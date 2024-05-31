РФ в двух областях Украины попробует отгрызть территории для переговоров или наступления – Ауслендер

Россия не рискнет применить ядерное оружие, иначе Запад запустит 500 крылатых ракет и уничтожит ее войска на захваченных территориях, отметил Сергей Ауслендер.

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Россия строит в Харьковской области плацдармы, чтобы добиться двух целей, но Харьков ей не по силам - Ауслендер / Главред

Российские войска строят планы по дальнейшему расширению боевых действий и новым наступательным операциям на территории Харьковской и Сумской областей. Противник не способен проводить масштабных наступлений, но системно оказывает давление на украинскую оборону по всей линии фронта и продолжает вести войну на истощение.

Армия Украины наносит точечные и болезненные удары по военным объектам российских оккупантов, работает над усилением своих возможностей, удерживает фронт и отражает атаки на поле боя. Союзники на Западе усиливают риторику, направленную на поддержку Украины, и рассматривают различные варианты дополнительной помощи.

В интервью Главреду журналист, израильский военный эксперт Сергей Ауслендер рассказал, какие цели ставят перед собой оккупанты на Сумщине и Харьковщине, оценил шансы врага на окружение или захват Харькова, проанализировал, как усилятся возможности ВСУ после разрешения Запада бить его оружием по территории РФ, и возможность введения в Украину иностранных войск, а также объяснил, почему Россия не решится реализовать свои ядерные угрозы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что агрессор Россия собирает новую группировку в 90 км от Харькова в северо-западном направлении. Институт изучения войны предположил, что речь может идти о северо-западе Харьковской области или Сумах. Как вы оцениваете угрозу? В каком направлении могут попытаться продвинуться оккупанты?

Россияне в Сумской области могут проделать тот же фокус, что и на севере Харьковской области: попытаться перейти границу, атаковать приграничные сёла, какой-нибудь близлежащий населённый пункт и попробовать захватить кусок украинской территории.

Разумеется, о захвате Сум, Харькова или продвижении к Киеву речи быть не может. Абсолютно не вижу подобной угрозы, поскольку у россиян нет для этого сил и средств. Они способны лишь оказывать давление вдоль границы и проводить там, выражаясь военной терминологией, беспокоящие действия. В пользу этих аргументов говорят и очень скромные успехи россиян в Харьковской области. Продолжаются бои за Волчанск, а захватить они смогли только пару десятков километров в виде нескольких приграничных сёл.

На мой взгляд, главная задача россиян – отгрызать у вас территории по кусочку. Протяженность границы Украины с российскими областями составляет сотни километров, и, если они будут постоянно пытаться беспокоить вас на отдельных участках, то будут, во-первых, растаскивать ваши резервы, а, во-вторых, отрывать территории.

Ведь территории для россиян – это ключевое, они абсолютно больные в этом вопросе. Территории для них имеют всесильное значение, поэтому они пытаются всё время двигаться и захватывать от одного до нескольких сотен квадратных метров. Либо для того, чтобы впоследствии, когда дело дойдёт до переговоров, использовать территории в качества размена, либо у них действительно сакральная идея о том, что "Россия нигде не кончается и должна везде распространяться", как раковая опухоль, которая пожирает всё вокруг себя.

Попытки растаскивать резервы и отторгать у Украины территории – вот, чего можно ожидать от россиян. Очевидно, что у вас проблемы с резервами и недостаточно подразделений и соединений, чтобы наглухо прикрыть всю линию границы. И они этим активно пользуются.

Важным моментом является отсутствие разрешения со стороны Запада бить по российской территории, что очень помогло россиянам в Харьковской области. В таких условиях их артиллерия, в том числе, и реактивная, прикрывала свои наступающие подразделения с территории РФ, а в ответ вы не могли вести контрбатарейную борьбу. Если позиция западного мира изменится, это существенно облегчит вам жизнь.

Смотрите видео, в котором Ауслендер рассказал о целях наступления РФ на севере Харьковской области:

Цель россиян в Харьковской и Сумской областях – не создание "серых зон", а построение плацдармов для будущих наступлений?

В целом, говорить о том, что действия россиян в Харьковской области и планы по Сумской области – создание буферной зоны, довольно глупо. С учётом того, какие у вас есть средства поражения, например, дроны, способные летать на 1800 км, сложно представить, где должна проходить граница этой буферной зоны. Поэтому я не очень верю в эту историю.

Ваши средства дальнего радиуса поражения, среди которых различные ракеты, способны доставать цели противника на расстоянии десятков или даже сотен километров. Если Запад снимет запрет на их применение по российской территории, россиянам нужно будет строить буферную зону шириной примерно 300-350 километров, чтобы избежать поражения своих объектов в том же Белгороде. Такую буферную зону построить фактически невозможно.

Поэтому действия россиян направлены, скорее, на то, чтобы заставить вас перебрасывать резервы с одних участков фронта на другие и создать плацдармы либо для будущих торгов на переговорах, либо для последующего наступления. Но пока что я не вижу предпосылок к широкомасштабному наступлению с целью окружения или захвата Харькова. Для этого россиянам нужно очень много людей, фактически вторая армия.

А как вы думаете, могут ли появиться предпосылки к масштабному наступлению РФ с целью окружения или захвата Харькова во второй половине 2024 года, например, осенью? При условии, что россияне проведут мобилизацию или наберут нужное им количество оккупантов по контракту.

Чтобы наступать на Харьков с целью окружения или захвата города, нужно как минимум 300-тысячное войско, оснащённое боевой техникой. Я не думаю, что россияне способны на такое наступление, поскольку в этом случае им нужно, грубо говоря, отправить все свои подразделения в резерв. Такой шаг приведёт лишь к истончению и истощению всей их армии в Украине в целом.

В рамках контрактов россияне, по их же данным, набирают в свою армию около 30 тысяч человек в месяц. Это люди, которые приходят в военкоматы без какого-либо боевого опыта. Их приходится учить, прогонять через учебные центры. Призванных (примерно 300 тысяч) отправляют в войска для восполнения потерь, безо всякой попытки сформировать резервы.

Мобилизация – это другой вопрос. Возможно, Россия её таки объявит. Когда – непонятно. Разговоров о мобилизации пока не слышно. Если её объявят, например, 1 июня, тогда, вероятно, можно будет говорить о том, что россияне попытаются сформировать резервы, о которых мы говорим.

Впрочем, даже при условии объявления мобилизации у России возникнет масса различных проблем. Где брать технику? У россиян её дефицит. Они же отправляются в атаки на мотоциклах или бросают в бой одиночные бронемашины. Где взять офицеров? На 300 тысяч военных нужно примерно 10 тысяч офицеров, причём не только уровня лейтенантов. Понадобятся командиры батальонов, которых не хватает, командиры полков и дивизий, майоры, подполковники, полковники, генералы. И если генералов у россиян, как собак нерезаных, то офицеров среднего и нижнего звена не хватает. Командиры рот либо выбиты на поле боя, либо уже участвуют в войне. Их физически неоткуда взять. А это очень ценный ресурс, на подготовку которого нужно много времени. В этом вопросе у россиян намечается большая проблема. Это лейтенантов можно подготовить за три месяца, и они будут способны командовать даже взводом, но не командиров рот.

Поэтому мне сложно представить, чтобы россияне за полгода смогли сформировать группировку, которая способна была бы наступать на Сумы, Харьков, Киев и всю северо-восточную границу в целом.

Глава Кремля Владимир Путин на днях был с визитом в Беларуси. Войска РФ и Беларуси начали совместные учения Воздушных сил и сил ПВО. Могут ли такие действия указывать на подготовку в Беларуси каких-либо военных действий в направлении Киевской и Черниговкой областей?

Насколько я понимаю, на данный момент численность российских войск в Беларуси не позволяет сформировать там группировку, которая могла бы повторить финт февраля 2022 года. Ваша разведка пока не фиксирует в том направлении крупной переброски войск.

