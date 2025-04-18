Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Прекращение огня в Украине: Небензя в ООН заявил, готова ли РФ к паузе в войне

Даяна Швец
18 апреля 2025, 14:28
1153
Небензя утверждает, что Россия с первого дня соблюдала запрет на удары по энергетике.
Прекращение огня в Украине: Небензя в ООН заявил, готова ли РФ к паузе в войне
Небензя прокомментировал прекращение огня в Украине / Коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины, РИА Новости

Что сказал Небензя:

  • Россия считает нереалистичным сценарий прекращения огня в Украине
  • Это связано с якобы нарушением моратория на удары по энергоинфраструктуре

Россия считает нереалистичным прекращение огня в Украине. С таким заявлением выступил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя во время брифинга.

По его словам, ему препятствует якобы нарушение Украиной моратория на удары по энергетической инфраструктуре.

видео дня

"У нас была попытка ограниченного прекращения огня по объектам энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной. В нынешних обстоятельствах говорить о прекращении огня просто нереалистично на данном этапе", - сказал Небензя.

В свою очередь Россия, как заявил Василий Небензя, с первого дня якобы неукоснительно соблюдала запрет на удары по энергетике.

Стоит отметить, что, по данным Воздушных Сил, только за одну ночь на 18 апреля 2025 года российские оккупанты запустили 43 средства воздушного нападения: 6 ракет (1 "Искандер-М" и 5 "Искандер-К") и 37 ударных БпЛА и дронов-имитаторов.

Инфографика НКДАР ООН
Совбез ООН / Инфографика: Главред

Прекращение огня в Украине - последние новости

Как писал Главред, 17 апреля в Париже украинская делегация провела встречу с представителями стран "Коалиции решительных" в Елисейском дворце. Главными темами переговоров были возможное перемирие и предоставление Украине реальных гарантий безопасности. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил о ряде важных встреч, состоявшихся в рамках этого визита.

Сенатор Рубио заявил, что Соединенные Штаты могут признать переговоры о прекращении огня в Украине бесперспективными, если в течение ближайших дней не будет достигнут прогресс.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал лидера Кремля Владимира Путина, заявив, что тот действует "слишком медленно". Глава Штатов ожидает заключения соглашения о мире до конца текущей недели.

Больше важных новостей:

Кто такой Василий Небензя?

Василий Алексеевич Небензя (род. 26 февраля 1962, Волгоград, РСФСР, СССР) - советский и российский дипломат. Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации (2013-2017). Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций и в Совете безопасности ООН с 27 июля 2017 года. Чрезвычайный и полномочный посол (2014), пишет Википедия .

Фигурант базы данных центра "Миротворец" за незаконное посещение оккупированного Крыма, участие в пропагандистских мероприятиях, попытки легализации оккупации полуострова и постоянные отрицания российской агрессии против Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

перемирие новости России война в Украине ООН Совбез ООН Генассамблея ООН мирное урегулирование нарушение перемирия Василий Небензя новости Украины война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Войдет в историю": ВСУ отбили один из крупнейших штурмов РФ

"Войдет в историю": ВСУ отбили один из крупнейших штурмов РФ

14:50Фронт
Ударит похолодание с дождями и грозами: стала известна дата сильной непогоды

Ударит похолодание с дождями и грозами: стала известна дата сильной непогоды

14:32Синоптик
Прекращение огня в Украине: Небензя в ООН заявил, готова ли РФ к паузе в войне

Прекращение огня в Украине: Небензя в ООН заявил, готова ли РФ к паузе в войне

14:28Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Страстная пятница 2025: что ни в коем случае нельзя делать 18 апреля

Страстная пятница 2025: что ни в коем случае нельзя делать 18 апреля

В Украине будет новая основная валюта: в Нацбанке рассказали, что изменится

В Украине будет новая основная валюта: в Нацбанке рассказали, что изменится

Гороскоп на завтра 19 апреля: Ракам - внезапная прибыль, Львам - приятное известие

Гороскоп на завтра 19 апреля: Ракам - внезапная прибыль, Львам - приятное известие

Беда притянется магнитом: в какие дни перед Пасхой нельзя мыть окна

Беда притянется магнитом: в какие дни перед Пасхой нельзя мыть окна

Обязательно ли святить паску: что говорят в церкви

Обязательно ли святить паску: что говорят в церкви

Последние новости

15:24

Популярный украинский актер станет новым героем "Холостяка"

