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Европа поставила на паузу решение о санкциях против РФ: в Bloomberg назвали причину

Анна Ярославская
13 мая 2025, 07:43
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Если Путин откажется от встречи с Зеленским или Россия не согласится на немедленное прекращение огня, европейские лидеры призовут Трампа выполнить свою угрозу.
Путин, санкции против рф
Новые санкции против РФ пока что поставили на паузу / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Кратко:

  • Решение о санкциях против РФ отложено
  • Европа решила дождаться возможной встречи Зеленского и Путина

Европейские лидеры готовы дождаться возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина в Турции, прежде чем подталкивать США к объявлению новых санкций против Москвы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"После переговоров между официальными лицами США и Европы в понедельник стало ясно, что американская сторона хотела предоставить возможность для переговоров между Россией и Украиной в четверг, прежде чем усилить давление на Путина", - пишет издание со ссылкой на собеседников, пожелавших сохранить анонимность.

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Если Путин откажется от встречи с Зеленским или Россия не согласится на немедленное и безоговорочное прекращение огня в четверг, то европейские лидеры призовут президента США Дональда Трампа выполнить свою угрозу ввести санкции против Москвы.

Пока Кремль не сообщил, будет ли присутствовать Путин на встрече в Стамбуле.

Государственный департамент не сразу отреагировал на просьбу прокомментировать ситуацию.

Bloomberg напоминает, что администрация Трампа подготовила варианты для президента, чтобы оказать большее экономическое давление на Россию, если он решит это сделать. В сообщении в социальных сетях от 8 мая Трамп заявил, что "США и их партнеры введут дополнительные санкции", если режим прекращения огня не будет соблюдаться.

Дальнейшие шаги администрации Трампа в отношении России за последние 48 часов оставались неясными.

санкции
Санкции против России / Инфографика: Главред

10 мая лидеры Великобритании, Франции и Германии посчитали, что им удалось заручиться согласием Трампа поддержать план 30-дневного прекращения огня с понедельника, за которым последуют скоординированные санкции США и Европы против России, если Москва продолжит наносить удары по Украине.

Трамп, в свою очередь, призвал Зеленского встретиться с Путиным в Турции на этой неделе.

"В ходе бесед между американскими и европейскими официальными лицами в понедельник американская сторона не дала ясного ответа на вопрос, готова ли она по-прежнему ввести санкции против России, если атаки продолжатся на этой неделе, или что она будет делать, если Путин откажется встретиться с Зеленским и продолжит нападать на Украину", - сообщили европейские чиновники.

Ультиматум Путину и санкции против России - последние новости

Как писал Главред, 12 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у России есть время до вечера понедельника, чтобы согласиться на совместную инициативу США и ЕС относительно безусловного 30-дневного прекращения огня в Украине.

Представитель правительства Германии Стефан Корнелиус также вчера заявил, что Путин должен дать ответ на предложение о прекращении огня в Украине до завершения суток. Берлин уже предупредил Москву, что "время истекает", и в случае отказа начнется подготовка к новым санкциям.

Ранее один из ключевых союзников президента Дональда Трампа в Сенате США, республиканец Линдси Грэм заявил, что 72 его коллеги поддержат законопроект, который введет "сокрушительные" новые санкции против России и тарифы для стран, покупающих у нее нефть, газ и другие ключевые товары, если Владимир Путин не начнет серьезные переговоры о прекращении войны в Украине.

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