'У Москвы есть время до вечера': Макрон выдвинул ультиматум Путину по Украине

Макрон пригрозил России новыми санкциями, если она не согласится на безусловное прекращение огня на 30 дней.

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Макрон выдвинул ультиматум Путину по Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

О чем сказал Макрон:

У России есть время до вечера 12 мая, чтобы согласиться на прекращение огня на 30 дней

Если РФ не согласится - будет введено больше санкций

У России есть время до вечера понедельника, чтобы согласиться на совместную инициативу США и ЕС относительно безусловного 30-дневного прекращения огня в Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает France24.

Макрон также отметил, что планирует снова провести разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами.

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"Я буду говорить с Владимиром Зеленским и моими европейскими коллегами сегодня днем. Мы дали рамки. Все понятно. Сейчас мы все должны быть благоразумными. Или Россия настроена серьезно и хочет мира. Или она несерьезна, и мы должны ввести больше санкций", - сказал он в кулуарах визита на завод франко-итальянской оптической группы EssilorLuxottica в Виссусе, Эссон.

Прекращение огня на 30 дней - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин должен дать ответ на предложение о прекращении огня в Украине до завершения суток. Об этом заявил представитель правительства Германии Стефан Корнелиус, подчеркнув, что Берлин уже предупредил Москву, что "время истекает", и в случае отказа начнется подготовка к новым санкциям.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу украинского лидера Владимира Зеленского о личной встрече с Путиным в Стамбуле 15 мая, отметил, что российский президент уже очертил свое видение возможности возобновления переговоров.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что Россия проигнорировала призыв к полному и длительному прекращению боевых действий, что свидетельствует о единственной цели Кремля - продолжение войны.

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