ядерного оружия из-за угрозы со стороны РФ и Китая

Россия истерит, Китай оказался в ловушке: Загородний – о том, чего ждать от саммита мираРоссия истерит, Китай оказался в ловушке: Загородний – о том, чего ждать от саммита мира
07:48

Валерий Меладзе тайно вернулся в РФ - что случилось

06:48

Путина не интересуют переговоры о мире в Украине: аналитики описали план диктатора

06:37

Рубрика "И тут пришел поручик Ржевский..."мнение

05:50

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти черепаху за 8 секунд

Реклама
04:05

Сотни самолетов "сотрут" войска РФ в Крыму: неожиданный прогноз победы Украины

03:13

Крест или памятник: что правильно ставить на могилу - большинство не догадываетсяВидео

02:00

Солист Quest Pistols Савлепов рассекретил свой новый роман и рассказал о девушке

01:20

Оставит ли Орбан в покое помощь Украине: что говорит дипломат

16 июня, воскресенье
23:41

Евро 2024 дайджест: день 2-3 - быстрейший гол в истории чемпионата, воля Нидерландов к победе

23:24

При участии Украины и РФ: новый Саммит мира будет о завершении войны – Кулеба

22:30

Почему не все страны подписали итоговый документ Саммита: у Зеленского дали ответ

21:37

В Швейцарии сказали, арестуют ли Путина по ордеру МУС на новом Саммите мира

21:18

Анна Кошмал показала фотографию с мужем и поздравила его

21:01

У россиян печет от Саммита мира в ШвейцарииВидеоблоги

20:48

Известный телеведущий и боец ВСУ сделал заявление о мобилизации

Реклама
20:36

Праздновали развод: бывшая жена DZIDZIO раскрыла детали отношений с артистом

20:32

Правильное экономическое бронированиемнение

20:04

ВСУ открыли охоту на авиацию РФ: СМИ назвали оружие, которое может превзойти F-16

19:20

У Путина раскрыли планы по наступлению на севере Харьковской области

19:17

Украинцам назвали часы без электроэнергии: графики отключений на 17 июня

18:56

Пивоваров расплакался прямо во время концерта: кадры, растрогавшие фановВидео

18:16

ВСУ улучшили ситуацию: Зеленский назвал главную задачу Сил обороны на фронте

18:15

Зеленский объявил о сроках получения истребителей F-16

17:52

Как выглядит сейчас 30-летняя дочь Пономарева: звезда показал архивное фото

17:13

Украинские бойцы пошли на штурм и выбили врага: офицер НГУ назвал направление

16:52

Почему собака ест траву: эксперты рассказали, чего не хватает животному

16:48

Зеленский об ультиматуме Путина: "умножил на ноль" желание закончить войну

16:48

Переговоры с Россией, планы Украины и позиция Китая: главные заявления Зеленского

16:33

Аж сияет: уборщица показала, как правильно чистить унитазВидео

16:25

Дожди и температура до +36°С: украинцам назвали самый жаркий день недели

15:27

У Байдена усомнились в здравом уме Путина после его "мирных предложений" Украине

15:26

Формула Зеленского и РФ на переговорах: опубликован текст декларации Самита мира

15:12

Почему нельзя допустить мнимого мира в Украине: у Зеленского сделали заявление

15:04

Будут ли электронные повестки и направления на ВВК: в Раде дали ответ

14:44

"Это только начало": президент Латвии назвал примерную дату второго Саммита мира

Реклама
14:40

Финансовый гороскоп на неделю с 17 по 23 июня: у кого зашуршит в карманах

14:30

МАГАТЭ годами лелеяло ядерщиков в Иране и учило их в РФ - Bild

14:26

Гороскоп на неделю с 17 по 23 июня: Весам - ссоры, Тельцам - дорога

14:22

"Мы заставим их сдаться": Мелони отличилась жестким заявлением по России

14:01

Мухи будут облетать дом десятой дорогой: бабушкино средство борьбы с насекомымиВидео

13:40

Премьер Нидерландов назвал "правильным" отсутствие России на Саммите мира

13:19

Процесс на годы: экс-глава МИД назвал четкие сроки вступления Украины в ЕС

13:07

Продолжается второй день Саммита мира в Швейцарии: главное

13:01

Текст декларации Саммита мира готов: Кулеба ответил, учтена ли позиция Украины

12:46

Любовный гороскоп на неделю с 17 по 23 июня: Львы - слушайте сердце, Ракам - романтика

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки і хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять