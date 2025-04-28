"Фейковые угрозы": Загородний оценил, признают ли США аннексию Крыма

Юридически осуществить признание Крыма российским будет сложно.

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Тарас Загородний оценил риски признания Крыма российским / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

Для признания Штатами Крыма российским нужно решение Конгресса

На Крымской платформе США обещали не признавать аннексию полуострова

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний оценил последствия возможного признания Америкой Крыма российским.

По его словам, угрозы признать Крым российским – "фейковые".

"У нас тут все бегают с какими-то ужастиками, переживают, боятся, что Крым объявят российским. Пусть попробуют. Во время прошлой каденции Трампа состоялась Крымская платформа, где США подчеркнули, что никогда не признают аннексию", - в интервью Главреду.

По его словам, юридически осуществить признание Крыма российским будет сложно.

"Для этого нужно решение Конгресса США, и у меня есть подозрения, что через Конгресс такое решение, мягко говоря, не пройдет", - считает Загородний.

"Ведь и эти угрозы признать Крым российским – фейковые. Это не уменьшит удары по территории Крыма, санкции сохранятся. Это признание ничего не даст, только будет демонстрировать неспособность США что-либо сделать без Европы, и без Украины в том числе", - уверен эксперт.

Загородний добавил, что наша задача - "клепать ракеты".

"Чем больше у Украины будет ракет дальностью 3 тысячи км, тем меньше будут даже анонимные источники сливать всякую фигню в западной прессе о том, как они будут делить Украину", - резюмировал он.

Смотрите видео - Интервью Тараса Загороднего Главреду:

Мирные переговоры и вопрос Крыма - последние новости

Как писал Главред, ​Президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский "готов уступить" Крым ради достижения мира.

"Послушайте, Крым был 12 лет назад. Это был президент Обама. Они отдали его без единого выстрела. Так что не говорите со мной о Крыме. Поговорите с Обамой и Байденом о Крыме", - сказал американский президент.

Ранее президент США Трамп утверждал в интервью Time, что временно оккупированный Россией Крым останется под контролем Кремля по итогам

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет достаточно оружия, чтобы освободить оккупированный Крым.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что после слов американского лидера Дональда Трампа о том, что Крым якобы останется с Россией, в Кремле внезапно заметили, что их позиция по завершению войны якобы совпадает с видением США.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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