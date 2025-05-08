Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

В Европе заговорили о плане Б: кто может заменить США в мирных переговорах

Руслан Иваненко
8 мая 2025, 20:39
376
Сикорский заявил, что в случае провала США их роль могут выполнить другие государства.
Сикорский
Польский министр объяснил, почему Китай и Турция способны стать посредниками / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Кто может перехватить роль США в переговорах
  • Почему Польша говорит о Китае и Турции

Пока США пытаются выполнить роль посредника в мирных переговорах по войне в Украине, в Европе уже активно обсуждают возможные альтернативы. Об этом сообщает Polskie Radio, цитируя министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.

"Если США не справятся с этой ролью, появятся другие кандидаты", - заявил министр во время конференции с вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас.

видео дня

Он добавил, что желает США успеха в переговорах между Россией и Украиной. Однако, по его словам, если этот путь потерпит неудачу, посредниками могут стать Турция или Китай.

"Турция, которая до сих пор имеет каналы связи. И, прежде всего, Китай, который единственный имеет возможности, чтобы заставить Путина к переговорам и уменьшить свои требования", - отметил Сикорский.

Между тем, на востоке Украины боевые действия продолжаются без перерыва. Украинский солдат из 26-й артиллерийской бригады рассказал Польскому радио, что российские войска продолжают штурмовать и обстреливать украинские позиции.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, ранее президент США Дональд Трамп допустил, что достижение мирного соглашения между Украиной и Россией может оказаться недостижимым, поскольку между сторонами есть "огромная ненависть". При этом Трамп все же верит, что соглашение о мире может быть "достаточно близким".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время Мюнхенской встречи лидеров в США заявил, что Вашингтон стремится инициировать диалог между Украиной и Россией. По его словам, США ведут переговоры с обеими сторонами, чтобы выяснить их позиции относительно возможного завершения войны, в частности понять требования России.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль ожидает от Киева сигнала о готовности возобновить прямые переговоры.

Мирные переговоры Украины и России

Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступки. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному решению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Сикорский Дональд Трамп новости Украины мирные переговоры
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Зеленский и Трамп проводят переговоры: первые подробности

Зеленский и Трамп проводят переговоры: первые подробности

22:14Политика
Ратификация соглашения с США и новый Папа Римский: главные новости Украины (дайджест)

Ратификация соглашения с США и новый Папа Римский: главные новости Украины (дайджест)

22:04Война
Первая речь нового Папы Римского: какие заявления сделал Лев XIV

Первая речь нового Папы Римского: какие заявления сделал Лев XIV

21:26Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Мокрый снег, заморозки и дождь: украинцам назвали дату опасной погоды

Мокрый снег, заморозки и дождь: украинцам назвали дату опасной погоды

Насыпало два сантиметра снега и ударил мороз: где в Украине бушует непогода

Насыпало два сантиметра снега и ударил мороз: где в Украине бушует непогода

"Мне тяжело": 73-летняя Аллегрова совсем сдала и не в силах выйти на сцену

"Мне тяжело": 73-летняя Аллегрова совсем сдала и не в силах выйти на сцену

"Ты следующая": Барак Обама жестко подшутил над своей женой о смерти

"Ты следующая": Барак Обама жестко подшутил над своей женой о смерти

Заковыристый тест на IQ: найдите 3 отличия в картинках лучницы за 15 секунд

Заковыристый тест на IQ: найдите 3 отличия в картинках лучницы за 15 секунд

Последние новости

22:14

Зеленский и Трамп проводят переговоры: первые подробности

22:07

Делегация ЕС везет во Львов неожиданные новости: СМИ раскрыли подробности

22:04

Ратификация соглашения с США и новый Папа Римский: главные новости Украины (дайджест)

22:01

"Передавала помощь": что известно об отношениях Софии Ротару с россиянами

21:28

Как проверить яйца на свежесть - бабушкин метод со стопроцентной точностьюВидео

Сорвет ли Украина Путину парад 9 мая: Жданов – об ударах по Москве и угрозе "Орешника" для КиеваСорвет ли Украина Путину парад 9 мая: Жданов – об ударах по Москве и угрозе «Орешника» для Киева
21:26

