Прекращение огня в Украине: Небензя в ООН заявил, готова ли РФ к паузе в войне

Небензя утверждает, что Россия с первого дня соблюдала запрет на удары по энергетике.

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Небензя прокомментировал прекращение огня в Украине / Коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины, РИА Новости

Что сказал Небензя:

Россия считает нереалистичным сценарий прекращения огня в Украине

Это связано с якобы нарушением моратория на удары по энергоинфраструктуре

Россия считает нереалистичным прекращение огня в Украине. С таким заявлением выступил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя во время брифинга.

По его словам, ему препятствует якобы нарушение Украиной моратория на удары по энергетической инфраструктуре.

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"У нас была попытка ограниченного прекращения огня по объектам энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной. В нынешних обстоятельствах говорить о прекращении огня просто нереалистично на данном этапе", - сказал Небензя.

В свою очередь Россия, как заявил Василий Небензя, с первого дня якобы неукоснительно соблюдала запрет на удары по энергетике.

Стоит отметить, что, по данным Воздушных Сил, только за одну ночь на 18 апреля 2025 года российские оккупанты запустили 43 средства воздушного нападения: 6 ракет (1 "Искандер-М" и 5 "Искандер-К") и 37 ударных БпЛА и дронов-имитаторов.

Совбез ООН / Инфографика: Главред

Прекращение огня в Украине - последние новости

Как писал Главред, 17 апреля в Париже украинская делегация провела встречу с представителями стран "Коалиции решительных" в Елисейском дворце. Главными темами переговоров были возможное перемирие и предоставление Украине реальных гарантий безопасности. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил о ряде важных встреч, состоявшихся в рамках этого визита.

Сенатор Рубио заявил, что Соединенные Штаты могут признать переговоры о прекращении огня в Украине бесперспективными, если в течение ближайших дней не будет достигнут прогресс.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал лидера Кремля Владимира Путина, заявив, что тот действует "слишком медленно". Глава Штатов ожидает заключения соглашения о мире до конца текущей недели.

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Кто такой Василий Небензя? Василий Алексеевич Небензя (род. 26 февраля 1962, Волгоград, РСФСР, СССР) - советский и российский дипломат. Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации (2013-2017). Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций и в Совете безопасности ООН с 27 июля 2017 года. Чрезвычайный и полномочный посол (2014), пишет Википедия . Фигурант базы данных центра "Миротворец" за незаконное посещение оккупированного Крыма, участие в пропагандистских мероприятиях, попытки легализации оккупации полуострова и постоянные отрицания российской агрессии против Украины.

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