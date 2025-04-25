Украина не имеет сил для освобождения Крыма - Зеленский

Президент акцентировал на том, что Украина готова к обсуждению любых вопросов, но только при условии полного прекращения огня.

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У Украины нет оружия для освобождения Крыма / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот из видео, pexels

Украина не имеет достаточно оружия, чтобы освободить оккупированный Крым. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Наши люди - самое главное, но говорить, что у нас нет армии - это неправильно, я так считаю. Я согласен с президентом Трампом, что у Украины нет достаточно оружия, чтобы оружием вернуть контроль над полуостровом Крым", - сказал Зеленский.

Однако это не означает, что сейчас партнеры не могут помочь освобождению полуострова.

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"У мира есть возможности санкционные, другого экономического давления, дипломатического давления, чтобы обсуждать территориальные вопросы, но только после безусловного прекращения огня. Таково наше видение", - добавил президент.

Зеленский отметил, что Украина готова к диалогу и обсуждению всех возможных вопросов, но только при условии полного прекращения огня.

"Полное безусловное прекращение огня открывает возможности говорить обо всем. И мы готовы к диалогу в любом формате с кем-либо в этом формате и когда-либо. Но только после сигнала о том, что Россия готова к окончанию войны. Такой сигнал - полное безусловное прекращение огня", - подытожил президент.

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Напомним, США предлагают мирный план, включающий признание Крыма российским и "замораживание" линии фронта. План также предусматривает ослабление санкций против РФ в обмен на прекращение боевых действий.

Зато президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга подтвердил, что США предлагают прекращение огня, уступки по территориям и отказ от НАТО. Он подчеркнул, что Крым - украинский, и Киев не признает его оккупации.

Как сообщал Главред, госсекретарь США Марко Рубио не поехал на переговоры в Лондон по завершению войны России против Украины. По данным CNN, причина - нежелание Киева принять ключевой пункт предложения Трампа о признании российского контроля над Крымом. Формально отказ объяснили "логистическими причинами".

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