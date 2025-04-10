"У Украины все готово": в США заинтриговали заявлением об уничтожении Крымского моста

Украина имеет возможности для нанесения ударов по Крымскому мосту, считает офицер армии США в отставке.

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Украина продолжает развивать свои возможности для уничтожения моста в Крыму / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин с видео СБУ

Что сказал Ходжес:

РФ осознает угрозу для моста и приняла меры для его защиты

Украина сможет разрушить Крымский мост, когда будет готова

Наибольшее значение для россиян в войне против Украины будет иметь окончательная потеря Крыма. Так считает бывший командующий Сухопутных сил США в Европе Бен Ходжес.

"Я бы сказал, что генерал Буданов так и сделает (разрушит Крымский мост, - УНИАН), когда будет готов. Знаете, я всегда считал, что Крым является решающей территорией этой войны. Если Россия потеряет Крым, который она незаконно аннексировала еще в 2014 году, если она окончательно его потеряет - это то, что имеет наибольшее значение, это то, что имеет наибольшее значение для россиян. И поэтому ключ к Крыму - это сначала изоляция. И это, конечно, означает, что нужно вывести из строя мост, а также разорвать сухопутный доступ", - сказал он в Радио Свобода.

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​ Крымский мост / Инфографика: Главред

По словам Ходжеса, Украина не прекращает развитие своих возможностей.

"Они, безусловно, имеют беспилотники и оружие, которое может достигать так далеко. Но это займет... Я имею в виду, что это огромный мост. Огромный. Вы не разрушите этот мост одной ракетой или одним беспилотником. Он значительный, и для этого понадобится значительное количество взрывчатки", - заявил генерал.

Бывший командующий Сухопутных сил США в Европе, не сомневается, что армия РФ знает об этом, и поэтому поставила вокруг него много средств защиты.

"Но история полна примеров, когда войскам удавалось преодолеть хорошо защищенные сооружения и вывести их из строя. И я думаю, что если кто-то в мире может это сделать, то это будет Украина, и они сделают это, когда наступит нужное время. И у них все готово. Я с нетерпением буду ждать этого дня, но я не могу сказать вам, как именно они это сделают, потому что если это будет какая-то хитрая операция, то для этого нужно много средств, чтобы это сделать", - заявил Ходжес.

Уничтожение Крымского моста - что известно

Напомним, как сообщал Главред, недавно издание The New York Times рассказали о плане атаки по Крымскому мосту. По данным журналистов, ATACMS должны были ударить по уязвимым промежуткам конструкции.

В свою очередь авиационный эксперт Константин Криволап объяснил, когда Украина может нанести решающий удар. По его словам, россияне понимают, что Крымский мост может быть уничтожен в любое время.

В то же время командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа назвал ключевое условие для окончательного уничтожения моста. Для планирования важных военных операций нужна информационная тишина, пояснил он.

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Кто такой Бен Ходжес Фредерик Бенджамин Ходжес - офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе. Сейчас он руководит кафедрой стратегических исследований Першинга в центре анализа европейской политики.

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