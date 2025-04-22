Отказ от Крыма и НАТО, нейтральный статус ЗАЭС: Зеленский сделал громкие заявления

Президент Украины прокомментировал "мирные" предложения США и позицию Киева по ним.

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Зеленский прокомментировал мирный план США / Коллаж: Главред, фото: ОП, 4 отдельная танковая бригада

США настаивают на прекращении огня, территориальных уступках и даже отказе Украины от вступления в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на важные вопросы во время брифинга.

Передача Крыма России

Президент отметил, что Украина не признает юридически оккупацию Крыма.

"Не о чем говорить. Это вне нашей Конституции. Это наша территория, территория народа Украины", - подчеркнул он.

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Он добавил, что разговоры о Крыме и суверенных украинских территориях говорят о том, что быстро договориться не получится, потому что РФ только хочет затянуть эту войну. Зеленский убежден, что с Путиным невозможно договориться без давления. В первую очередь это давление должно быть со стороны США.

"Такие сигналы звучат, и мы знаем, где они звучат", - сказал он.

Нейтральный статус ЗАЭС

Зеленский убежден, что сил США будет недостаточно на Запорожской АЭС, ведь она не будет работать без украинского технического состава.

К тому же важным остается вопрос о том, что будет с городом Энергодар и будут ли в безопасности украинские граждане, которые будут работать на ЗАЭС. Открытым остается вопрос о доступе к воде для станции.

"Если эта станция сегодня конкретно под русскими, а завтра может быть под американцами, а все остальное - что с людьми? Если американцы будут с нами, и русские вышли, американцы с нами, и мы восстанавливаем это вместе, и зарабатываем деньги на электричестве и так далее, - я думаю, что это нормально. Но я ни разу не слышал такое (предложение - ред.) официально", - подчеркнул Зеленский.

Сейчас еще не было ни одного официального предложения от США относительно будущего ЗАЭС, все только на уровне слухов и различных сообщений.

"Украина не против партнерства с Америкой в том или ином направлении, восстановления работы любой инфраструктуры, любого предприятия. Почему нет?" - сказал Зеленский.

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