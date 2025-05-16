"Мы должны усиливать давление": в ЕС заявили о подготовке новых санкций против РФ

По словам фон дер Ляйен, Европейская комиссия работает над новым пакетом санкций.

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Европа готовит новые санкции против РФ / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Что сказала Урсула фон дер Ляйен:

Зеленский был готов к встрече, но Путин так и не появился

Будет больше санкций против российского финансового сектора

Европейская комиссия работает над новым пакетом санкций против России в ответ на ее срыв мирной инициативы и дальнейшее агрессивное поведение. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга в Тиране в пятницу, 16 мая, передает Reuters.

"Он (Путин - ред.) призвал к прекращению огня во время празднования годовщины 9 мая, которое он сам никогда не уважал и не уважает. Затем Украина призвала к прекращению огня при поддержке ЕС и США, но президент Путин отверг это предложение. И, наконец, Путин предложил встречу непосредственно между Украиной и Россией в Турции. Президент Зеленский был готов к встрече, но Путин так и не появился. И это свидетельствует о его настоящих убеждениях, поэтому мы будем усиливать давление", - сказала она. видео дня

По словам фон дер Ляйен, Европейская комиссия работает над новым пакетом санкций, которые включают ограничения в отношении "Северного потока-1" и "Северного потока-2", а также включают больше судов теневого флота и снижение верхнего предела цены на нефть.

"И, наконец, больше финансовых санкций против российского финансового сектора, потому что мы хотим мира, и мы должны усиливать давление", - заявила президент ЕК.

Инфографика: Главред

Санкции против России - последние новости

США и Европа готовы ввести жесткие санкции против России, если она откажется от перемирия с Украиной. Спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог сообщил, что в Конгрессе уже разработан законопроект о новых ограничениях, поддержанный более 70 сенаторами. Санкции могут коснуться Центрального банка РФ и "теневого флота", который транспортирует российскую нефть через Балтийское море.

Как писал Главред, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что новый санкционный пакет против России уже готов и может быть принят Советом Евросоюза во время заседания в Брюсселе 20 мая.

14 мая стало известно, что послы Европейского Союза согласовали 17-й пакет санкций против России, направленный на дальнейшее давление на Кремль из-за агрессии в Украине. Новые санкции направлены на "теневой флот" и российские компании.

В начале мая республиканец Линдси Грэм заявил, что 72 его коллеги поддержат законопроект, который введет "сокрушительные" новые санкции против России и тарифы для стран, покупающих у нее нефть, газ и другие ключевые товары, если Владимир Путин не начнет серьезные переговоры о прекращении войны в Украине.

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