На мой взгляд, армия Беларуси вряд ли будет принимать участие в войне в Украине. Лукашенко будет делать что угодно, лишь бы его не заставили силами белорусской армии влезть в эту войну. Он будет говорить Путину примерно следующее: дорогой Владимир Владимирович, я всей душой готов предоставить вам госпитали и боеприпасы, но только не участвовать в войне, потому что есть угроза со стороны НАТО (стран Балтии, Польши), которую мне нужно сдерживать у своих границ.

Конечно, сценария участия армии Беларуси в войне в Украине исключать нельзя, но здесь возникает вопрос, какова боеспособность белорусской армии, которая ни дня ни с кем не воевала. Даже в локальных конфликтах не участвовала – разве что в разгромах демонстрации в Минске и избиениях студентов на минских бульварах. Поэтому мне сложно представить, как белорусские войска будут воевать. К тому же вовлечение армии Беларуси в войну даст повод совершенно спокойно наносить удары по её территории.

Посмотрим, как будут развиваться события. Мне сложно представить, что белорусы влезут в эту войну, или наступление россиян с их территории. По крайней мере, пока что в Беларуси нет достаточного количества сил и средств российских войск, которые были бы способны организовать наступление.

Таким образом, в ближайшие месяцы следует ожидать давления россиян лишь на севере и востоке Харьковской области, в направлении Сум, а также на Донбассе?

Думаю, да. На Донбассе давление сохранится, там россияне по-прежнему будут пытаться наступать.

В направлении Харьковской и Сумской областей продолжатся попытки недонаступлений. Ведь, согласитесь, захват в Харьковской области нескольких приграничных сёл и частично Волчанска (вдребезги при этом разрушенного), явно не выглядит грандиозным успехом группировки Север, которая не претерпела каких-либо значительных переформатирований. Были части прикрытия границы, а стали группировкой Север. Её не усилили, к примеру, той же танковой дивизией. Просто назначили командующим печально известного генерала Лапина (оккупанты критиковали Лапина за поражения войск РФ в Харьковской области и потерю захваченного Лимана осенью позапрошлого года, – ред.), который на фоне чисток в Минобороны, чтобы не попасть под уголовное дело, решил себя зарекомендовать и повёл свои войска в бой. Каков результат, нам уже известно.

Российские оккупанты не способны на масштабные наступления, однако они активно применяют против Украины корректируемые авиационные бомбы. Мы видим, что использование КАБов ускоряет вражеские продвижения на фронте, а разрушительная сила этих бомб заметна на примере того же Часового Яра.

Понимаю. Корректируемые авиабомбы оказались очень серьёзным оружием. Россияне стали активно применять его и по Харькову, и это очень плохо. Здесь вам может помочь только Запад, потому что нужны системы ПВО и боевые самолёты. Если истребители F-16 предоставят вам в оптимальном количестве, частично проблема будет решена. Тогда удастся отогнать носители этих авиабомб.

Правда, здесь вопрос в том, какие ракеты дадут к самолётам. Если это будут дальнобойные ракеты воздух-воздух, российскую авиацию удастся отогнать на расстояние, с которого применение авиабомб станет крайне затруднительным или даже невозможным.

На Западе идут активные дискуссии о том, что страны-партнёры снимут табу на удары своим оружием по территории России. Как такое решение может отразиться на ходе войны?

Я полагаю, что со временем отменят. Проблема — в американцах, в американской администрации. Потому что европейского оружия не так много. Британцы и французы сейчас очень близки к тому, чтобы разрешить применение ракет Storm Shadow/SCALP-EG по военным объектам на территории России.

Если американцы разрешат применять свои ракеты ATACMS, в радиусе 300 км ни один крупный российский военный объект не сможет существовать на оккупированных территориях или вдоль границы России. В зоне поражения ATACMS находится и аэродром Балтимор в Воронежской области, откуда взлетели самолёты, разбомбившие торговый центр в Харькове. Будь у вас разрешение бить по российской территории такими ракетами, возможно, этот аэродром давно уже был бы снесён, и не было бы угрозы Харькову или другим городам.

Но пока в США не разрешают вам бить американскими вооружениями по России, и пока непонятно, снимут ли табу до ноября. Ведь выборы пройдут лишь в ноябре, а процедура вступления на пост нового или старого президента займёт несколько недель. В общем, не факт, что разрешение появится быстро.

Активное обсуждение на Западе вопроса разрешения ударов своим оружием по России – классическое окно Овертона. Когда изначально они отрицали такую возможность, потом решили подумать, допустили возможность и теперь предлагают разрешить это сделать. Всё развивается в рамках примерного такого сценария. В конце концов, вопрос будет решён. Возможно, будут какие-либо известные ограничения в виде нанесения ударов исключительно по военным целям.

А предоставят ли Украине достаточное количество ракет, чтобы эффективно наносить удары по территории России?

Безусловно, вопрос количества ракет, которые предоставят, имеет значение. Если речь пойдёт о предоставлении американцами, к примеру, 300 ракет ATACMS, это станет существенным усилением. В США уже снимают ATACMS с вооружения, у них приличное количество таких ракет. Американцы переходят на новую оперативно-тактическую ракету для своих наземных войск и запасы ATACMS (которые производились и после решения о снятии их с вооружения) могли бы передать вам. Передача трёх сотен ракет особо не скажется на боеспособности американской армии, а вот для вас это будет весьма существенное усиление. Появится возможность потенциально уничтожить 300 серьёзных военных целей.

Решится ли Германия предоставить Украине ракеты Taurus?

Понятия не имею. Шольц, как заведённый, постоянно говорит, что нельзя допускать эскалации, и его риторика наводит на мысль, согласно которой дело вовсе не в эскалации, а в чём-то другом. Какая причина – можно лишь догадываться. Даже в Германии уже раздаются голоса о том, что хватит заниматься ерундой и пора предоставить Украине Taurus. Но пока Шольц категорически против.

Журналисты немецкого издания Der Spiegel написали, что страны Балтии и Польши могут ввести войска в Украину, если российским оккупантам удастся достичь стратегического прорыва на восточном фронте. Способны ли эти страны реализовать подобную операцию исключительно по собственному решению, вне мандата НАТО?

Вполне возможно. К примеру, Франция, как суверенное государство, сама принимает решение, куда и когда ей направлять свои военные силы. Думаю, что инструкторы или люди, которые занимаются обслуживанием военной техники, уже находятся в Украине. Однако официальный ввод иностранных военных контингентов или подразделений – это уже следующий шаг. Причем подобное решение, если оно будет принято, станет плохой для вас новостью, поскольку в таком случае Запад посчитает, что вы на грани поражения, поэтому для сохранения стабильности фронта нужно ввести войска.

Появление иностранных войск в Украине – реальный сценарий. Если ещё полтора года назад на Западе подобного решения никто даже не допускал, то теперь говорят, что это возможно при определённых условиях. Западные лидеры для этого созрели. Не все, конечно, но многие.

Впрочем, я пока не вижу варианта развития событий, при котором возможно прямое военное столкновение между российскими военными и, например, солдатами Французского Иностранного легиона, которые могли бы выполнять тыловые задачи, такие как прикрытие украинской границы вдоль Беларуси или возле Приднестровья, чтобы помочь вам спокойно высвободить свои резервы для переброски их на проблемные участки фронта.

Если, к примеру, французские войска зайдут в Украину и прикроют границу с Беларусью, как может отреагировать Россия?

Не знаю, Россия и сейчас не демонстрирует какой-то особенной реакции. Всё может ограничиться угрозами со стороны того же полоумного Медведева, который напишет пост о событиях 1812 года. Возможны какие-либо провокации, повышение ставок в виде удара вблизи расположения или по самому расположению, условно говоря, французских войск. Могут и просто втупую проигнорировать ситуацию: сказать, что, мол, с Францией мы тут не воюем, а воюем с нацистами и бандеровцами. К французам же претензий нет.

Все может быть. Война – динамичный процесс. Часто очень непредсказуемый. Особенно, когда имеешь дело с таким режимом, как российский, который склонен к различным неожиданным и всегда плохим, ошибочным решениям.

Ядерные угрозы России – это реальность или только риторика?

Полагаю, что это лишь риторика. Россияне так часто и много говорили о применении ядерного оружия, что уже обесценили свою угрозу. Потому что здесь, как и с любым другим оружием, действует старое доброе правило Дикого Запада: достал оружие – стреляй, иначе выстрелят в тебя. А когда день за днём их пропагандисты, бывший президент и даже действующий глава государства постоянно угрожают ядерным оружием и не приводят его в действие, уровень этой угрозы снижается. Происходит инфляция угрозы. К тому же на днях вы снесли российские радарные установки, и сейчас в радиолокационном смысле у россиян огромная дыра – весь юго-запад фактически не прикрыт.

Более того, у США и НАТО достаточно конвенционального оружия, и Россию уже предупреждали, что в случае применения даже одного тактического заряда, будет нанесён удар по российским целям на оккупированных территориях Украины. И россияне знают, что, например, из восточного Средиземноморья по их позициям будет запущено, условно говоря, 500 крылатых ракет, которые все снесут. Сами россияне в такой ситуации ничего не смогут сделать, они ведь и с примитивными дронами справиться не могут, не говоря уже о массированной ракетной атаке. Поэтому я не думаю, что Москва решится на применение ядерного оружия. Россияне – не фанатики.

По вашей оценке, сколько ещё Россия может вести войну против Украины? Учитывая, что Китай, Иран и КНДР серьёзно покрывают военные потребности россиян.

Россия в таком режиме может вести войну ещё очень долго, буквально годами. Собирать людей, военную технику, проводить наступления. Выдыхаться, останавливаться, снова насобирать людей и наступать. По разным оценкам, запасов военной техники у россиян хватит ещё на полтора-два года войны. Людей там до черта, девать их некуда, а беречь их всё равно не привыкли.

Поэтому война может довольно-таки долго продолжаться. До тех пор, пока не произойдёт некое событие – например, инфаркт или инсульт у одного известного персонажа. Или пока у россиян окончательно не кончатся силы. Но силы могут закончиться и у вас. Мобилизационный потенциал вашего противника как минимум в 7 раз выше. Изменить текущую ситуацию может и гейм-ченджер в виде какого-либо оружия, но пока непонятно, какой это должен быть вид вооружений.

Здесь можно вспомнить и о других войнах. Ирано-иракская война длилась восемь лет. Вначале были продвижения иракцев, потом иранцы их отбросили. Линия столкновения стабилизировалась и несколько лет стояла на одном месте, пока обе стороны не пришли к выводу о тупиковом положении. Стороны теряли людей и военную технику, но никакого успеха в войне ни одна из них не добивалась. В итоге они пришли к своим договорённостям.

Другой пример – Корейская война, которая последний год проходила по 38 параллели с относительно стабильным фронтом.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, у кого больше запас прочности – у Запада или у блока противников?

Война на истощение так и выглядит. Это война ресурсов и экономик. Россияне, несмотря на санкции, очень быстро перевели свою экономику на военные рельсы. Благодаря Китаю и другим своим союзникам. А Запад не очень торопится переводить экономику на военные рельсы, ведь война идёт не на территории его стран. У вас, насколько я понимаю, тоже не очень получилось это сделать.

В итоге пока что гонку выигрывают противники. Они в состоянии производить 4,5 млн снарядов в год, а Запад, при всей могущественности своей экономики – лишь 1,5 млн. Причём часть этих снарядов пойдёт на склады западных стран для пополнения запасов.

Кто такой Сергей Ауслендер Сергей Ауслендер – израильский военный эксперт, корреспондент, журналист, писатель и телеведущий. Работал журналистом во время Первой и Второй чеченских войн и в других горячих точках. Автор канала на YouTube и Telegram-канала Война с Ордой. Тематика каналов – война в Израиле, война России и Украины.

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