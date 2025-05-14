В ЕС одобрили жесткий удар по РФ на фоне игнорирования 30-дневного перемирия - СМИ

Высокопоставленные чиновники ЕС приветствовали принятие 17-го пакета санкций против России.

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Послы ЕС дали "зеленый свет" 17-му пакету санкций против России / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео на YouTube на YouTube

Что известно:

ЕС согласовал 17-й пакет санкций

Под ограничения попали почти 200 судов

Введены санкции против около 30 компаний

В среду, 14 мая, послы Европейского Союза согласовали 17-й пакет санкций против России, направленный на дальнейшее давление на Кремль из-за агрессии в Украине. Новые санкции направлены на "теневой флот" и российские компании. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в X.

"Послы только что дали зеленый свет 17-му пакету санкций в отношении РФ", - отметил он.

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По словам Йозвяка, послы также одобрили дополнительные санкции против России за нарушение прав человека, гибридные вмешательства по всему миру и распространение химического оружия.

В то же время Европейская правда со ссылкой на дипломата одного из ключевых государств ЕС, знакомого с ходом заседания, сообщила, что санкции охватывают "теневой флот" России. Под ограничения попали почти 200 судов, в том числе и нефтяные танкеры.

Кроме этого, ЕС ввел санкции против около 30 новых компаний, которые подозреваются в содействии обхода санкций, прежде всего в области товаров двойного назначения (то есть таких, которые могут использоваться как для гражданских, так и для военных нужд).

Также на заседании было принято введение 75 новых индивидуальных санкций. Они касаются физических и юридических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом РФ.

Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала договоренность по новому пакету санкций. Она заявила, что ЕС "еще больше ограничивает доступ России к военным технологиям" и добавил в санкционный список 189 судов теневого флота, чтобы ударить по энергетическому экспорту РФ.

"Эта война должна завершиться. Мы продолжим сильно давить на Кремль", - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Высокая представительница ЕС Кая Каллас также заявила, что Евросоюз увеличивает давление на Россию, чтобы заставить ее завершить войну. По ее словам, санкции направлены против незаконной транспортировки нефти, которая финансирует войну Путина.

"Я приветствую договоренность о 17-м пакете санкций. Он будет направлен против большей части российского теневого флота, который незаконно транспортирует нефть для получения доходов для финансирования агрессии Путина. Санкции истощают военные средства России", - отметила Каллас.

Санкции против РФ - последние новости

Напомним, США и Европа готовы ввести жесткие санкции против России, если она откажется от перемирия с Украиной. Спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог сообщил, что в Конгрессе уже разработан законопроект о новых ограничениях, поддержанный более 70 сенаторами. Санкции могут коснуться Центрального банка РФ и "теневого флота", который транспортирует российскую нефть через Балтийское море.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что если на этой неделе не будет прогресса в урегулировании войны в Украине, Германия потребует усиления санкций против России. Возможные санкции могут коснуться энергетического и финансового секторов. Мерц также отметил, что Россия должна подтвердить свою готовность к безусловному 30-дневному прекращению огня.

Как сообщал Главред, 15 мая в Турции состоится встреча Украины и России. Если российская делегация откажется от прекращения огня, ЕС введет новые санкции против РФ. Андрей Ермак заявил, что санкции должны быть болезненными и эффективными, поскольку через три года экономического давления российская экономика находится в плохом состоянии.

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Кто такая Кая Каллас? Кая Каллас - эстонская и европейская политическая деятельница, бывшая премьер-министр Эстонии с 26 января 2021 до 22 июля 2024 года. С 1 декабря 2024 года - Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, пишет Википедия.

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