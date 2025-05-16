"Мы должны усиливать давление": в ЕС заявили о подготовке новых санкций против РФ

Что сказала Урсула фон дер Ляйен:
- Зеленский был готов к встрече, но Путин так и не появился
- Будет больше санкций против российского финансового сектора
Европейская комиссия работает над новым пакетом санкций против России в ответ на ее срыв мирной инициативы и дальнейшее агрессивное поведение. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга в Тиране в пятницу, 16 мая, передает Reuters.
"Он (Путин - ред.) призвал к прекращению огня во время празднования годовщины 9 мая, которое он сам никогда не уважал и не уважает. Затем Украина призвала к прекращению огня при поддержке ЕС и США, но президент Путин отверг это предложение. И, наконец, Путин предложил встречу непосредственно между Украиной и Россией в Турции. Президент Зеленский был готов к встрече, но Путин так и не появился. И это свидетельствует о его настоящих убеждениях, поэтому мы будем усиливать давление", - сказала она.видео дня
По словам фон дер Ляйен, Европейская комиссия работает над новым пакетом санкций, которые включают ограничения в отношении "Северного потока-1" и "Северного потока-2", а также включают больше судов теневого флота и снижение верхнего предела цены на нефть.
"И, наконец, больше финансовых санкций против российского финансового сектора, потому что мы хотим мира, и мы должны усиливать давление", - заявила президент ЕК.
Санкции против России - последние новости
США и Европа готовы ввести жесткие санкции против России, если она откажется от перемирия с Украиной. Спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог сообщил, что в Конгрессе уже разработан законопроект о новых ограничениях, поддержанный более 70 сенаторами. Санкции могут коснуться Центрального банка РФ и "теневого флота", который транспортирует российскую нефть через Балтийское море.
Как писал Главред, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что новый санкционный пакет против России уже готов и может быть принят Советом Евросоюза во время заседания в Брюсселе 20 мая.
14 мая стало известно, что послы Европейского Союза согласовали 17-й пакет санкций против России, направленный на дальнейшее давление на Кремль из-за агрессии в Украине. Новые санкции направлены на "теневой флот" и российские компании.
В начале мая республиканец Линдси Грэм заявил, что 72 его коллеги поддержат законопроект, который введет "сокрушительные" новые санкции против России и тарифы для стран, покупающих у нее нефть, газ и другие ключевые товары, если Владимир Путин не начнет серьезные переговоры о прекращении войны в Украине.
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