Первая речь нового Папы Римского: какие заявления сделал Лев XIVВидео

21:05

Зеленский обратился к новому Папе Римскому сразу после избрания - что сказал

20:54

Украину атакует мощный циклон: где будет засыпать снегом и заливать дождями

20:54

"На крыльях ангела": Шэрон Стоун поделилась тяжелой утратой

Реклама
20:41

В Ватикане избрали нового Папу Римского - кто им стал и чем он уникален

20:39

В Европе заговорили о плане Б: кто может заменить США в мирных переговорах

20:39

Малоизвестная, но мощная: для чего нужна кнопка со стрелкой в автомобилеВидео

19:45

Россия открывает двери Китаю: СМИ рассказали, что попросил Путин у Си Цзиньпина

19:43

"Такой перспективной еще не было": Зеленский высказался о сделке с США по недрам

19:41

"Не пренебрегайте": певица СолоХа случайно раскрыла пол третьего ребенка

19:23

Появился белый дым: в Ватикане избрали нового Папу РимскогоВидео

19:15

Бои продолжались 6 месяцев: ВСУ отбили важнейшие территории на одном направлении

19:10

Самый массированный налёт ударных дронов по РФ: что он означаетмнение

19:09

Какому святому нужно молиться 9 мая: какой церковный праздник и день ангела

18:59

РФ строит огромный завод по производству взрывчатки: где он расположен

Реклама
18:56

С возрастом приобретают особый шарм: 3 знака зодиака, которые стареют красивее всего

18:53

Кладут мячи в подвеску: механик рассказал, что это за метод и безопасен ли он

18:51

"Сюрприз" от Украины на 9 мая: известно, по каким целям в РФ могут бить ВСУ

18:28

Умерло 12 человек: кого из актеров сериала "Сваты" уже нет в живых

18:24

Как бесследно удалить пятна от краски с одежды - простые и эффективные средства

18:22

Трамп анонсировал новые переговоры с Зеленским - что известно

18:10

Расстрелял военного и его родственницу: что стало причиной стрельбы под Киевом

18:05

Для чего в России анонсировали удар по Киеву Орешником - раскрыта скрытая цель

17:29

Армия РФ существенно вклинилась в оборону ВСУ: обозреватель назвал направление

17:20

Советский космический корабль может упасть на Землю: есть ли Украина в зоне риска

17:19

Тихие "убийцы" роз: как отличить дикие побеги от базальных и спасти кустВидео

17:11

Гривна резко упала по отношению к доллару: появился свежий курс валют на 9 мая

17:10

Кто реально победил нацизм и почему роль россиян наименьшая - неожиданное открытиеВидео

16:55

Расстрелял людей и убежал: подробности стрельбы под КиевомВидео

16:30

Ратификация соглашения с США о недрах: в Раде сказали, каким будет следующий шаг

16:24

Цена взлетит на 25%: в Украине из-за дефицита подорожает ряд популярных продуктов

16:23

Россияне в истерике: Гузеева сбежала из России

16:19

Весенний праздник Николая Чудотворца: что сделать, чтобы началась "белая полоса"

16:13

Трамп пригласил нового посредника для переговоров между Украиной и РФ - кто им будет

16:13

Как за 10 дней вырастить микрозелень: садовод поделился необычным способомВидео

Реклама
16:04

Барбекю или шашлыки могут обернуться проблемами: врач предупредила об опасности

15:47

Будет одним из самых тяжелых за всю войну: когда РФ начнет наступление на фронте

15:33

"Воздушная тревога, выстрелы вокруг": раскрыт сценарий удара по Москве 9 мая

15:31

Что будет с ценами на яйца в мае: аналитик удивил прогнозом

15:28

Путин остался без ПВО накануне парада, Москва почти неприкрыта - Жданов

15:11

Не просто нежность: почему собаки облизывают лицо, руки или ноги хозяевВидео

15:06

Жених Никитюк показал ведущую без макияжа и раскрыл секрет их знакомства

14:47

Цены на аренду квартир резко упали в 2 областях: сколько украинцам придется платить

14:45

Часть Украины может остаться без газа - в чем причина

14:32

Историческое решение: Рада утвердила соглашение о недрах между США и Украиной

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять