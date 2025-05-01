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Что будет, если США выйдут из мирных переговоров: эксперт назвал риски для Украины

Марина Фурман
1 мая 2025, 15:14
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Сунгуровский спрогнозировал, как будут развиваться события, если Трамп выйдет из переговорного процесса.
Что будет, если США выйдут из мирных переговоров: эксперт назвал риски для Украины
Что потеряет Украина, если США прекратят переговоры и помощь? / Коллаж: Главред, фото: Facebook, ОПУ

Ключевые тезисы:

  • Если США выйдут из переговоров и прекратят помощь - Украине будет трудно
  • В частности, украинцам будет сложно из-за потери средств противоракетной обороны

США в последнее время все чаще заявляют о возможности выхода из переговоров по завершению войны России против Украины. В интервью Главреду директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский спрогнозировал, как будут развиваться события в таком случае.

По словам эксперта, если Америка выйдет из переговорного процесса и окончательно прекратит оказывать помощь, то Украине будет крайне трудно.

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"Прежде всего - из-за потери средств противоракетной обороны. Сейчас им, к сожалению, пока нет полноценной замены. Есть определенные сообщения, что в Украине уже ведутся разработки в сфере противоракетной обороны, но это - перспектива не ближайших дней. Такие системы не появятся ни сегодня, ни завтра", - рассказал Сунгуровский.

Он объяснил, что в случае развития такого сценария, Украине придется выдерживать очень сложную ситуацию.

В то же время директор военных программ Центра Разумкова отметил, что ни в коем случае нельзя опускать руки, лучше наращивать дипломатические усилия, контакты с отдельными компаниями, чтобы они давили на Дональда Трампа.

"Ведь они (компании - ред.) на этом не только прибыли - они теряют имидж, рынки. И даже если это не понятно для самого Трампа, то руководство компаний все это ощущает на себе очень остро. Именно поэтому я считаю, что процесс таки сдвинется с мертвой точки, и мы получим разрешение на продажу Украине соответствующего вооружения. Речь идет не только о ракетах - это и РЭБ, и микрочипы, и полупроводники, и многое другое", - убежден Сунгуровский.

Мирные переговоры - новости по теме

Ранее Трамп угрожал выйти из мирных переговоров по Украине, если одна из сторон будет затруднять достижение мира.

Госсекретарь США Марко Рубио также заявлял, что США готовы признать переговоры о прекращении огня в Украине нежизнеспособными, если в течение нескольких дней не удастся добиться успеха. Он отметил, что американская сторона будет смотреть на то, настроены ли на мир обе стороны.

Кроме того, политический и экономический эксперт Тарас Загородний убеждён, что даже если США решат отойти от участия в переговорном процессе, они всё равно будут сталкиваться с последствиями войны между Россией и Украиной в глобальном контексте, ведь эта война влияет на многие сферы международной политики и безопасности, и избежать её последствий Вашингтон не сможет.

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Кто такой Николай Сунгуровский

Николай Викторович Сунгуровский (01 января 1951, Москва) - военный эксперт и директор военных программ Центра Разумкова.

В 1972 году окончил Оренбургское высшее военное зенитно-ракетное училище.

В 1982 - Киевскую Академию противовоздушной обороны.

В 1991 - Высшую школу предпринимательства при Киевском институте народного хозяйства.

С декабря 1999 года - координатор программ Украинского центра экономических и политических исследований (ныне-Центр Разумкова). До этого работал заведующим отделом аналитической службы аппарата СНБО Украины.

С февраля 2000-го - внештатный консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.

С декабря 2006 года - директор военных программ Центра Разумкова.

Полковник запаса. Стаж военной службы - 31 год (из них половина - в научно-исследовательских учреждениях). Сферы деятельности - системология, системный анализ, стратегическое планирование, методы анализа и обеспечения национальной безопасности.

Кандидат технических наук, старший научный сотрудник, автор более 100 научных работ.

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