Дрон РФ влетел в многоэтажку, есть жертвы: какой город стал целью врага

На месте событий работают спасатели, оперативно-следственная группа.

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​ Враг атаковал Житомирскую область ​ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрины из ЖОВА

Кратко:

РФ атаковала Озерное Житомирской области

Известно о 5 пострадавших, среди них ребенок

Город Озерное Житомирской области атакован Россией. Дрон влетел в многоэтажный дом. Местные жители в комментарии "Суспільному Житомир" подтвердили информацию.

"Житомирщина под атакой БпЛА: в Озерном "шахед" попал в многоэтажку. Атака армии РФ на область продолжается, оставайтесь в укрытиях до отбоя", - говорится в сообщении. видео дня

Виталий Бунечко - председатель Житомирской ОВА подтвердил, что вражеский дрон попал в многоэтажку в Житомирском районе - повреждения получили по меньшей мере 5 домов.

"К сожалению, один человек погиб, пока известно о 5 пострадавших, среди них ребенок 2011 года рождения. Пострадавшие находятся в больницах области", - заявил он в соцсетях.

Враг атаковал Житомирщину / фото: тг-канал Главред

На месте событий работают спасатели, оперативно-следственная группа - по неофициальным данным, привлечено 5 экипажей ГСЧС и много скорых.

"На территории громады разворачивается помещение для обогрева и оказания помощи. Жители квартир, которые получили повреждения получат строительные материалы и необходимую помощь для устранения разрушений", - заявил глава ОГА.

Удары РФ по Украине - последние новости

10 апреля РФ ударила баллистикой по Днепру. На месте попадания поднялся сильный пожар, есть разрушения.

Как писал Главред, мэр города Борис Филатов впоследствии объяснил, что стало целью для удара РФ по Днепру. К сожалению, увеличилось количество пострадавших в результате ракетного удара.

Кроме этого, в Киеве и Николаеве также вспыхнули пожары, есть раненые. В Николаеве ликвидировано возгорание двух автомобилей и гаража. В одном из частных домов взрывной волной была заблокирована мать с тремя детьми - все спасены.

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Кто такой Виталий Бунечко Виталий Иванович Бунечко - председатель Житомирской областной государственной администрации с 8 августа 2019 года. В 2024 году дольше всех по продолжительности занимает должность среди всех действующих глав облгосадминистраций.

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