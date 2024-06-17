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НАТО хочет развернуть большее количество ядерного оружия из-за угрозы со стороны РФ и Китая

Алёна Воронина
17 июня 2024, 07:55обновлено 17 июня, 08:56
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Пока существует ядерное оружие, Альянс будет оставаться ядерным, ведь мир, где РФ, Китай и КНДР имеют ядерное оружие, а НАТО не имеет - это более опасный мир.
Йенс Столтенберг, ядерное оружие
НАТО планирует развернуть большее количество ядерного оружия из-за угрозы со стороны РФ и Китая/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

В Североатлантическом альянсе обсуждают возможность развертывания большего количества ядерного оружия из-за роста угрозы со стороны страны-агрессора России и Китая.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Telegraph. Он отметил, что Альянс должен показать миру свой ядерный арсенал, чтобы послать прямое сообщение своим врагам.

Столтенберг рассказал, что между членами Альянса проводились живые консультации по изъятию ракет из хранилищ и переводу их в режим ожидания. Также генсек НАТО призвал к использованию прозрачности как средства сдерживания.

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"Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в рабочем состоянии, а какие должны храниться, но нам нужно проконсультироваться по этим вопросам. Это именно то, что мы делаем... Прозрачность помогает передать прямое сообщение о том, что мы, конечно, являемся ядерным альянсом. Конечно, целью НАТО является мир без ядерного оружия, но пока существует ядерное оружие, мы будем оставаться ядерным альянсом, потому что мир, где Россия, Китай и Северная Корея имеют ядерное оружие, а НАТО не имеет - это более опасный мир", - подчеркнул Столтенберг.

Он обратил внимание на то, что Китай, в частности, инвестирует очень много средств в современное оружие, включая свой ядерный арсенал.

По словам Столтенберга, НАТО в будущем может столкнуться с тем, с чем раньше никогда не сталкивалось.

"И это означает, что в не очень отдаленном будущем НАТО может столкнуться с тем, с чем он никогда раньше не сталкивался, а это два потенциальных противника с ядерным оружием - Китай и Россия. Конечно, это имеет последствия", - отметил генсек Альянса.

Кто такой Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг – норвежский государственный и политический. Премьер-министр Норвегии (2000-2001 и 2005-2013). С 1 октября 2014 года – Генеральный секретарь НАТО.

В сентябре 2014 года заявил о том, что украинский вопрос станет приоритетным для него, пишет Википедия.

В ближайшие годы развертывание ядерного оружия станет "очень тревожным"

В то же время в Стокгольмском международном институте исследования проблем мира (SIPRI) заявили, что увеличение ядерных боеголовок в мире, которое наберет обороты в последующие годы, станет "чрезвычайно тревожным".

В Bloomberg со ссылкой на SIPRI отметили, что все ядерные страны имеют в планах увеличение своего потенциала в этой сфере.

"Хотя общее количество ядерных боеголовок в мире продолжает падать, поскольку оружие времен холодной войны постепенно демонтируется, к сожалению, мы продолжаем наблюдать ежегодное увеличение количества действующих ядерных боеголовок. Похоже, что эта тенденция будет продолжаться и, вероятно, ускорится в ближайшие годы, и это вызывает беспокойство", - сказал в заявлении директор SIPRI Дэн Смит.

Он отметил, что мир сейчас находится в "одном из самых опасных периодов в истории человечества".

Применит ли РФ ядерное оружие - последние новости

Ранее главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник сказал, что заставило бы другие государства ударить по РФ. На Россию и российских оккупантов, находящихся в Украине, обрушится вся мощь других государств, если Москва осуществит тактический ядерный удар.

Также ранее журналист, израильский военный эксперт Сергей Ауслендер рассказал о ядерных угрозах России - это реальность или только риторика. Россию уже предупреждали, что в случае применения даже одного тактического заряда, будет нанесен удар по российским целям.

Напомним, эксперт сказал, применит ли Путин ядерное оружие. У Путина уже неоднократно была возможность использовать ядерное оружие, в частности, в 2022 году, говорит президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

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