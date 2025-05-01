Способен ли Трамп юридически признать Крым российским: назван важный нюанс

Изменение статуса Крыма требует не только позиции Верховной Рады, но и всеукраинского референдума.

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Признает ли Трамп Крым российским / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео, facebook.com/DonaldTrump

Ключевые тезисы:

Непризнание аннексии Крыма закреплено во многих законодательных актах США

Чтобы осуществить юридическое признание Крыма нужно пройти через Конгресс США

Трамп не понимает полной глубины или правовых последствий своих шагов

Соединенные Штаты в том виде, в котором они есть сейчас, не готовы пойти на юридическое признание Крыма российским. Об этом в интервью Главреду сказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

"Просто Трамп не дает себе труда хотя бы ознакомиться с законами Соединенных Штатов. Непризнание аннексии Крыма закреплено во многих американских законодательных актах, в частности в декларации 2018 года о политике непризнания, которую, кстати, он сам и подписал", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, чтобы осуществить юридическое признание Крыма нужно пройти через Конгресс США. Кроме того, это вопрос, который касается и Украины.

"Изменение статуса Крыма требует не только позиции Верховной Рады, но и всеукраинского референдума. Когда это проводить? И я даю 100%, что это не пройдет ни через Верховную Раду, ни через референдум. То есть, фактически, это - невыполнимая миссия. Но Трамп, скажем прямо, часто действует, не понимая полной глубины или правовых последствий своих шагов. У него в голове много "тараканов", и еще больше желающих сыграть на этих "тараканьих бегах", подталкивая его к действиям, выгодным им", - заметил эксперт.

Сунгуровский также добавил, что Трамп, как актер, которому нужно блистать, делает то, что ему кажется эффектным.

"А что будет дальше - его мало волнует. К сожалению, все это проходит катком по судьбам миллионов людей. И я думаю, что все это в конечном итоге скажется на его политической карьере", - подытожил директор военных программ Центра Разумкова.

Крым - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что временно оккупированный Россией Крым останется под контролем Кремля по итогам мирных переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет достаточно оружия, чтобы освободить оккупированный Крым. Однако это не означает, что сейчас партнеры не могут помочь освобождению полуострова.

В то же время, после слов американского лидера Дональда Трампа о том, что Крым якобы останется с Россией, в Кремле внезапно заметили, что их позиция по завершению войны вроде бы совпадает с видением США.

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Кто такой Николай Сунгуровский Николай Викторович Сунгуровский (01 января 1951, Москва) - военный эксперт и директор военных программ Центра Разумкова. В 1972 году окончил Оренбургское высшее военное зенитно-ракетное училище. В 1982 - Киевскую Академию противовоздушной обороны. В 1991 - Высшую школу предпринимательства при Киевском институте народного хозяйства. С декабря 1999 года - координатор программ Украинского центра экономических и политических исследований (ныне-Центр Разумкова). До этого работал заведующим отделом аналитической службы аппарата СНБО Украины. С февраля 2000-го - внештатный консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. С декабря 2006 года - директор военных программ Центра Разумкова. Полковник запаса. Стаж военной службы - 31 год (из них половина - в научно-исследовательских учреждениях). Сферы деятельности - системология, системный анализ, стратегическое планирование, методы анализа и обеспечения национальной безопасности. Кандидат технических наук, старший научный сотрудник, автор более 100 научных работ.

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