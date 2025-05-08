В Европе заговорили о плане Б: кто может заменить США в мирных переговорах

Читайте в материале:
- Кто может перехватить роль США в переговорах
- Почему Польша говорит о Китае и Турции
Пока США пытаются выполнить роль посредника в мирных переговорах по войне в Украине, в Европе уже активно обсуждают возможные альтернативы. Об этом сообщает Polskie Radio, цитируя министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.
"Если США не справятся с этой ролью, появятся другие кандидаты", - заявил министр во время конференции с вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас.видео дня
Он добавил, что желает США успеха в переговорах между Россией и Украиной. Однако, по его словам, если этот путь потерпит неудачу, посредниками могут стать Турция или Китай.
"Турция, которая до сих пор имеет каналы связи. И, прежде всего, Китай, который единственный имеет возможности, чтобы заставить Путина к переговорам и уменьшить свои требования", - отметил Сикорский.
Между тем, на востоке Украины боевые действия продолжаются без перерыва. Украинский солдат из 26-й артиллерийской бригады рассказал Польскому радио, что российские войска продолжают штурмовать и обстреливать украинские позиции.
Мирные переговоры - последние новости
Как писал Главред, ранее президент США Дональд Трамп допустил, что достижение мирного соглашения между Украиной и Россией может оказаться недостижимым, поскольку между сторонами есть "огромная ненависть". При этом Трамп все же верит, что соглашение о мире может быть "достаточно близким".
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время Мюнхенской встречи лидеров в США заявил, что Вашингтон стремится инициировать диалог между Украиной и Россией. По его словам, США ведут переговоры с обеими сторонами, чтобы выяснить их позиции относительно возможного завершения войны, в частности понять требования России.
Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль ожидает от Киева сигнала о готовности возобновить прямые переговоры.
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Мирные переговоры Украины и России
Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступки. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному решению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.
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