'Я лично буду ждать Путина в четверг в Турции': Зеленский сделал заявление

Зеленский также ожидает прекращения огня 12 мая.

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Зеленский согласился на переговоры в Турции / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео в YouTube

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Зеленский согласился на переговоры с РФ в Турции

Зеленский ожидает прекращения огня 12 мая

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложенные российским диктатором Владимиром Путиным переговоры в Турции. Зеленский отметил, что он согласился на переговоры.

В то же время он ожидает не только переговоров, но и прекращения огня с 12 мая.

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"Мы ждем с завтрашнего дня прекращения огня - полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что россияне на этот раз не будут искать причин, почему они не могут", - написал Зеленский.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что украинский лидер не прячется.

"Вот что делает настоящий лидер. Он не прячется ни за кого и ни за что. Очень маловероятно, что российская сторона имеет хоть крошку такого мужества", - написал он на своей странице в Twitter.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак акцентировал, Владимир Зеленский готов сделать все необходимое для завершения войны.

"Прекращение огня Россией, а затем все остальное. Президент Владимир Зеленский готов сделать все, чтобы война завершилась, и будет ждать Путина в четверг. А что Путин? Боится? Посмотрим", - написал он.

Переговоры в Стамбуле - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 11 мая 2025 года российский диктатор Владимир Путин сделал неожиданное заявление относительно потенциального урегулирования войны против Украины. Он выразил готовность к непосредственным переговорам с Киевом и предложил провести встречу 15 мая в Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил, что Анкара готова способствовать организации переговоров и приложить усилия для установления режима прекращения огня и долговременного мира.

Как отмечает Sky News, инициатива Путина выглядит как попытка избежать выполнения условий по тридцатидневному перемирию. Подготовка к его заявлению, по оценкам журналистов, была поспешной и непродуманной, что создаёт впечатление импровизации.

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