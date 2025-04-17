"Снести два-три пролета": генерал рассказал, полетят ли Taurus на мост в Крыму

Генерал-майор считает, что война - это также и о деньгах, поэтому надо ценить каждую ракету и бить по действительно важным объектам.

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Кривонос не советует бить Taurus по Крыму / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин с видео СБУ

Что говорит Кривонос об уничтожении моста:

Бить дорогими ракетами "Таурус" по Крымскому мосту - это выбрасывать деньги на ветер

Полезнее было бы разбомбить какой-то крупный нефтезавод или терминал РФ, потому что это серьезно ударит по их доходам

С экономической точки зрения невыгодно запускать дорогие ракеты Taurus, которые Украине могут предоставить партнеры, по Крымскому мосту. Такое мнение высказал генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос сказал в эфире "Фабрики новостей".

"На самом деле, лучше сжечь один нефтеперерабатывающий завод, что принесет эффект значительно больший. Давайте лучше сожжем Новороссийский нефтяной терминал, который приносит России огромные деньги, торгуя украденным украинским зерном, газом сжиженным и нефтью со странами и выходя из Черного моря, чем играть в этот мост", - сказал офицер.

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Taurus / Инфографика: Главред

Кривонос считает, что если бы соответствующая задача была "правильно поставлена", мост давно бы можно было бы ликвидировать. Он утверждает, что акцент необходимо ставить на те удары, которые парализуют российскую экономику.

Генерал-майор запаса ВСУ рассказал, что на войне существует приоритетность нанесения ударов по целям, которые являются более чувствительными для противника. Поэтому надо придумать более интересный план и не использовать очень дорогие ракеты на уничтожение моста, который россияне смогут восстановить.

"Все думают, что ракета - чудо-оружие, но в ней не так много взрывчатки против той металлической конструкции, которую представляет собой этот мост. Снести два-три пролета? Да, через месяц восстановят. Да, все будут хлопать в ладоши и говорить "как круто". А что дальше?", - сказал генерал.

Кривонос убежден, что гораздо лучший и круче эффект для ВСУ будет иметь уничтожение крекинговой установки какого-то НПЗ, чем повреждение Керченского моста.

"Популизм на войне ненужен, надо практицизм. На войне тоже надо считать деньги", - подчеркнул Кривонос.

Уничтожение Крымского моста - что известно

Напомним, как сообщал Главред, бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес заинтриговал заявлением об уничтожении Крымского моста. По его мнению, Украина имеет возможности для нанесения ударов по конструкции.

Не так давно и издание The New York Times рассказало о плане атаки по Крымскому мосту. Журналисты отмечали, что ATACMS должны были ударить по уязвимым промежуткам конструкции.

Авиационный эксперт Константин Криволап говорит, что россияне понимают, что Крымский мост может быть уничтожен в любое время. Он рассказал, когда Украина может нанести решающий удар.

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Кто такой Сергей Кривонос Сергей Григорьевич Кривонос (род. 26 июля 1970, Кременчуг, Полтавская область) - украинский политический и военный деятель, генерал-майор запаса Вооруженных сил Украины, первый заместитель Командующего Сил специальных операций ВСУ (2016-2019). Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (2019-2020), пишет Википедия.

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