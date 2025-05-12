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"Язык ультиматумов неприемлем": в Кремле ответили Европе

Виталий Кирсанов
12 мая 2025, 16:33
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У Путина отреагировали на предложение встретиться с Зеленским в Стамбуле.
В Кремле ответили Европе
В Кремле ответили Европе / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Что сказал Дмитрий Песков:

  • Путин четко и недвусмысленно обозначил позицию
  • С Россией нельзя разговаривать на языке ультиматумов

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в Стамбуле 15 мая, пишут росСМИ.

По его словам, глава Кремля уже обозначил свою позицию по возобновлению переговоров.

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"Путин четко и недвусмысленно обозначил позицию возобновления переговоров с Украиной без предварительных условий", - сказал Песков.

Он утверждает, что Россия якобы настроена на серьезный поиск путей долгосрочного урегулирования войны. Также он высказался об угрозе введения новых европейских санкций против Москвы, если она откажется от прекращения огня в Украине как минимум на 30 дней.

"До этого предупреждения мы уже слышали предупреждения позавчера, также они были озвучены в достаточно ультимативной форме. Но такой язык ультиматумов, он для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать на таком языке", – заявил Песков.

Переговоры в Стамбуле - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 11 мая 2025 года российский диктатор Владимир Путин сделал неожиданное заявление относительно потенциального урегулирования войны против Украины. Он выразил готовность к непосредственным переговорам с Киевом и предложил провести встречу 15 мая в Стамбуле.

Зеленский сделал заявление и сказал, что лично будет ждать Путина в четверг в Турции. Он отметил, что он согласился на переговоры. В то же время он ожидает не только на переговоры, но и на прекращение огня с 12 мая.

Также ранее сообщалось, что Зеленский перехватил инициативу у Путина. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться лично для мирных переговоров в Турции 15 мая. Таким образом, он перехватил у Путина инициативу и теперь оказывает давление на российского диктатора.

В The Economist отметили, что ведутся интенсивные переговоры, скоро будет поворот в войне. Интенсивность публичной дипломатии свидетельствует о том, что следующие дни действительно могут стать решающими.

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