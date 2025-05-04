После заключения соглашения о недрах: Трамп сделал заявление о мире в Украине

Трамп признался, что иногда был близок к тому, чтобы отказаться от посредничества.

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Трамп допустил, что Украина и РФ могут не достичь соглашения / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

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Между Зеленским и Путиным есть огромная ненависть

Трамп все еще может выйти из переговоров по урегулированию войны в Украине

Президент США Дональд Трамп допустил, что достижение мирного соглашения между Украиной и Россией может оказаться недостижимым, поскольку между сторонами есть "огромная ненависть". Такое заявление американский лидер сделал в интервью NBC News.

Трамп все же верит, что соглашение о мире может быть "достаточно близким".

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"Возможно, это невыполнимо... Чтобы вы понимали, Кристен, между этими двумя мужчинами (Зеленским и Путиным. - ред.), а также, откровенно говоря, между некоторыми солдатами, существует огромная ненависть. Между генералами. Они три года жестоко воюют. Я думаю, что у нас есть очень хорошие шансы достичь этого", - сказал президент США.

Трамп признал, что были моменты, когда он был близок к тому, чтобы отказаться от посреднической роли.

"Иногда я (был - ред.) близок к этому, но происходили положительные вещи", - сказал Трамп.

При этом президент США подтвердил, что все еще может выйти из переговоров по урегулированию войны в Украине.

"Ну, будет время, когда я скажу: "Ладно, продолжайте. Продолжайте быть глупыми и продолжайте воевать", - подчеркнул Трамп.

Кроме того, американский лидер заявил, что достиг большего прогресса в переговорах по мирному урегулированию в Украине с одной из сторон и меньшего - с другой. Однако он не конкретизировал, с кем у США больше взаимопонимания - с Украиной или Россией.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

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Как писал Главред, США больше не будут выполнять роль посредника в переговорах с Россией и Украиной. Как заявила спикер Государственного департамента США Тэмми Брюс, Киев и Москва должны договориться сами. При этом, по ее словам, Штаты по-прежнему готовы оказать помощь.

Ранее государственный секретарь Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты Америки выйдут из переговорного процесса по прекращению войны, если украинская и российская стороны не продемонстрируют прогресс.

Напомним, директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский рассказал, если Америка выйдет из переговорного процесса и окончательно прекратит оказывать помощь, то Украине будет крайне трудно. Прежде всего - из-за потери средств противоракетной обороны.

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Что известно о NBC News? NBC News - новостной телевизионный канал США, принадлежащий National Broadcasting Company (NBC). Он начал свою работу 21 февраля 1940 года. К торговым маркам NBC News относятся NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News и Newsvine, пишет Википедия.

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