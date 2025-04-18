'Физически не хватает сил': эксперт назвал самое болезненное направление для ВСУ

На этом направлении противник демонстрирует наибольшие продвижения.

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ВСУ держат фронт на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: ОК Запад, МО РФ

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Лиманское направление является самым напряженным участком фронта для украинских защитников на сегодня

Российские войска потеряли шансы захватить Покровск в Донецкой области, хотя и будут продолжать его обстреливать

На сегодня одним из самых напряженных участков фронта для украинских защитников остается Лиманское направление. Об этом в эфире "Radio NV" сообщил военный эксперт Евгений Дикий.

По его словам, именно здесь противник демонстрирует наибольшие продвижения.

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"До этого Купянск был в таком состоянии, был под угрозой. Но за последнюю неделю в Купянске многое изменилось. Наши защитники и защитницы провели вокруг Купянска несколько наступательных операций. Поэтому на сегодня у нас наиболее сложная ситуация на Лиманском направлении. У нас чисто физически не хватает там сил и средств для сдерживания того, что туда прет. Стоит вопрос о том, что там надо резко усиливать. А усиливать - это надо где-то взять. И стоит вопрос, где мы можем себе позволить какие-то части перебросить без риска, что там наоборот фронт начнет проседать", - отметил эксперт.

Лиман / Инфографика: Главред

Также он рассказал, что российские войска уже потеряли шансы захватить Покровск в Донецкой области.

"Они не могут не видеть, что их наступление на Покровск уже окончательно захлебнулось. Они до Покровска дошли, его увидели, но в Покровске они не будут. Поэтому Покровск они и дальше продолжат обстреливать. На Покровске видим последние движения. Вопрос - что теперь станет основным направлением их наступления", - сказал Дикий.

Ситуация на фронте - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, в армии РФ на Херсонщине начался бунт. Большинство бойцов из вражеской армии не желают оставаться в зоне активных боевых действий.

Также был назван регион, где РФ хочет нанести неожиданный удар. Российские оккупанты наращивают давление на фронте, в частности используя бронетехнику.

В то же время майор ВСУ Владимир Омелян раскрыл, как Путин хочет осуществить блицкриг. Лидер Кремля слепо верит в возможность "последнего решающего удара", поэтому сосредотачивает все силы на попытке осуществить прорыв.

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Кто такой Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году - командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 года возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

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