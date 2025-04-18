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У Трампа представили мирный план с отказом Киева от оккупированных территорий - Bloomberg

Ангелина Подвысоцкая
18 апреля 2025, 21:23
397
США пытаются убедить Европу ослабить санкции против РФ.
У Трампа представили мирный план с отказом Киева от оккупированных территорий - Bloomberg
У Трампа представили план прекращения огня / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

Что известно:

  • США представили план урегулирования войны в Украине
  • Американский план предусматривает отказ Киева от оккупированных территорий
  • США предлагают ослабить санкции против РФ

США представили свой план прекращения войны. Он предусматривает отказ Украины от всех оккупированных территорий. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

Американские переговорщики в Париже предложили союзникам смягчить санкции против РФ и снять с повестки дня вопрос о вступлении Украины в НАТО.

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Озвученные предложения лишь заморозят войну. Киев готов на прекращение огня и обсуждение следующих вопросов начнется только после того, как РФ согласится на прекращение огня.

В то же время РФ требует снять экономические санкции и приостановить поставки оружия Украине, прежде чем прекращать огонь. Другие подробности обсуждений источники Bloomberg уточнить отказались, сославшись на конфиденциальный переговорный характер.

Окончание войны в Украине - последние новости

Как писал Главред, в США сегодня заявили, что смогут положить конец войне в Украине. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что оптимистично настроен и верит в возможность окончания боевых действий.

В то же время ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что США могут прекратить пытаться заключить мир. Он дал несколько дней на заключение мирного соглашения между Украиной и РФ.

Также и постоянный представитель России в ООН Василий Небензя в ООН ответил, готова ли РФ к паузе в войне. По его словам, Россия считает нереалистичным сценарий прекращения огня в Украине.

Больше важных новостей:

Издание Bloomberg

Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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