14:54

"Как это возможно": муж Лорак сообщил о новой любви

14:50

"Войдет в историю": ВСУ отбили один из крупнейших штурмов РФ

14:48

Враг готовится к эвакуации: возле Мариуполя дроны поразили важную базу россиян

14:32

Ударит похолодание с дождями и грозами: стала известна дата сильной непогоды

ВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – СвитанВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – Свитан
14:28

Прекращение огня в Украине: Небензя в ООН заявил, готова ли РФ к паузе в войне

14:16

Китай отправляет солдат в Украину для репетиции нападения на Тайвань - The Hill

14:14

Повышение налогов для украинцев: в Минфине сделали важное заявление

14:04

Кейт Миддлтон напугала своих подданных неожиданным решением

Реклама
13:57

"Физически не хватает сил": эксперт назвал самое болезненное направление для ВСУ

13:56

Серьезное усиление: эксперт ответил, сколько Украина может получить ракет Taurus

13:55

Штраф 2 500 евро: почему в Италии запрещено носить шлепанцы

13:45

Где 2 ошибки на картинке: только гений найдет их за 9 секунд

13:28

Смотрит фильмы, читает книги: друг Ефремова сказал, как много пьет и курит актер

13:15

Ударит +26 градусов: в каких областях на Пасху будет погода, как летом

12:58

В армии РФ на Херсонщине начался бунт: солдаты отказываются от контрактов

12:53

Продление военного положения и мобилизации: Зеленский подписал законы

12:40

Ждать ли резких скачков на межбанке и в обменниках: прогноз курса после Пасхи

12:36

"Делает свою работу слишком поздно": Трамп раскритиковал Путина из-за переговоровВидео

12:27

Почему в Страстную субботу нельзя выключать свет в доме: как провести этот день

Реклама
12:26

Зеленский раскритиковал Китай за поставки оружия РФ: появился ответ МИД

12:24

Цены "подскочили" на 55% за неделю: в Украине дорожает популярный продукт

12:15

Куда ставят свечи за упокой: священник сказал, какую ошибку совершает большинство людейВидео

12:01

Украина и США подписали меморандум о недрах: появился полный текст документа

11:55

Вместо традиционных блюд: праздничное горячее на пасхальный столВидео

11:43

РФ может получить территории Украины: Уиткофф рассказал о разговоре с Путиным

11:42

Стало известно, что думает Лолита о россиянах: появился разгромный донос

11:33

Отдельная квитанция за коммуналку: кто заплатит на тысячу больше уже в мае

11:21

Наступление РФ провалилось: ВСУ разгромили большую колонну врага на Запорожье

11:12

США могут прекратить пытаться заключить мирное соглашение: Рубио назвал условие

11:03

Курс доллара и евро неуклонно растет: возможны ли новые "рекорды"

11:01

Нас ждут десятилетия магнитных бурь: Солнце вошло в таинственный 100-летний цикл

10:55

Китайский гороскоп на завтра 19 апреля: Собакам - конфликты, Драконам - проблемы

10:36

Унитаз будет ослепительно белым после одного средства: что стоит сделать

10:23

США планируют полное прекращение огня в Украине в ближайшие недели - Bloomberg

10:20

РФ запустила три Искандера в Страстную пятницу: новые подробности атаки РФ на ХарьковФотоВидео

10:18

Алексей Суханов сообщил, что скоро впервые станет отцом - детали

09:49

Имеют ли ВСУ успех в Курской и Белгородской областях: детали от ISW

09:21

"Память нации": в Украине презентовали руководство для минуты молчания

09:15

Бывшая жена Дмитрия Комарова уехала из Украины и назвала причину - детали

Реклама
09:15

Как раньше выглядел арбуз: большинство людей его даже не узнали быВидео

09:01

Погиб предприниматель, приехавший за пасками: РФ ударила по кондитерскому цеху в СумахФото

08:41

Лавров получил месседж: Рубио позвонил в Москву после переговоров в Париже

08:34

ВСУ продвинулись под Торецком, оккупанты давят вблизи Купянска и Покровска - ISW

08:21

"Не терпела насилие": alyona alyona публично отвергла известного певца

08:05

Как Путин "разводит" Трампамнение

07:40

Исторический шаг: Украина и США подписали меморандум об ископаемых

06:57

В Харькове, Днепре и Сумах прогремели взрывы, РФ атаковала дронами и ракетами

06:10

Трампу пора прекратить позориться с Канадой и заняться более привлекательной цельюмнение

06:00

Шикарное блюдо на праздничный стол из фарша: все гости ахнутВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Пасха 2025
Можно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдо
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять