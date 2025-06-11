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Зеленский назвал главное условие настоящего мира в Украине

Юрий Берендий
11 июня 2025, 19:20
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Снижение цен на нефть до 30 долларов за баррель может стать главным условием для достижения справедливого мира в Украине, отметил президент Зеленский.
Зеленский назвал главное условие настоящего мира в Украине
Зеленский назвал главное условие настоящего мира в Украине / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Зеленский:

  • Цель Украины заключается в том, чтобы принудить Россию к миру дипломатическим путем
  • Настоящий мир наступит тогда, когда потолок цен на нефть опустится до 30 долларов за баррель

Президент Владимир Зеленский заявил, что настоящий мир станет возможным тогда, когда цена на российскую нефть будет ограничена на уровне 30 долларов за баррель. Об этом он сказал во время саммита "Украина - Юго-Восточная Европа".

Зеленский подчеркнул, что именно такой потолок цен способен существенно повлиять на мышление руководства Кремля.

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По его словам, цель Украины - заставить Россию искать мир не с помощью оружия, а дипломатическими путями. Для этого, подчеркнул президент, важно усиливать оборонную поддержку Украины, чтобы защитить наши населенные пункты и продемонстрировать россиянам реальную цену этой войны.

"ЕС объявил 18 санкционный пакет, он может быть сильнее. Особенно в таргетировании российских нефтяных танкеров и ее финансового сектора. И относительно потолка цен на нефть - потолок в 45 долларов за баррель лучше 60, это правда. Но настоящий мир придет со стелой в 30 долларов за баррель нефти", - резюмировал Зеленский.

Цена на нефть WTI 2000-2025 гг
Цены на нефть / Инфографика: Главред

Цены на нефть - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, цены на нефть, вероятно, и дальше будут снижаться. Однако смена власти в России, по словам главы Комитета экономистов Украины Андрея Новака, вероятнее всего, произойдет не из-за экономического кризиса, а в результате внутреннего переворота в верхушке режима.

Между тем, по информации агентства Reuters, в Кремле опасаются, что во второй половине 2025 года на рынке нефти может возникнуть переизбыток, что приведет к новому обвалу цен.

Военно-политический обозреватель и сопредседатель инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирёв отмечает, что дальнейшая способность России продолжать войну в значительной степени будет зависеть от косвенных санкций США - прежде всего тех, которые бьют по энергетическому сектору и банковской системе.

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