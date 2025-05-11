Зачем Путину стоит согласиться на паузу: эксперт сделал прогноз

Путин, по словам Болтона, переоценивает свои возможности, игнорируя инициативы о прекращении войны.

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Путин может просчитаться в войне против Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

О главном:

Путин рискует переиграть, игнорируя инициативу перемирия

России нужна пауза для восстановления армии

Позиция Трампа намекает на новое давление на Кремль

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон считает, что президент России Владимир Путин рискует потерять выгодную позицию, отказываясь от временного прекращения огня в Украине. Об этом он заявил в интервью The Hill.

По словам Болтона, несмотря на экономические трудности, вызванные западными санкциями, Москва все еще имеет "очень сильную" политическую позицию.

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"Путин уже получил много уступок в своих стремлениях. Он хочет сохранить территорию, захваченную Россией в Украине, но я думаю, что на данный момент он рискует переоценить свои возможности с Трампом", - подчеркнул Болтон.

На фоне призывов к 30-дневному перемирию, которые поддерживают ключевые союзники Украины в Европе - Франция, Германия, Великобритания и Польша - Болтон отмечает, что Россия могла бы воспользоваться паузой для восстановления сил.

Он также обратил внимание на противоречивые сигналы со стороны американских политиков.

"Мы получили несколько интересных комментариев, как от Трампа, так и от Джей Ди Венса, которые утверждают, что россияне требуют слишком много. Не совсем понятно, что именно они имеют в виду, но Путин сейчас в одном из лучших положений, на котором он может оказаться, и я уже некоторое время удивляюсь, почему он не воспользуется прекращением огня", - отметил Болтон. "Россиянам это очень нужно, чтобы иметь шанс восстановить свою армию".

Переговоры о прекращении огня - последние новости

Как сообщал Главред, ранее Путин предложил Украине прямые переговоры в Турции 15 мая. Он заявил, что позвонит с такой просьбой Эрдогану. Мол, Россия готова к переговорам "без предварительных условий", но при этом будет, мол, стремиться "к устранению первопричин конфликта".

Напомним, Украина готова к переговорам с Россией, однако для этого Москва сначала должна принять предложение о 30-дневном прекращении огня, сказал президент Владимир Зеленский. Кремль должен остановить боевые действия с 12 мая, и тогда можно будет вести диалог.

кроме того Кремль "хочет" переговоров, учитывая "реальную ситуацию" на поле боя, сказал помощник главы Кремля Юрий Ушаков. Также РФ "требует" учесть так называемые результаты стамбульских переговоров 2022 года.

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Что такое The Hill? The Hill - американская газета и цифровая медиакомпания, базирующаяся в Вашингтоне, округ Колумбия. Она была основана в 1994 году. В 2020 году это был крупнейший независимый сайт политических новостей в США, пишет Википедия.

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