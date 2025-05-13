ЕС готовит способ обхода вето Венгрии для введения санкций против РФ – FT

Рассматриваемые обходные пути потребуют голоса большинства стран ЕС для продления санкций.

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ЕС готовит способ обхода вето Венгрии для введения санкций против РФ / Коллаж Главред, фото pixabay

Кратко:

В июне будут сформулированы юридические предложения по санкциям

Готовится предложение о введении пошлин на обогащенный уран

Европейский союз планирует установить контроль за движением капитала и ввести пошлины в отношении России. Эти меры применят в случае, если Венгрия заблокирует продление экономических санкций ЕС против Москвы. Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что Европейская комиссия сообщила, что значительная часть санкций, включая 200 млрд евро замороженных российских государственных активов, может быть перенесена на другую правовую основу, чтобы обойти вето Будапешта.

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Рассматриваемые обходные пути потребуют голоса большинства стран ЕС для продления санкций. Контроль за движением капитала, который предотвратит приток наличности в Россию, и торговые меры, как пошлины, - два варианта, которые обсуждались.

Предыдущие идеи включали двусторонние национальные меры, которые позволили бы таким странам, как Бельгия, где иммобилизована большая часть замороженных активов РФ, запретить репатриацию российских активов.

"Мы все сосредоточены на плане А. Но мы обсуждаем правовые основы альтернативных вариантов", - рассказал один из источников.

Комиссия пообещала представить в следующем месяце юридические предложения, которые позволят ввести запрет на новые контракты на российский газ и спотовый рынок в этом году и полностью отказаться от них к 2027 году. Также готовится предложение о введении пошлин на обогащенный уран в рамках сокращения зависимости ЕС от российского топлива.

Некоторые дипломаты ЕС обеспокоены тем, что запрет на поставки российского газа без санкций может привести к тому, что компании втянут в длительные судебные разбирательства, и потребовали от комиссии гарантий, что любые новые меры будут юридически непробиваемыми.

Инфографика: Главред

Ультиматум Путину и санкции против России - последние новости

Как писал Главред, 12 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у России есть время до вечера понедельника, чтобы согласиться на совместную инициативу США и ЕС относительно безусловного 30-дневного прекращения огня в Украине.

Представитель правительства Германии Стефан Корнелиус также вчера заявил, что Путин должен дать ответ на предложение о прекращении огня в Украине до завершения суток. Берлин уже предупредил Москву, что "время истекает", и в случае отказа начнется подготовка к новым санкциям.

Ранее один из ключевых союзников президента Дональда Трампа в Сенате США, республиканец Линдси Грэм заявил, что 72 его коллеги поддержат законопроект, который введет "сокрушительные" новые санкции против России и тарифы для стран, покупающих у нее нефть, газ и другие ключевые товары, если Владимир Путин не начнет серьезные переговоры о прекращении войны в Украине.

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