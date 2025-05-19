ЕС предложит G7 еще больше снизить предельную цену на российскую нефть – СМИ

Снижение цены на нефть будет осуществлено в рамках нового пакета санкций против Москвы.

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ЕС назвал новую предельную цену на нефть РФ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрин с видео

Кратко:

Готовится очередной пакет санкций против РФ

ЕС предложит 50 долларов за баррель

Евросоюз предложит министрам финансов стран G7 снизить текущий предельный уровень на российскую нефть. Об этом сообщило Reuters.

Отмечается, что европейский комиссар по экономике Валдис Домбровскис ответил "Да" на вопрос СМИ о том, предложит ли он снизить лимит на российскую нефть. Ответ прозвучал в кулуарах встречи министров финансов G7 в Канаде.

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"Это то, на что мы обратили внимание со стороны Комиссии в контексте 18-го пакета санкций. Я ожидаю определенного интереса также со стороны других партнеров G7 в этом отношении и некоторого обсуждения", – сказал Валдис Домбровскис.

Он не назвал конкретный уровень, до которого Евросоюз хотел бы снизить верхнюю границу цены на нефть из РФ.

"Но чиновники ЕС, информированные об обсуждении, заявили, что ЕС предложит 50 долларов за баррель", – уточняет агентство.

В страны G7 входят Соединенные Штаты, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония. Европейская комиссия и глава министров финансов еврозоны также участвуют во встречах министров финансов G7.

Инфографика: Главред

Санкции против России - последние новости

Как писал Главред, США и Европа готовы ввести жесткие санкции против России, если она откажется от перемирия с Украиной. Спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог сообщил, что в Конгрессе уже разработан законопроект о новых ограничениях, поддержанный более 70 сенаторами. Санкции могут коснуться Центрального банка РФ и "теневого флота", который транспортирует российскую нефть через Балтийское море.

Напомним, в материале Politico говорилось, что после отказа российского диктатора Владимира Путина установить режим тишины на фронте лидеры Европейского союза и Британии ищут способы нанести "сногсшибательный удар" по российской экономике. Один из вариантов давления на Кремль - полное торговое эмбарго или тарифы на российский экспорт.

Недавно президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейская комиссия работает над новым пакетом санкций против России в ответ на ее срыв мирной инициативы и дальнейшее агрессивное поведение.

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