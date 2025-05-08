В Европе заговорили о плане Б: кто может заменить США в мирных переговорах

Сикорский заявил, что в случае провала США их роль могут выполнить другие государства.

https://glavred.info/politics/v-evrope-zagovorili-o-plane-b-kto-mozhet-zamenit-ssha-v-mirnyh-peregovorah-10662983.html Ссылка скопирована

Польский министр объяснил, почему Китай и Турция способны стать посредниками / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

Кто может перехватить роль США в переговорах

Почему Польша говорит о Китае и Турции

Пока США пытаются выполнить роль посредника в мирных переговорах по войне в Украине, в Европе уже активно обсуждают возможные альтернативы. Об этом сообщает Polskie Radio, цитируя министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.

"Если США не справятся с этой ролью, появятся другие кандидаты", - заявил министр во время конференции с вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас. видео дня

Он добавил, что желает США успеха в переговорах между Россией и Украиной. Однако, по его словам, если этот путь потерпит неудачу, посредниками могут стать Турция или Китай.

"Турция, которая до сих пор имеет каналы связи. И, прежде всего, Китай, который единственный имеет возможности, чтобы заставить Путина к переговорам и уменьшить свои требования", - отметил Сикорский.

Между тем, на востоке Украины боевые действия продолжаются без перерыва. Украинский солдат из 26-й артиллерийской бригады рассказал Польскому радио, что российские войска продолжают штурмовать и обстреливать украинские позиции.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, ранее президент США Дональд Трамп допустил, что достижение мирного соглашения между Украиной и Россией может оказаться недостижимым, поскольку между сторонами есть "огромная ненависть". При этом Трамп все же верит, что соглашение о мире может быть "достаточно близким".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время Мюнхенской встречи лидеров в США заявил, что Вашингтон стремится инициировать диалог между Украиной и Россией. По его словам, США ведут переговоры с обеими сторонами, чтобы выяснить их позиции относительно возможного завершения войны, в частности понять требования России.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль ожидает от Киева сигнала о готовности возобновить прямые переговоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред