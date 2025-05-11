'Я лично буду ждать Путина в четверг в Турции': Зеленский сделал заявление

Что известно:
- Зеленский согласился на переговоры с РФ в Турции
- Зеленский ожидает прекращения огня 12 мая
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложенные российским диктатором Владимиром Путиным переговоры в Турции. Зеленский отметил, что он согласился на переговоры.
В то же время он ожидает не только переговоров, но и прекращения огня с 12 мая.
"Мы ждем с завтрашнего дня прекращения огня - полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что россияне на этот раз не будут искать причин, почему они не могут", - написал Зеленский.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что украинский лидер не прячется.
"Вот что делает настоящий лидер. Он не прячется ни за кого и ни за что. Очень маловероятно, что российская сторона имеет хоть крошку такого мужества", - написал он на своей странице в Twitter.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак акцентировал, Владимир Зеленский готов сделать все необходимое для завершения войны.
"Прекращение огня Россией, а затем все остальное. Президент Владимир Зеленский готов сделать все, чтобы война завершилась, и будет ждать Путина в четверг. А что Путин? Боится? Посмотрим", - написал он.
Переговоры в Стамбуле - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 11 мая 2025 года российский диктатор Владимир Путин сделал неожиданное заявление относительно потенциального урегулирования войны против Украины. Он выразил готовность к непосредственным переговорам с Киевом и предложил провести встречу 15 мая в Стамбуле.
Президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил, что Анкара готова способствовать организации переговоров и приложить усилия для установления режима прекращения огня и долговременного мира.
Как отмечает Sky News, инициатива Путина выглядит как попытка избежать выполнения условий по тридцатидневному перемирию. Подготовка к его заявлению, по оценкам журналистов, была поспешной и непродуманной, что создаёт впечатление импровизации.
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