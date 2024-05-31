'НАТО уничтожит цели РФ': эксперт раскрыл ядерные угрозы России к Украине

Россию уже предупреждали, что в случае применения даже одного тактического заряда, будет нанесен удар по российским целям.

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Когда РФ может ударить ядерным оружием / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, unsplash, скриншот: видео

В интервью Главреду журналист, израильский военный эксперт Сергей Ауслендер рассказал о ядерных угрозах России - это реальность или только риторика.

"Считаю, что это лишь риторика. Россияне так часто и много говорили о применении ядерного оружия, что уже обесценили свою угрозу. Потому что здесь, как и с любым другим оружием, действует старое доброе правило Дикого Запада: достал оружие - стреляй, иначе выстрелят в тебя. А когда день за днем их пропагандисты, бывший президент и даже действующий глава государства постоянно угрожают ядерным оружием и не приводят его в действие, уровень этой угрозы снижается. Происходит инфляция угрозы. К тому же на днях вы снесли российские радарные установки, и сейчас в радиолокационном смысле у россиян огромная дыра - весь юго-запад фактически не прикрыт", - заявил военный эксперт.

Он также добавил, что у США и НАТО достаточно конвенционного оружия, и Россию уже предупреждали, что в случае применения даже одного тактического заряда, будет нанесен удар по российским целям на оккупированных территориях Украины.

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"Россияне знают, что, например, с восточного Средиземноморья по их позициям будет запущено, условно говоря, 500 крылатых ракет, которые все снесут. Сами россияне в такой ситуации ничего не смогут сделать, ведь они и с примитивными дронами справиться не могут, не говоря уже о массированной ракетной атаке. Поэтому я не думаю, что Москва решится на применение ядерного оружия. Россияне - не фанатики", - подчеркнул Сергей Ауслендер.

Что известно о ядерном оружии в мире / Инфографика: Главред

Кто такой Сергей Ауслендер Сергей Ауслендер - израильский военный эксперт, корреспондент, журналист, писатель и телеведущий. Работал журналистом во время Первой и Второй чеченских войн и в других горячих точках. Автор канала на YouTube и Telegram-канала Война с Ордой. Тематика каналов - война в Израиле, война России и Украины.

Напомним, что ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман сказал, существует ли угроза ядерного удара со стороны РФ. Угроза того, что страна-агрессор РФ нанесет тактический ядерный удар по Украине минимальна, поскольку это ничего не дало бы Кремлю, считает эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно вероятности ядерного удара РФ. Глава государства уверен в том, что российский диктатор Владимир Путин воздержится от применения ядерного оружия в Украине из чувства самосохранения.

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